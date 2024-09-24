Neden Horlarız, Horlama Nasıl Geçer? Yaygın Şikayeti Masaya Yatırıyoruz!
Neden Horlarız, Horlama Nasıl Geçer? Yaygın Şikayeti Masaya Yatırıyoruz!
Horlama ve uyku-apne sendromu, genellikle uykuda ses çıkarmak veya nefes almakta güçlük çekmekle ilişkilendirilse de, bu durumun ötesinde çok daha derin anlamlar taşıyabilir. Bu rahatsızlıklar, önemli sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu içeriğimizde, horlama ve uyku apnesinin ne anlama geldiğini detaylandıracak ve size alternatif çözüm önerileri sunacağız.
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Şehir efsanelerini rafa kaldıralım, “yahu hepi topu uyurken sesli nefes alıyoruz” demeyelim ve bilimin sesine kulak verelim… Horlama tam olarak şöyle bir şey:
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Üstelik horlamak sadece sizi etkilemez, çevreniz de bundan mustarip olabilir.
Peki uyku apnesi bu işin neresinde?
Neden uyanıkken horlamıyoruz diye düşünüyorsanız meraklanmayın. Bilimde ona da bir cevap var.
Ve işte neden horluyoruz sorusunun cevabı:
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Horlama veya uyku apnesi rahatsızlığına sahip olup farkında olmayabilirsiniz!
Kadınlarda horlamanın erkeklere oranla daha az görülmesi tesadüf mü?
Tespit edilmesi gereken fiziksel bir anormallik sonucu ortaya çıkan ve durdurulabilecek veya iyileştirilebilecek bir şey olmayan horlama ile nasıl başa çıkacağız?
“Uyku testine ne gerek var? İnternette vardır herhalde çözümler” diyenleri de düşündük.
“Evde uygulanabilecek yöntemler yok mu?” diyenleri de böyle alalım. Uyku pozisyonunuzu değiştirerek horlama ile savaşmaya başlayabilirsiniz. Sırt üstü yatmaya engel olmasıyla ünlü vücut yastıkları tam olarak bu iş için!
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Uyku pozisyonunuzda ayaklarınızı yüksekte tutmak da çözümlerden biri.
Sağlıklı beslenmek ve egzersiz yapmak da çözümlerden bir tanesi.
Bu kamu spotu horlama için de geçerliliğini koruyor: Sigara ve alkolden kaçının.
Burun bantları da horlamayı önlemek için kullanılabiliyor.
Didgeridoo çalmak da horlamayı azaltıyor!
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Bir de basit, çabuk temin edilebilen ve etkili böyle çözümler var.
Unutmayın, tek bir yöntemle horlamayı azaltamazsınız. Ancak ve ancak kendiniz için seçeceğiniz birkaç yöntem ile bu sıkıntıyı kontrol edebilirsiniz. Bizden söylemesi… Şimdiden iyi uykular.
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