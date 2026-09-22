Sinemalarda Satılan Patlamış Mısırın Evdekinden Lezzetli Olmasının Sırrı Ortaya Çıktı
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Sinemaya gidenlerin çoğu aynı soruyu en az bir kez sormuştur: Evde patlattığımız mısır, salon kokusunu aldığımız o kâseye neden hiç benzemiyor? Aynı mısır, aynı yağ, bazen aynı marka tuz kullanılsa da sonuç bir türlü aynı olmuyor. Cevap, uzun süre sinema işletmecilerinin kendi bünyesinde tuttuğu ama artık gıda uzmanlarının ve patlamış mısır üreticilerinin defalarca doğruladığı birkaç ayrıntıda gizli. Kullanılan yağın cinsi, mısıra eklenen tuzun türü, patlatma sıcaklığı ve servis anındaki tazelik, kâsedeki farkın asıl sebebi. İşte sinema salonlarındaki o özel lezzetin perde arkasında gerçekte neler oluyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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