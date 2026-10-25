Yine Rahat Duramadı: Gülçin Ergül Bu Kez de Yasemin Yürük'ün Jürilik Haberine İsyan Etti!

Hepsi grubunun üzerinden yıllar geçti ama Gülçin Ergül cephesinde eski defterler bir türlü kapanmıyor! Eski grup arkadaşlarıyla ilgili gündemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık karşımıza çıkan Ergül, bu kez de Yasemin Yürük'ün Big5 programında jüri olacağının duyurulmasına takıldı.

Üstelik ortada kendisine yöneltilmiş bir soru ya da doğrudan bir tartışma da yoktu. Yürük'ün yeni görevini duyuran haberlerde kendi adının geçmesini dert edinen şarkıcı, soluğunu yine sosyal medyada aldı. Onedio'nun paylaşımını da örnek göstererek sitem eden Ergül'ün bu çıkışı, bitmek bilmeyen Hepsi gündemine bir yenisini daha ekledi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.