Geçtiğimiz günlerde Kabe çevresindeki kalabalığın arasında görüntülenen Karadere, umre ziyaretinin duraklarından biri olarak Nur Dağı'na çıktı. Tırmanış sırasında kaydettiği videoda yaşadığı zorluğu saklamadı. Çevresindekilerin kendisinden bu yolu rahatça çıkmasını beklediğini anlatan Karadere, şu sözleri kullandı:

'Hiç öyle gözüktüğü gibi değil gerçekten. Bana diyorlar ki sen kolay kolay çıkarsın. Hiç öyle değil, Survivor ile alakası yok.'

Bu sözler, Survivor'ın en zorlu parkurlarını defalarca geçen bir yarışmacıdan geldiği için kısa sürede dikkat çekti. Karadere'nin samimi itirafı, Hira yolunun fiziksel olarak ne kadar zorlayıcı olduğunu bir kez daha hatırlattı.