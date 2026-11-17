Survivor'ın en tanınan yüzlerinden biri olan Karadere, 2016'daki ilk katılımının ardından 2018, 2022 ve 2024 sezonlarında da adaya geri döndü ve oyun içindeki tartışmalarla sık sık adından söz ettirdi. 2026 sezonunda finale kadar ilerleyen yarışmacı, Mert Nobre'nin ardından ikinci olarak yarışı tamamladı.

Final sonrasında ekranlardan uzaklaşan Karadere, geçtiğimiz haftalarda boyun germe ve alt yüz germe ameliyatı geçirmiş, dikişleri alındıktan sonra aynanın karşısında verdiği pozla bandajsız halini paylaşarak yeniden konuşulmuştu. Bu hareketli geçmişin ardından ismi bu kez çok farklı bir mekânla birlikte anılıyor.