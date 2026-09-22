Sinemalarda Satılan Patlamış Mısırın Evdekinden Lezzetli Olmasının Sırrı Ortaya Çıktı

Sinema zincirlerinin patlamış mısıra kattığı asıl fark, çoğu zaman fark edilmeyen ince taneli bir tuzdan geliyor: Flavacol. Bu tuz, sıradan sofra tuzundan farklı olarak son derece ince öğütülüyor; içine tereyağı aromasını taklit eden bir aroma ile karakteristik sarı-turuncu rengi veren bir madde ekleniyor.

Mısır patlatılırken doğrudan yağın içine karıştırılan bu tuz, patlama sırasında ısıyla eriyip her tanenin üzerine eşit şekilde yayılıyor. Böylece mısır hem o bilindik altın rengini alıyor hem de dışarıdan ayrıca tuz eklemeye gerek kalmadan derinlemesine tuzlu ve tereyağlı bir tat kazanıyor. Evde kullanılan kaba tuz ise tanelerin yüzeyine yapışmakta zorlanıyor, bu yüzden aynı yoğunlukta bir lezzet elde edilemiyor.