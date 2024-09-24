Yüzüne Botoks Yerine Yemek Yağı Enjekte Edildikten Sonra Hayatı Cehenneme Dönen Meksikalı Oyuncu: Lyn May
Yüzüne Botoks Yerine Yemek Yağı Enjekte Edildikten Sonra Hayatı Cehenneme Dönen Meksikalı Oyuncu: Lyn May
Dansçı ve oyuncu kimliğiyle bilinen 71 yaşındaki Lyn May, 90'lı yıllarda yaptırdığı estetik operasyonlar ve bu yüzden yaşadığı komplikasyonlar sebebiyle basında yer edinmişti. Ünlü oyuncunun son hali görenleri üzdü. Gelin o yürek burkan hikayeye beraber bakalım...
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Sizleri Lyn May isimli bu kadınla tanıştıralım. Kendisi 90'lı yılların önde gelen oyuncularından, dansçılarından ve şarkıcılarından biriydi.
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O zamanlarda dış görünüşüyle kendisine hayran bırakan May, son geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.
Şu anda 71 yaşında olan Meksikalı oyuncu, 90'lı yılların başında korkunç bir olayla karşılaştı. Botoks yaptırmak isterken yüzüne "yemeklik yağ" ve "bebek yağı" enjekte edilen oyuncunun hayatı adeta cehenneme döndü. Bazı kaynaklara göre de bunun sebebi kendisini kıskanan yakın bir arkadaşı.
Yıllar boyunca farklı ameliyatlar geçirip dış görünüşünü düzeltmeye çalışsa da her şey daha da kötüleşti. Lyn May'in yüzü daha büyük ve daha deforme olmuş bir hal almaya başladı.
Bu trajik olay sonrasında Lyn May, toplumsal cinsiyet savunucuları arasında bir ikon haline geldi. Toplumun kadınlar üzerindeki güzellik baskısının böyle trajedileri tetikleyebileceği üzerinde düşünülmeye başlandı.
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