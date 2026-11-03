Survivor Nagihan Karadere, Estetik Sonrası Yeni Halini Paylaştı: Dikişler Alındı, Pozunu Verdi

Yarışmadan sonra yeniden estetik operasyon geçiren Karadere, bu kez boyun germe ve alt yüz germe işlemi yaptırdı. Ameliyatın üzerinden üç gün geçtikten sonra bandajlarının açıldığını ve dikişlerinin alındığını duyurdu.

Ardından ayna karşısında çektiği kareleri paylaşan ünlü isim, takipçilerinden gelen 'maşallah' temennilerine 'O zaman bir maşallahınızı alırım' diyerek karşılık verdi. Daha önce yaptırdığı işlemlere 750 bin TL harcadığını açıklayan Karadere'nin bu paylaşımı kısa sürede magazin gündemine oturdu.