Milyonlarca Liralık Halıları Tarlalara Serdiler: Güneşin Altında Renk Değiştiriyorlar

'Halı tarlaları' olarak adlandırılan bu devasa alanlar, oluşturduğu görsel şölenle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Fotoğraf tutkunları için önemli bir cazibe merkezi haline gelen araziler, klip ve film çekimleri için de doğal bir plato işlevi görüyor. Aile mesleğini sürdüren işletmeciler, bölgenin iklim şartlarının halıların olgunlaşması için son derece elverişli olduğunu ifade ediyor. Yıl boyunca binlerce ürünün serildiği bu alanlar, bölge turizmine gözle görülür bir dinamizm kazandırıyor.