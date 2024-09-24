Neden Horlarız, Horlama Nasıl Geçer? Yaygın Şikayeti Masaya Yatırıyoruz!

Uyku esnasında üst solunum yolundaki kasın elastikiyetinin azalması bazı kişilerde solunum yolunun fazla çökmesine neden olabilir, bu da solunumun kesilmesine sebep olur. Her seferinde 10 saniye veya daha fazla sürebilir. Uyku esnasında bir apne atağı yaşadığınızda, beyninizin sizi tekrar uyandırmak için seçtiği yöntem genellikle çok yüksek bir sesle horlama şeklinde olur. Ayrıca uyku apnesine sahip kişilerin kalp krizi geçirme ve felç olma riski çok yüksek!