Birçok Kişi Raf Ömrü Geçse de Tüketiyor: Peki Patlamış Mısır Bozulur mu?
Birçok Kişi Raf Ömrü Geçse de Tüketiyor: Peki Patlamış Mısır Bozulur mu?
Kaynak: https://www.mentalfloss.com/posts/doe...
Sinema kültürünün vazgeçilmezi patlamış mısırlar (ya da cin mısırı) binlerce insan tarafından en çok tercih edilen atıştırmalardan bir tanesi. Fakat raf ömrü geçse de cin mısırı tüketiliyor. Peki patlamış mısır bozulur mu?
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Patlamış mısır birçoğumuz tarafından sevilen atıştırmalıklardan bir tanesi. Peki patlamış mısır bozulur mu?
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Öncelikle henüz patlatılmamış mısırların çok daha dayanıklı olduğunu söyleyelim.
Patlamış mısırın bayatladığını, ısırdığınızda yumuşak ve tatsız bir dokusu olduğunda hemen anlayabilirsiniz, sanki yiyecek değil de plastik yiyorsunuz gibi gelir. Ancak, "rahatsız edici derecede yumuşak" ile gerçekten bozulmuş mısır arasında bir fark vardır. Patlamış veya patlamamış mısır, son kullanma tarihini geçebilir.
Sonuç olarak, küf veya kötü kokular yiyeceğin bulunduğu her yerde ortaya çıkabilir, bu yüzden mısırda garip bir koku ya da renk değişikliği fark ederseniz, mısırı çöpe atmak bu senaryoda en mantıklı seçenek. Zaten o noktada pek lezzet alamayacaksınız.
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