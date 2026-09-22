Trabzon'daki Salah Kayasının Bulunduğu Yayla Google Haritalar'da 'Tarihi Yer' Oldu

Trabzonspor'a bu yaz büyük umutlarla katılan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, kulübe uyum sürecinde çıktığı bir gezi sırasında adını konuşturmuştu. Sümela Manastırı ziyaretinin ardından soluğu Maçka'daki Kurtdere Yaylası'nda alan futbolcu, burada bir kayanın üzerine oturarak verdiği pozla haftalardır sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Görüntülerin viral olmasının ardından yaylaya akın eden ziyaretçiler kayayı 'Salah Kayası' diye anmaya başlamış, bir içerik üretici ekip de noktaya 'Salah Yaylası' yazılı bir tabela dikmişti. Şimdi bu ilgi sosyal medyanın sınırlarını aşıp dijital haritalara taşındı: yayla Google Haritalar'da ayrı bir mekân olarak listelenip 'Tarihi Yer' kategorisine alındı. Alan 230'u aşkın yorumla 95 yorumla 4,9 puanda görünüyor.