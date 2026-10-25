Beren Saat Hamile mi? Yıllardır Beklenen Bebek Haberi Yeniden Gündemde: Bu Sefer Gerçek mi?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
'Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz Bihter'i Beren Saat, bu kez oyunculuğuyla değil, özel hayatına ilişkin yeniden ortaya atılan bir iddiayla gündemimizde! 2014 yılından bu yana Kenan Doğulu ile evli olan ünlü oyuncunun bebek beklediği söylentileri sosyal medyada bir kez daha dolaşıma girdi.
Üstelik çiftin geçmişte defalarca karşılarına çıkan bu iddialar hakkında yaptığı açıklamalar da yeniden hatırlandı. Peki, Beren Saat gerçekten hamile mi, yoksa yıllardır duyduğumuz o tanıdık dedikodulardan biriyle mi karşı karşıyayız? İşte yeniden gündeme gelen bebek iddiasının ayrıntıları!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türk televizyon tarihinin unutulmaz isimlerinden Beren Saat, "Aşk-ı Memnu"nun Bihter'i, "Fatmagül'ün Suçu Ne?"nin Fatmagül'ü derken yıllardır hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla gündemimizden eksik olmuyor.
Aslında Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun bebek beklediği söylentilerini ilk kez duymuyoruz.
Gelelim yeniden ortalığı hareketlendiren iddiaya!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın