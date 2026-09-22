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Tek Bir Kaktüs Tüm Kıtayı Esir Almıştı: Tüm Ülkenin Savaş Açtığı Bitkiyi Bir Böcek Yendi

Tek Bir Kaktüs Tüm Kıtayı Esir Almıştı: Tüm Ülkenin Savaş Açtığı Bitkiyi Bir Böcek Yendi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 17:15
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18. yüzyılın sonlarında Avustralya kıtasına getirilen dikenli kaktüs türü, kısa sürede kontrolden çıkarak milyonlarca hektarlık tarım arazisini işgal etti. Kimyasallar, yangınlar ve mekanik temizleme yöntemleriyle durdurulamayan devasa bitki salgını, Güney Amerika’dan getirilen özel bir böcek türü sayesinde tarihsel bir başarıyla kontrol altına alındı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=oYE9O...
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Süs Bitkisi Olarak Kıtaya Getirilen Kaktüs Hızla Kontrolden Çıkmıştı

Süs Bitkisi Olarak Kıtaya Getirilen Kaktüs Hızla Kontrolden Çıkmıştı

Avustralya’ya ilk olarak 1788 yılında İngiliz göçmenler tarafından süs bitkisi ve böcek yetiştiriciliği amacıyla taşınan Opuntia cinsi kaktüs, kıtanın sıcak ve kurak iklimine mükemmel uyum sağladı. Doğal düşmanı bulunmayan bu istilacı tür, kopan en küçük parçasının bile yeniden köklenmesi ve kuşların tohumları taşıması sayesinde akılalmaz bir hızla yayıldı. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde yılda bir milyon hektardan fazla alanı kaplayan yeşil dalga, toplamda 24 milyon hektarlık devasa bir bölgeyi tamamen esir aldı. İstilaya uğrayan bölgelerde çiftçiler topraklarını terk etmek zorunda kaldı, evler boşaltıldı ve kasabalar arasındaki ulaşım hatları tamamen kesildi.

Mermiler ve Kimyasal Zehirler İşgalin Önüne Geçmeyi Başaramadı

Mermiler ve Kimyasal Zehirler İşgalin Önüne Geçmeyi Başaramadı

Yerel yönetimler ve çaresiz kalan halk, araziyi yaşanamaz hale getiren bu yeşil felaketi durdurabilmek adına her yola başvurdu. Kaktüsleri yok etmek için milyonlarca kilogram zehirli arsenik karışımı toprağa döküldü, alev makineleri ve ağır silindirler sahada kullanıldı. Hatta kaktüsleri yiyen kuşları engellemek amacıyla bazı kuş türlerinin başına ödül konuldu. Yapılan bütün fiziksel ve kimyasal müdahaleler bitkiyi yok etmek yerine daha da dirençli hale getirdi. Hükümetin çözüm bulanlara vadettiği devasa para ödüllerine ve yüzlerce farklı öneriye rağmen, doğaya karşı yürütülen bu sert savaş yıllarca büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı.

Arjantin’den İthal Edilen Böcek Türü Kıtanın Kaderini Tümüyle Değiştirdi

Arjantin’den İthal Edilen Böcek Türü Kıtanın Kaderini Tümüyle Değiştirdi

Çaresizliğin zirveye çıktığı dönemde bilim insanları, kaktüsün ana vatanı olan Güney Amerika’da biyolojik araştırmalar yürüttü. Yapılan incelemeler sonucunda 1925 yılında Arjantin’den Avustralya’ya Cactoblastis cactorum adı verilen küçük bir güve türü getirildi. Bu özel böceğin kaktüs dokularını içten içe yiyen larvaları, birkaç yıl içerisinde milyarlarca tonluk devasa bitki kütlesini adeta çürüterek yok etti. Biyolojik mücadelenin tarihteki en başarılı örneklerinden biri olarak kayıtlara geçen bu süreç sayesinde kıta toprakları yeniden tarıma kazandırıldı ve günümüzde kaktüs varlığı zararsız seviyelerde tutuluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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