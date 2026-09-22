Tek Bir Kaktüs Tüm Kıtayı Esir Almıştı: Tüm Ülkenin Savaş Açtığı Bitkiyi Bir Böcek Yendi

Yerel yönetimler ve çaresiz kalan halk, araziyi yaşanamaz hale getiren bu yeşil felaketi durdurabilmek adına her yola başvurdu. Kaktüsleri yok etmek için milyonlarca kilogram zehirli arsenik karışımı toprağa döküldü, alev makineleri ve ağır silindirler sahada kullanıldı. Hatta kaktüsleri yiyen kuşları engellemek amacıyla bazı kuş türlerinin başına ödül konuldu. Yapılan bütün fiziksel ve kimyasal müdahaleler bitkiyi yok etmek yerine daha da dirençli hale getirdi. Hükümetin çözüm bulanlara vadettiği devasa para ödüllerine ve yüzlerce farklı öneriye rağmen, doğaya karşı yürütülen bu sert savaş yıllarca büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı.