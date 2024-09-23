Bir Erkeği Sevmeye Başlayınca Nasıl Hissettiklerini Paylaşarak Güldüren Kullanıcılar

Bir erkeği sevmek belki de radikal değişikliklere sebep olabiliyor. Bu nedenle partner seçimi son derece büyük önem taşıyor. Twitter (X) kullanıcıları da bir erkeği sevmeye başlayınca nasıl hissettiklerini anlattıkları bir akım başlattı. Gönderileri gören kişiler de kahkahalarına hakim olamadı.