article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Survivor Nagihan Karadere, Estetik Sonrası Yeni Halini Paylaştı: Dikişler Alındı, Pozunu Verdi

Survivor Nagihan Karadere, Estetik Sonrası Yeni Halini Paylaştı: Dikişler Alındı, Pozunu Verdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 23:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Survivor 2026'da ikinci olan Nagihan Karadere (42), boyun germe ve alt yüz germe ameliyatının ardından bandajsız halini paylaştı. Operasyondan üç gün sonra bandajları açılıp dikişleri alınan eski milli atlet, poz verdiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayımladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Boyun ve alt yüz germe ameliyatı olan Nagihan Karadere, üçüncü günde bandajlarını açtırıp dikişlerini aldırdı.

Boyun ve alt yüz germe ameliyatı olan Nagihan Karadere, üçüncü günde bandajlarını açtırıp dikişlerini aldırdı.

Yarışmadan sonra yeniden estetik operasyon geçiren Karadere, bu kez boyun germe ve alt yüz germe işlemi yaptırdı. Ameliyatın üzerinden üç gün geçtikten sonra bandajlarının açıldığını ve dikişlerinin alındığını duyurdu.

Ardından ayna karşısında çektiği kareleri paylaşan ünlü isim, takipçilerinden gelen 'maşallah' temennilerine 'O zaman bir maşallahınızı alırım' diyerek karşılık verdi. Daha önce yaptırdığı işlemlere 750 bin TL harcadığını açıklayan Karadere'nin bu paylaşımı kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Ameliyatını "Sürpriz!" diyerek duyuran Karadere, sonucu "sanat eseri gibi" bir işlem olarak tanımladı.

Ameliyatını "Sürpriz!" diyerek duyuran Karadere, sonucu "sanat eseri gibi" bir işlem olarak tanımladı.

Karadere ameliyatı, 'Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum' sözleriyle yayımladığı bir videoyla duyurmuştu. Operasyonun ardından taburcu olduğunu ve bandajlarını yenilettiğini anlatan ünlü isim, ilk 24 saatte yüzündeki şişliğin az olduğunu, günler içinde istediği görünüme ulaşacağını söyledi.

Sonuçtan memnun olduğunu belirten Karadere, 'Sanat eseri gibi bir işlem ortaya çıktı' ifadesini kullandı. 'Günler sonra barbie gibi olacağım' diyen eski milli atlet, bandajsız paylaşımıyla bu iddiasını takipçilerinin değerlendirmesine bıraktı.

Paylaşıma gelen yorumlar ise karışıktı. Kimi kullanıcılar 'Çene neden bu kadar sivri' ve 'Barbie olmamış sanki' diye yazarken, kimileri 'Yazık kendine ne yaptı' tepkisini gösterdi. İyileşme süreci tamamlandığında Karadere'nin nihai görünümünün nasıl olacağı merak ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın