Survivor Nagihan Karadere, Estetik Sonrası Yeni Halini Paylaştı: Dikişler Alındı, Pozunu Verdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Survivor 2026'da ikinci olan Nagihan Karadere (42), boyun germe ve alt yüz germe ameliyatının ardından bandajsız halini paylaştı. Operasyondan üç gün sonra bandajları açılıp dikişleri alınan eski milli atlet, poz verdiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayımladı.
Boyun ve alt yüz germe ameliyatı olan Nagihan Karadere, üçüncü günde bandajlarını açtırıp dikişlerini aldırdı.
Ameliyatını "Sürpriz!" diyerek duyuran Karadere, sonucu "sanat eseri gibi" bir işlem olarak tanımladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın