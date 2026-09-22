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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Manisa'daki Okul Saldırısına Dair Açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Manisa'daki Okul Saldırısına Dair Açıklama

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 16:24
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısının ardından açıklamalarda bulundu. Çiftçi, yaralı öğrencilerin son durumunu açıkladı; 10 çocuğun tedavisinin sürdüğü, 3'ünün yoğun bakımda olduğu belirtildi.

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Manisa'daki okul saldırısının ardından, 10 çocuğun tedavisi sürüyor.

Manisa'daki okul saldırısının ardından, 10 çocuğun tedavisi sürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bugün okul saldırısı gerçekleşen Manisa'nın Turgutlu ilçesine geldi. Turgutlu Kaymakamlığı'nda oluşturulan kriz masasında yetkilerden olaya ilişkin bilgi alan Bakan Tekin ile Bakan Çiftçi'yi Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve protokol karşıladı.

Bakanlar incelemelerinin ardından kameralar karşısına geçti. Saldırıyla ilgili detayları ve yaralı öğrencilerin son durumunu açıklayan Bakan Çiftçi'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Bir öğrencimiz taburcu edildi, 10 çocuğun tedavisi sürüyor. 3 yaralımızın durumu gayet iyi. 3 çocuğumuzun ameliyatı şu anda devam ediyor. Yaralanan çocuklarımıza şifa diliyorum.

  • 7 bakanlık olarak okul güvenliğiyle ilgili gerekli planlamaları yapmıştık. Bizim bakanlık olarak da aldığımız tedbirler var.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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