Tek Bir Kaktüs Tüm Kıtayı Esir Almıştı: Tüm Ülkenin Savaş Açtığı Bitkiyi Bir Böcek Yendi
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=oYE9O...
18. yüzyılın sonlarında Avustralya kıtasına getirilen dikenli kaktüs türü, kısa sürede kontrolden çıkarak milyonlarca hektarlık tarım arazisini işgal etti. Kimyasallar, yangınlar ve mekanik temizleme yöntemleriyle durdurulamayan devasa bitki salgını, Güney Amerika’dan getirilen özel bir böcek türü sayesinde tarihsel bir başarıyla kontrol altına alındı.
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Süs Bitkisi Olarak Kıtaya Getirilen Kaktüs Hızla Kontrolden Çıkmıştı
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Mermiler ve Kimyasal Zehirler İşgalin Önüne Geçmeyi Başaramadı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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