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Birçok Kişi Raf Ömrü Geçse de Tüketiyor: Peki Patlamış Mısır Bozulur mu?

Birçok Kişi Raf Ömrü Geçse de Tüketiyor: Peki Patlamış Mısır Bozulur mu?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 22:52

Sinema kültürünün vazgeçilmezi patlamış mısırlar (ya da cin mısırı) binlerce insan tarafından en çok tercih edilen atıştırmalardan bir tanesi. Fakat raf ömrü geçse de cin mısırı tüketiliyor. Peki patlamış mısır bozulur mu?

Anlattık👇

Kaynak: https://www.mentalfloss.com/posts/doe...
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Patlamış mısır birçoğumuz tarafından sevilen atıştırmalıklardan bir tanesi. Peki patlamış mısır bozulur mu?

Patlamış mısır birçoğumuz tarafından sevilen atıştırmalıklardan bir tanesi. Peki patlamış mısır bozulur mu?

Öncelikle henüz patlatılmamış mısırların çok daha dayanıklı olduğunu söyleyelim.

Öncelikle henüz patlatılmamış mısırların çok daha dayanıklı olduğunu söyleyelim.

Çünkü kalın kabukları içlerindeki yağları ve nemi dış etkenlerden korur. Ancak, bu koruma süresi genellikle bir ila iki yıl arasında sınırlıdır. Bu süre zarfında taneler nemini kaybederek patlama olasılıkları azalır, çünkü patlamalarının nedeni kabuklarındaki suyun ısıtıldığında buhara dönüşmesidir.

Patlamış mısırın bayatladığını, ısırdığınızda yumuşak ve tatsız bir dokusu olduğunda hemen anlayabilirsiniz, sanki yiyecek değil de plastik yiyorsunuz gibi gelir. Ancak, "rahatsız edici derecede yumuşak" ile gerçekten bozulmuş mısır arasında bir fark vardır. Patlamış veya patlamamış mısır, son kullanma tarihini geçebilir.

Patlamış mısırın bayatladığını, ısırdığınızda yumuşak ve tatsız bir dokusu olduğunda hemen anlayabilirsiniz, sanki yiyecek değil de plastik yiyorsunuz gibi gelir. Ancak, "rahatsız edici derecede yumuşak" ile gerçekten bozulmuş mısır arasında bir fark vardır. Patlamış veya patlamamış mısır, son kullanma tarihini geçebilir.

Üzerinde karamel, fındık veya sadece tereyağı gibi ek şeyler olan patlamış mısır, daha çabuk bozulma riskine sahiptir. Bu tür eklemeler, bakterilerin, küflerin ve diğer mikroorganizmaların çoğalması için fırsatlar yaratır, bu yüzden yemeden önce mısırı dikkatlice kontrol etmelisiniz.

Sonuç olarak, küf veya kötü kokular yiyeceğin bulunduğu her yerde ortaya çıkabilir, bu yüzden mısırda garip bir koku ya da renk değişikliği fark ederseniz, mısırı çöpe atmak bu senaryoda en mantıklı seçenek. Zaten o noktada pek lezzet alamayacaksınız.

Sonuç olarak, küf veya kötü kokular yiyeceğin bulunduğu her yerde ortaya çıkabilir, bu yüzden mısırda garip bir koku ya da renk değişikliği fark ederseniz, mısırı çöpe atmak bu senaryoda en mantıklı seçenek. Zaten o noktada pek lezzet alamayacaksınız.

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