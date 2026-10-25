Aşkta Kuralları Keskin: Didem Soydan Evleneceği Adamda Aradığı Şartları Tek Tek Saydı!
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Özel hayatı, dobra açıklamaları ve kimsenin ne düşüneceğini pek de umursamayan tavırlarıyla tanıdığımız Didem Soydan, bu kez evlilik konusundaki kesin çizgileriyle gündemimizde! Ayşe Arman'ın konuğu olan ünlü model, hayatına alacağı erkekte aradığı şartları bir bir sıraladı. Soydan'ın özellikle geçmiş ilişkiler ve evlilikler konusunda söyledikleri, Arman'ı bile şaşırtmaya yetti. Öyle ki ünlü gazeteci, duyduklarını Türkan Şoray'ın meşhur kurallarına benzetmeden edemedi. Soydan'ın neden bu kadar seçici olduğunu anlatırken verdiği cevap ise işin en dikkat çeken kısmıydı!
Türkiye'nin en çok konuşulan modellerinden Didem Soydan, yalnızca podyumlardaki başarısıyla değil, özel hayatı ve dobra açıklamalarıyla da sık sık gündemimize geliyor.
Bildiğiniz gibi Didem Soydan, özel hayatını gözlerden tamamen uzak yaşamayı tercih eden ünlülerden değil.
Gelelim Didem Soydan'ın evleneceği adamda aradığı şartlara!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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