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Milyonlarca Liralık Halıları Tarlalara Serdiler: Güneşin Altında Renk Değiştiriyorlar

Milyonlarca Liralık Halıları Tarlalara Serdiler: Güneşin Altında Renk Değiştiriyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 16:42
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, hasadın ardından boş kalan tarım arazileri yaz aylarında sıra dışı bir dönüşüme sahne oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından toplanan el dokuması halı ve kilimler, kök boyalarının pastel tonlara dönüşmesi ve mikroplardan arınması amacıyla dönümlerce araziye seriliyor.

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Anadolu’nun Motifleri Yaz Boyunca Antalya Tarlalarında Güneşle Buluşuyor

Anadolu’nun Motifleri Yaz Boyunca Antalya Tarlalarında Güneşle Buluşuyor

Kök boyası ve geleneksel tezgahlar kullanılarak dokunan bu el emeği eserler, bünyesinde farklı duyguları ve kültürel simgeleri barındırıyor. Yağışlı günlerde korunaklı depolara alınan ürünler, güneşin açmasıyla tekrar alanlara yayılıyor. İşletme çalışanları, rüzgardan kıvrılan halıları gün boyu düzeltip belirli aralıklarla tozlarından temizliyor. Halıların tarladaki kalış süresi, dokuma kalitesine bağlı olarak bir ile dört ay arasında farklılık gösteriyor. Haziran ayında başlayan bu zahmetli süreç, ekim ayına kadar aralıksız sürdürülüyor. Tüm yazı sıcak ve nemli hava altında geçiren milyonluk ürünler sonbaharda toplanarak satış bölgelerine sevk ediliyor.

Geleneksel Sanat Sadece Ticarete Değil Bölge Turizmine de Katkı Sağlıyor

Geleneksel Sanat Sadece Ticarete Değil Bölge Turizmine de Katkı Sağlıyor
cdnuploads.aa.com.tr

'Halı tarlaları' olarak adlandırılan bu devasa alanlar, oluşturduğu görsel şölenle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Fotoğraf tutkunları için önemli bir cazibe merkezi haline gelen araziler, klip ve film çekimleri için de doğal bir plato işlevi görüyor. Aile mesleğini sürdüren işletmeciler, bölgenin iklim şartlarının halıların olgunlaşması için son derece elverişli olduğunu ifade ediyor. Yıl boyunca binlerce ürünün serildiği bu alanlar, bölge turizmine gözle görülür bir dinamizm kazandırıyor.

Yıllar Öncesinin İlmekleri Yurt Dışında Yüksek Fiyatlardan Müşteri Buluyor

Yıllar Öncesinin İlmekleri Yurt Dışında Yüksek Fiyatlardan Müşteri Buluyor
cdnuploads.aa.com.tr

Anadolu köylerinden özenle toplanan el dokumaları, Antalya'da uygulanan özel işlemlerin ardından uluslararası pazara sunuluyor. Bazen unutulmaya yüz tutmuş ya da yıpranmış olarak bulunan değerli parçalar, usta ellerde gerçekleştirilen tamirat ve bakım süreçlerinin ardından yeniden hayat buluyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen bu sanatsal ürünler, yurt dışındaki alıcılardan büyük rağbet görüyor. İhracatçılar, geleneksel el dokumacılığının küresel pazardaki değerini koruduğunu ve milyonlarca lirayı bulduğu yüksek fiyatlarla alıcı bulduğunu dile getiriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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