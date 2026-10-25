Yüzünü Gerdiren Nagihan Karadere'nin Son Hali Gündem Oldu: Gelen Yorumlara Cevap Verdi!

'Ameliyatımın 4. günü bu fotoğraflar aşırı derecede şişlik ve ödem var çok normal böyle kalmayacak yüzüm endişe edecek bir durum yok. Bir kaç haftaya kendine gelir korkmayın lütfen.' sözleriyle takipçilerini bilgilendirdi.

Yani anlayacağınız, sosyal medyada gördüğümüz bu görüntüler Karadere'nin ameliyat sonrası henüz çok erken dönemine ait.

Ünlü isim de yüzündeki değişimin kalıcı sonucunu değerlendirmek için biraz daha beklemek gerektiğini özellikle vurguladı. Bakalım iyileşme süreci tamamlandığında Nagihan Karadere'nin yeni görünümü nasıl olacak?