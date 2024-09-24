Bir Türlü Diyete Başlayamayan Kullanıcının Yediklerini Görünce İştahınız Kabaracak
Bir Türlü Diyete Başlayamayan Kullanıcının Yediklerini Görünce İştahınız Kabaracak
Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, diyete bir türlü başlayamadığını dile getirdi. Bu süreçte diyeti ertelemesinin sebebini yediği şeylerle açıklayan kullanıcı kendisine hak verdirdi.
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Uyarı: Diyetler uzman kontrolünde yapılmalıdır. Eğer yeme bozukluğunuz varsa içeriği okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, diyete başlamak istediğini fakat sürekli ertelediğini dile getirdi.
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