Yine Rahat Duramadı: Gülçin Ergül Bu Kez de Yasemin Yürük'ün Jürilik Haberine İsyan Etti!
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Hepsi grubunun üzerinden yıllar geçti ama Gülçin Ergül cephesinde eski defterler bir türlü kapanmıyor! Eski grup arkadaşlarıyla ilgili gündemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık karşımıza çıkan Ergül, bu kez de Yasemin Yürük'ün Big5 programında jüri olacağının duyurulmasına takıldı.
Üstelik ortada kendisine yöneltilmiş bir soru ya da doğrudan bir tartışma da yoktu. Yürük'ün yeni görevini duyuran haberlerde kendi adının geçmesini dert edinen şarkıcı, soluğunu yine sosyal medyada aldı. Onedio'nun paylaşımını da örnek göstererek sitem eden Ergül'ün bu çıkışı, bitmek bilmeyen Hepsi gündemine bir yenisini daha ekledi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir dönemin en sevilen kız gruplarından Hepsi'nin dağılmasının üzerinden yıllar geçti ama belli ki bazı defterlerin kapanmaya hiç niyeti yok!
Geçtiğimiz günlerde Yasemin Yürük'ün Big5 programının yeni sezonunda jüri koltuğuna oturacağı duyuruldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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