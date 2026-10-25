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Yüzünü Gerdiren Nagihan Karadere'nin Son Hali Gündem Oldu: Gelen Yorumlara Cevap Verdi!

Yüzünü Gerdiren Nagihan Karadere'nin Son Hali Gündem Oldu: Gelen Yorumlara Cevap Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
25.10.2026 - 19:52
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Survivor'ın unutulmaz yarışmacılarından Nagihan Karadere, bu kez parkurlardaki performansıyla değil geçirdiği estetik operasyonla gündemde! Yıllardır yarışmadaki hırsı ve dobra açıklamalarıyla tanıdığımız ünlü isim, yüz gerdirme ameliyatının ardından yeni görüntüleriyle ortaya çıktı. 

Ancak Karadere'nin değişimi sosyal medyada dikkat çekince beraberinde pek çok yorumu da getirdi. Ameliyatının henüz dördüncü gününde olduğunu belirten Karadere, yüzündeki şişliklerin kalıcı olmadığını açıklamak zorunda kaldı. Son halini merak edenlere de iyileşme süreciyle ilgili mesaj verdi!

Buyurun detayları beraber inceleyelim.

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Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Nagihan Karadere!

Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Nagihan Karadere!

Milli atlet kimliğiyle tanıdığımız, yarışmanın parkurlarında gösterdiği performans kadar hırsı, çıkışları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle de hafızalarımıza kazınan Karadere, yıllardır magazin gündeminin tanıdık yüzlerinden. 

Survivor'da yaşadığı tartışmalardan özel hayatına kadar attığı hemen her adımla dikkat çeken ünlü isim, bu kez bambaşka bir konuyla karşımızda. Yarışma dönemlerinde görmeye alıştığımız görüntüsünden oldukça farklı bir hale gelen Karadere'nin estetik operasyon geçirdiği ortaya çıktı. 

Üstelik yeni görüntüleri de kısa sürede sosyal medyada dolaşmaya başladı!

Son dönemde ünlüler arasında giderek yaygınlaşan yüz gerdirme operasyonuna Nagihan Karadere de başvurdu.

Son dönemde ünlüler arasında giderek yaygınlaşan yüz gerdirme operasyonuna Nagihan Karadere de başvurdu.

Ameliyatın ardından ortaya çıkan ilk görüntülerinde yüz hatlarındaki değişim dikkat çekerken özellikle şişlikler de gözlerden kaçmadı. 

Sosyal medyada paylaşılan yeni fotoğrafları, Karadere'nin eski haliyle karşılaştırılmaya başlandı. Henüz iyileşme sürecinin başında olan ünlü yarışmacının görüntüleri üzerine yapılan yorumlar da gecikmedi. 

Ancak fotoğrafları görenlerin bir kısmı değişimini değerlendirirken, Karadere'nin henüz ameliyatın üzerinden yalnızca birkaç gün geçtiğini hatırlatması gerekti!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yeni görüntülerinin gündeme gelmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Nagihan Karadere, yüzündeki şişliklere ilişkin endişelere yanıt verdi.

Yeni görüntülerinin gündeme gelmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Nagihan Karadere, yüzündeki şişliklere ilişkin endişelere yanıt verdi.

'Ameliyatımın 4. günü bu fotoğraflar aşırı derecede şişlik ve ödem var çok normal böyle kalmayacak yüzüm endişe edecek bir durum yok. Bir kaç haftaya kendine gelir korkmayın lütfen.' sözleriyle takipçilerini bilgilendirdi. 

Yani anlayacağınız, sosyal medyada gördüğümüz bu görüntüler Karadere'nin ameliyat sonrası henüz çok erken dönemine ait. 

Ünlü isim de yüzündeki değişimin kalıcı sonucunu değerlendirmek için biraz daha beklemek gerektiğini özellikle vurguladı. Bakalım iyileşme süreci tamamlandığında Nagihan Karadere'nin yeni görünümü nasıl olacak?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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