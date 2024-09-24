Birçok Kişi Raf Ömrü Geçse de Tüketiyor: Peki Patlamış Mısır Bozulur mu?

Üzerinde karamel, fındık veya sadece tereyağı gibi ek şeyler olan patlamış mısır, daha çabuk bozulma riskine sahiptir. Bu tür eklemeler, bakterilerin, küflerin ve diğer mikroorganizmaların çoğalması için fırsatlar yaratır, bu yüzden yemeden önce mısırı dikkatlice kontrol etmelisiniz.