Yüzüne Botoks Yerine Yemek Yağı Enjekte Edildikten Sonra Hayatı Cehenneme Dönen Meksikalı Oyuncu: Lyn May

Dansçı ve oyuncu kimliğiyle bilinen 71 yaşındaki Lyn May, 90'lı yıllarda yaptırdığı estetik operasyonlar ve bu yüzden yaşadığı komplikasyonlar sebebiyle basında yer edinmişti. Ünlü oyuncunun son hali görenleri üzdü. Gelin o yürek burkan hikayeye beraber bakalım...