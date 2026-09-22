Milyonlarca Liralık Halıları Tarlalara Serdiler: Güneşin Altında Renk Değiştiriyorlar
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, hasadın ardından boş kalan tarım arazileri yaz aylarında sıra dışı bir dönüşüme sahne oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından toplanan el dokuması halı ve kilimler, kök boyalarının pastel tonlara dönüşmesi ve mikroplardan arınması amacıyla dönümlerce araziye seriliyor.
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Anadolu’nun Motifleri Yaz Boyunca Antalya Tarlalarında Güneşle Buluşuyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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