İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Manisa'daki Okul Saldırısına Dair Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bugün okul saldırısı gerçekleşen Manisa'nın Turgutlu ilçesine geldi. Turgutlu Kaymakamlığı'nda oluşturulan kriz masasında yetkilerden olaya ilişkin bilgi alan Bakan Tekin ile Bakan Çiftçi'yi Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve protokol karşıladı.

Bakanlar incelemelerinin ardından kameralar karşısına geçti. Saldırıyla ilgili detayları ve yaralı öğrencilerin son durumunu açıklayan Bakan Çiftçi'nin konuşmasından satır başları şu şekilde: