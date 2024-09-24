Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Bir Türlü Diyete Başlayamayan Kullanıcının Yediklerini Görünce İştahınız Kabaracak

Bir Türlü Diyete Başlayamayan Kullanıcının Yediklerini Görünce İştahınız Kabaracak

Diyet
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 18:09

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, diyete bir türlü başlayamadığını dile getirdi. Bu süreçte diyeti ertelemesinin sebebini yediği şeylerle açıklayan kullanıcı kendisine hak verdirdi.

Buyurunuz...👇

Uyarı: Diyetler uzman kontrolünde yapılmalıdır. Eğer yeme bozukluğunuz varsa içeriği okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, diyete başlamak istediğini fakat sürekli ertelediğini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, diyete başlamak istediğini fakat sürekli ertelediğini dile getirdi.

Ertelemesine sebep olan yiyecekleri de üst üste sıralayan kullanıcı kendisine hak verdirdi.

Ertelemesine sebep olan yiyecekleri de üst üste sıralayan kullanıcı kendisine hak verdirdi.

Gelin, hepimizin iştahını kabartan o yiyeceklere beraber bakalım👇

Gelin, hepimizin iştahını kabartan o yiyeceklere beraber bakalım👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Gelin diğer kullanıcılar ne demiş, beraber bakalım👇

Gelin diğer kullanıcılar ne demiş, beraber bakalım👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın