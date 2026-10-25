Aşkta Kuralları Keskin: Didem Soydan Evleneceği Adamda Aradığı Şartları Tek Tek Saydı!

Özellikle aşk hayatıyla ilgili sorulara verdiği filtresiz cevaplar, kendisine yöneltilen eleştiriler karşısındaki rahat tavrı ve ne düşünüyorsa söylemekten çekinmemesiyle tanıdığımız Soydan, bu kez evlilik meselesine el attı!

Bugüne kadar yaşadığı ilişkilerle de magazin gündeminde kendisine yer bulan ünlü modelin, konu hayatını birleştireceği kişiye gelince oldukça keskin çizgileri varmış. Üstelik bu kurallar öyle herkesin kolayca kabul edeceği türden de değil!