Yüzünü Gerdiren Nagihan Karadere'nin Son Hali Gündem Oldu: Gelen Yorumlara Cevap Verdi!
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Survivor'ın unutulmaz yarışmacılarından Nagihan Karadere, bu kez parkurlardaki performansıyla değil geçirdiği estetik operasyonla gündemde! Yıllardır yarışmadaki hırsı ve dobra açıklamalarıyla tanıdığımız ünlü isim, yüz gerdirme ameliyatının ardından yeni görüntüleriyle ortaya çıktı.
Ancak Karadere'nin değişimi sosyal medyada dikkat çekince beraberinde pek çok yorumu da getirdi. Ameliyatının henüz dördüncü gününde olduğunu belirten Karadere, yüzündeki şişliklerin kalıcı olmadığını açıklamak zorunda kaldı. Son halini merak edenlere de iyileşme süreciyle ilgili mesaj verdi!
Buyurun detayları beraber inceleyelim.
Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Nagihan Karadere!
Son dönemde ünlüler arasında giderek yaygınlaşan yüz gerdirme operasyonuna Nagihan Karadere de başvurdu.
Yeni görüntülerinin gündeme gelmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Nagihan Karadere, yüzündeki şişliklere ilişkin endişelere yanıt verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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