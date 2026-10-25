Beren Saat Hamile mi? Yıllardır Beklenen Bebek Haberi Yeniden Gündemde: Bu Sefer Gerçek mi?

'Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz Bihter'i Beren Saat, bu kez oyunculuğuyla değil, özel hayatına ilişkin yeniden ortaya atılan bir iddiayla gündemimizde! 2014 yılından bu yana Kenan Doğulu ile evli olan ünlü oyuncunun bebek beklediği söylentileri sosyal medyada bir kez daha dolaşıma girdi.

Üstelik çiftin geçmişte defalarca karşılarına çıkan bu iddialar hakkında yaptığı açıklamalar da yeniden hatırlandı. Peki, Beren Saat gerçekten hamile mi, yoksa yıllardır duyduğumuz o tanıdık dedikodulardan biriyle mi karşı karşıyayız? İşte yeniden gündeme gelen bebek iddiasının ayrıntıları!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.