Estetikler Sonrası Ekranlardan Uzak Kalan Survivor Nagihan Karadere Mekke’de Ortaya Çıktı
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Survivor 2026'yı ikinci sırada tamamlayan Nagihan Karadere, bir süredir ekranlardan uzaktı. Estetik operasyonlarının ardından sessiz bir dönem geçiren ünlü ismin bu kez umre ibadeti için Mekke'ye gittiği öğrenildi. Karadere'nin Kabe çevresindeki kalabalık içinde görüntülendiği ve Mekke'de çekilen bir fotoğrafının sosyal medyada paylaşıldığı belirtildi.
Nagihan Karadere, 2016'dan beri beş farklı sezonda Survivor'da yarışan ve 2026'da ikinci olan isim.
Nagihan Karadere, umre ibadeti için gittiği Mekke'de Kabe çevresindeki kalabalığın arasında görüntülendi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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