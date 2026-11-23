"Survivor ile Alakası Yok" Dedi: Umredeki Nagihan Karadere Hira Mağarası Yolunda Zorlandı
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Survivor 2026'yı ikinci sırada tamamlayan Nagihan Karadere, umre için gittiği kutsal topraklardan yeni bir paylaşımla gündem oldu. Ünlü isim, Mekke yakınlarındaki Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası'na tırmandığı anları takipçileriyle paylaştı. Peki parkurlarda yıllarca ter döken Karadere bu yolu nasıl anlattı?
Nagihan Karadere, Hira Mağarası yolunun dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını söyledi.
Estetik operasyonlarla konuşulan Karadere'nin rotası bu kez kutsal topraklara döndü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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