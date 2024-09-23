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Bir Erkeği Sevmeye Başlayınca Nasıl Hissettiklerini Paylaşarak Güldüren Kullanıcılar

Bir Erkeği Sevmeye Başlayınca Nasıl Hissettiklerini Paylaşarak Güldüren Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 22:24

Bir erkeği sevmek belki de radikal değişikliklere sebep olabiliyor. Bu nedenle partner seçimi son derece büyük önem taşıyor. Twitter (X) kullanıcıları da bir erkeği sevmeye başlayınca nasıl hissettiklerini anlattıkları bir akım başlattı. Gönderileri gören kişiler de kahkahalarına hakim olamadı.

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Bir erkeği sevmek bizi tepeden tırnağa değiştirebilir. Sizler de takdir edersiniz ki partner seçimlerimiz psikolojik durumumuzu da derinden etkileyebiliyor.

Öyle olacak ki Twitter (X) kullanıcıları bir erkeği sevince nasıl hissettiklerini paylaştıkları bir akım paylaştı. Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Öyle olacak ki Twitter (X) kullanıcıları bir erkeği sevince nasıl hissettiklerini paylaştıkları bir akım paylaştı. Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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