İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Manisa'daki Okul Saldırısına Dair Açıklama
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Manisa'daki okul saldırısının ardından, 10 çocuğun tedavisi sürüyor.
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