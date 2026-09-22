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Trabzon'daki Salah Kayasının Bulunduğu Yayla Google Haritalar'da 'Tarihi Yer' Oldu

Trabzon'daki Salah Kayasının Bulunduğu Yayla Google Haritalar'da 'Tarihi Yer' Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.09.2026 - 16:29
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Trabzonspor'a bu yaz büyük umutlarla katılan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, kulübe uyum sürecinde çıktığı bir gezi sırasında adını konuşturmuştu. Sümela Manastırı ziyaretinin ardından soluğu Maçka'daki Kurtdere Yaylası'nda alan futbolcu, burada bir kayanın üzerine oturarak verdiği pozla haftalardır sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Görüntülerin viral olmasının ardından yaylaya akın eden ziyaretçiler kayayı 'Salah Kayası' diye anmaya başlamış, bir içerik üretici ekip de noktaya 'Salah Yaylası' yazılı bir tabela dikmişti. Şimdi bu ilgi sosyal medyanın sınırlarını aşıp dijital haritalara taşındı: yayla Google Haritalar'da ayrı bir mekân olarak listelenip 'Tarihi Yer' kategorisine alındı. Alan 230'u aşkın yorumla 95 yorumla 4,9 puanda görünüyor.

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Kayaya İlk Günden İtibaren Onlarca Ziyaretçi Akın Etti

Kayaya İlk Günden İtibaren Onlarca Ziyaretçi Akın Etti

Salah'ın fotoğrafı paylaşılır paylaşılmaz Maçka'daki Kurtdere Yaylası'na giden vatandaş sayısı hızla arttı. Ziyaretçiler, futbolcunun oturduğu kayanın bulunduğu noktaya ulaşmak için yayla yolunu araçlarla doldurdu.

Bölgeye gelenler arasında tanınmış isimler de vardı. Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Salah'ın poz verdiği kayaya giderek kuymak yediği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Bölgede yaşanan yoğun ilgi, Kurtdere Yaylası'nın turizm açısından da öne çıkmasını sağladı.

Kayaya 'Salah Kayası', Noktaya da 'Salah Yaylası' Tabelası

Kayaya 'Salah Kayası', Noktaya da 'Salah Yaylası' Tabelası

Ziyaretçilerin kayaya verdiği isim kısa sürede yerleşince, bir içerik üretici ekip noktanın hemen yanına üzerinde 'Salah Yaylası' yazan bir tabela yerleştirdi. Tabelanın toprağa çakılma anı sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Tabelanın ardından yerli ve yabancı ziyaretçiler aynı noktada fotoğraf çektirmek için sıraya girmeye başladı.

Yayla Artık Google Haritalar'da 'Tarihi Yer' Olarak Görünüyor

Yayla Artık Google Haritalar'da 'Tarihi Yer' Olarak Görünüyor
twitter.com

Ziyaretçi trafiğinin sürmesi, konumu dijital haritalara da taşıdı. Kurtdere Yaylası artık Google Haritalar'da 'Salah Yaylası' adıyla ayrı bir nokta olarak listeleniyor ve 'Tarihi Yer' kategorisinde yer alıyor. Haritalardaki konum bilgisi, yaylanın Trabzon-Gümüşhane sınırına yakın kesiminde göründüğü için bazı kullanıcılar noktanın hangi il sınırında kaldığını da tartışıyor.

Sayfaya bırakılan yorum sayısı saatler içinde hızla arttı; puan, kullanıcıların yeni değerlendirmeler eklemesiyle birlikte değişmeye devam ediyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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