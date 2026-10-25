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Aşkta Kuralları Keskin: Didem Soydan Evleneceği Adamda Aradığı Şartları Tek Tek Saydı!

Aşkta Kuralları Keskin: Didem Soydan Evleneceği Adamda Aradığı Şartları Tek Tek Saydı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
25.10.2026 - 17:51
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Özel hayatı, dobra açıklamaları ve kimsenin ne düşüneceğini pek de umursamayan tavırlarıyla tanıdığımız Didem Soydan, bu kez evlilik konusundaki kesin çizgileriyle gündemimizde! Ayşe Arman'ın konuğu olan ünlü model, hayatına alacağı erkekte aradığı şartları bir bir sıraladı. Soydan'ın özellikle geçmiş ilişkiler ve evlilikler konusunda söyledikleri, Arman'ı bile şaşırtmaya yetti. Öyle ki ünlü gazeteci, duyduklarını Türkan Şoray'ın meşhur kurallarına benzetmeden edemedi. Soydan'ın neden bu kadar seçici olduğunu anlatırken verdiği cevap ise işin en dikkat çeken kısmıydı!

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Türkiye'nin en çok konuşulan modellerinden Didem Soydan, yalnızca podyumlardaki başarısıyla değil, özel hayatı ve dobra açıklamalarıyla da sık sık gündemimize geliyor.

Türkiye'nin en çok konuşulan modellerinden Didem Soydan, yalnızca podyumlardaki başarısıyla değil, özel hayatı ve dobra açıklamalarıyla da sık sık gündemimize geliyor.

Özellikle aşk hayatıyla ilgili sorulara verdiği filtresiz cevaplar, kendisine yöneltilen eleştiriler karşısındaki rahat tavrı ve ne düşünüyorsa söylemekten çekinmemesiyle tanıdığımız Soydan, bu kez evlilik meselesine el attı! 

Bugüne kadar yaşadığı ilişkilerle de magazin gündeminde kendisine yer bulan ünlü modelin, konu hayatını birleştireceği kişiye gelince oldukça keskin çizgileri varmış. Üstelik bu kurallar öyle herkesin kolayca kabul edeceği türden de değil!

Bildiğiniz gibi Didem Soydan, özel hayatını gözlerden tamamen uzak yaşamayı tercih eden ünlülerden değil.

Bildiğiniz gibi Didem Soydan, özel hayatını gözlerden tamamen uzak yaşamayı tercih eden ünlülerden değil.

Geçmişte adı aşk dedikodularına da karıştı, yaşadığı ilişkilerle de konuşuldu. Fakat bütün bunlara rağmen kendisini bugüne kadar nikah masasında görmedik. 

Evlilik konusunda aceleci davranmadığı anlaşılan Soydan, geçtiğimiz günlerde Ayşe Arman'ın konuğu oldu. İkilinin sohbetinde konu aşka, ilişkilere ve evliliğe gelince ünlü modelin hayatına alacağı kişi için belirlediği kurallar da bir bir ortaya döküldü. 

Hatta Soydan'ın söylediklerini duyan Ayşe Arman, kendisini tutamayıp bu şartları Türkan Şoray'ın meşhur kurallarına benzetti. İşin en ilginç yanıysa Soydan'ın bu kuralların nedeninden bahsederken yaptığı açıklamalardı.

Gelelim Didem Soydan'ın evleneceği adamda aradığı şartlara!

Ünlü model, bugüne kadar çocuk sahibi ya da daha önce evlenip boşanmış biriyle flört dahi etmediğini söyleyerek söze başladı. Hayatına alacağı kişinin çocuklu veya boşanmış olmaması gerektiğini belirten Soydan, evli biriyle ilişki yaşama ihtimaline ise 'Zaten ne münasebet!' diyerek kapıyı tamamen kapattı. 

Ayşe Arman'ın 'Boşanmış adamın günahı ne? Adam evlenmiş, olmamış' sorusuna verdiği cevap ise oldukça iddialıydı: 'Biz niye evlenmedik, yanlış seçimler yapmadık? Yapmayacaktı yanlış seçimler.' Ardından ailesinden de örnek veren Soydan, anneannesinin evlilik ısrarına nasıl karşılık verdiğini anlattı. 'Gelinlik giyip evlenip iki düğün patlatmayı ben de biliyorum' diyen ünlü model, aslında istediğinin anneannesiyle büyükbabasınınki gibi ömür boyu sürecek tek bir evlilik olduğunu söyledi. 

Anlayacağınız, Didem Soydan için mesele yalnızca evlenmek değil, bir kere evlenip ömür boyu aynı kişiyle kalabilmek! Peki siz Soydan'ın bu kadar kesin kurallar koymasını nasıl buldunuz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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