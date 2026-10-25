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Yine Rahat Duramadı: Gülçin Ergül Bu Kez de Yasemin Yürük'ün Jürilik Haberine İsyan Etti!

Yine Rahat Duramadı: Gülçin Ergül Bu Kez de Yasemin Yürük'ün Jürilik Haberine İsyan Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
25.10.2026 - 18:51
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Hepsi grubunun üzerinden yıllar geçti ama Gülçin Ergül cephesinde eski defterler bir türlü kapanmıyor! Eski grup arkadaşlarıyla ilgili gündemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık karşımıza çıkan Ergül, bu kez de Yasemin Yürük'ün Big5 programında jüri olacağının duyurulmasına takıldı. 

Üstelik ortada kendisine yöneltilmiş bir soru ya da doğrudan bir tartışma da yoktu. Yürük'ün yeni görevini duyuran haberlerde kendi adının geçmesini dert edinen şarkıcı, soluğunu yine sosyal medyada aldı. Onedio'nun paylaşımını da örnek göstererek sitem eden Ergül'ün bu çıkışı, bitmek bilmeyen Hepsi gündemine bir yenisini daha ekledi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bir dönemin en sevilen kız gruplarından Hepsi'nin dağılmasının üzerinden yıllar geçti ama belli ki bazı defterlerin kapanmaya hiç niyeti yok!

Bir dönemin en sevilen kız gruplarından Hepsi'nin dağılmasının üzerinden yıllar geçti ama belli ki bazı defterlerin kapanmaya hiç niyeti yok!

Özellikle Gülçin Ergül'ün eski grup arkadaşlarıyla ilgili gündemlerde yaptığı açıklamalar, artık grubun şarkıları kadar tanıdık gelmeye başladı. Hepsi'nin yeniden bir araya gelme ihtimali konuşuluyor, geçmişte yaşananlar hatırlatılıyor, derken konu bir şekilde dönüp dolaşıp yine Gülçin'e geliyor. 

Üstelik bazen bunun için ortada büyük bir tartışma olmasına bile gerek kalmıyor! Eski grup arkadaşlarından biriyle ilgili bir gelişme yaşanması, yeni bir açıklamanın kapısını aralamaya yetiyor. 

Bu kez de Yasemin Yürük'ün kariyerindeki güzel bir gelişme, hiç beklenmedik şekilde Gülçin Ergül'ün sitemine dönüştü. Beklendiği üzere, Hepsi gündeminde sakin geçen gün sayısı yine pek fazla olamadı!

Geçtiğimiz günlerde Yasemin Yürük'ün Big5 programının yeni sezonunda jüri koltuğuna oturacağı duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde Yasemin Yürük'ün Big5 programının yeni sezonunda jüri koltuğuna oturacağı duyuruldu.

Hatırlarsanız programın önceki sezonunda aynı koltukta Hepsi grubunun bir diğer eski üyesi Gülçin Ergül vardı. Haliyle Yasemin'in yeni görevini duyuran haberlerde önceki sezonun jüri üyesinin hatırlatılması da pek şaşırtıcı değildi. 

Ama Gülçin Ergül için durum pek öyle değilmiş! Onedio'nun 16 Ekim tarihli paylaşımını da örnek gösteren şarkıcı, X hesabından 'Benim adım geçmeden sadece yeni jürinin adıyla yapılan neredeyse tek bir PR haberi göremedim. Öylesi daha doğru olurdu.' diyerek sitem etti. Yani ortada Yasemin Yürük'ün yeni bir projeye dahil olması gibi sevindirici bir gelişme varken, gündem yine Gülçin'in rahatsızlığına döndü. 

Üstelik bu kez itiraz ettiği şey, bir zamanlar kendisinin de oturduğu jüri koltuğunun haberlerde hatırlatılmasıydı! Artık insan ister istemez merak ediyor: Hepsi üyeleriyle ilgili her gelişmenin ardından yeni bir Gülçin açıklaması okumaya devam mı edeceğiz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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