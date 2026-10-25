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Beren Saat Hamile mi? Yıllardır Beklenen Bebek Haberi Yeniden Gündemde: Bu Sefer Gerçek mi?

Beren Saat Hamile mi? Yıllardır Beklenen Bebek Haberi Yeniden Gündemde: Bu Sefer Gerçek mi?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
25.10.2026 - 18:06
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'Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz Bihter'i Beren Saat, bu kez oyunculuğuyla değil, özel hayatına ilişkin yeniden ortaya atılan bir iddiayla gündemimizde! 2014 yılından bu yana Kenan Doğulu ile evli olan ünlü oyuncunun bebek beklediği söylentileri sosyal medyada bir kez daha dolaşıma girdi. 

Üstelik çiftin geçmişte defalarca karşılarına çıkan bu iddialar hakkında yaptığı açıklamalar da yeniden hatırlandı. Peki, Beren Saat gerçekten hamile mi, yoksa yıllardır duyduğumuz o tanıdık dedikodulardan biriyle mi karşı karşıyayız? İşte yeniden gündeme gelen bebek iddiasının ayrıntıları!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk televizyon tarihinin unutulmaz isimlerinden Beren Saat, "Aşk-ı Memnu"nun Bihter'i, "Fatmagül'ün Suçu Ne?"nin Fatmagül'ü derken yıllardır hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla gündemimizden eksik olmuyor.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz isimlerinden Beren Saat, "Aşk-ı Memnu"nun Bihter'i, "Fatmagül'ün Suçu Ne?"nin Fatmagül'ü derken yıllardır hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla gündemimizden eksik olmuyor.

Özellikle Kenan Doğulu ile yaşadığı aşk, magazin dünyasının en yakından takip ettiği ilişkilerden biri haline gelmiş durumda. 

Hatırlarsanız ikili, 2014 yılında Los Angeles'ta düzenlenen romantik bir törenle dünyaevine girmişti. Evliliklerinin üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen çiftin ilişkisi hala merakla takip ediliyor. Tabii Beren Saat ve Kenan Doğulu denince yıllardır belli aralıklarla ortaya çıkan bir başka konu daha var: Bebek iddiaları! 

Ünlü çiftin ne zaman anne baba olacağı sorusu, magazin gündeminde defalarca kendisine yer buldu. Şimdiyse aynı mesele bir kez daha karşımıza çıktı.

Aslında Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun bebek beklediği söylentilerini ilk kez duymuyoruz.

Aslında Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun bebek beklediği söylentilerini ilk kez duymuyoruz.

Hatta geçtiğimiz yıl ünlü oyuncunun dört aylık hamile olduğu bile öne sürülmüş, iddialar o kadar yayılmıştı ki çift sonunda açıklama yapmak durumunda kalmıştı. 

Nisan 2025'te katıldıkları bir film galasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saat, bu tür haberlerin yıllardır belirli aralıklarla ortaya çıktığını söyleyerek söylentileri yalanlamıştı. Kenan Doğulu ise duruma biraz daha sitemli yaklaşmış, kendilerinin bu haberlere gülebildiğini ancak akrabalarının arayıp tebrik etmeye başlamasının sinirlerini bozduğunu anlatmıştı. 

Hatta 'Bizden duymadığınız sürece inanmayın' diyerek bu konuda oldukça net bir mesaj vermişti. Yani anlayacağınız, çiftin bebek meselesi yalnızca magazin takipçilerinin değil, zaman zaman kendi ailelerinin bile kafasını karıştırmıştı!

Gelelim yeniden ortalığı hareketlendiren iddiaya!

Gelelim yeniden ortalığı hareketlendiren iddiaya!

Sosyal medyada, özellikle de Bulvar Magazin tarafından paylaşılan gönderiyle birlikte Beren Saat'in hamile olduğu ve Kenan Doğulu ile bebek bekledikleri söylentileri bir kez daha gündeme taşındı. 

24 Ekim'den itibaren yayılan paylaşımların ardından 'Beren Saat hamile mi?' sorusu yeniden sorulmaya başlandı. Ancak hemen belirtelim, bu kez de ortada kesinleşmiş bir bebek haberi yok! 25 Ekim itibarıyla ne Beren Saat ne de Kenan Doğulu, hamilelik iddiasını doğrulayan herhangi bir açıklama yaptı. Dolayısıyla sosyal medyada konuşulanlar şimdilik yalnızca birer söylentiden ibaret. 

Çiftin geçmişte benzer haberler karşısında yaptığı açıklamaları düşününce, bu kez de kendilerinden gelecek bir açıklama olmadan müjdeyi gerçek kabul etmek pek mümkün görünmüyor. Bakalım yıllardır belli aralıklarla karşımıza çıkan bu iddia bu kez doğrulanacak mı, yoksa yine bir magazin dedikodusu olarak mı kalacak?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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