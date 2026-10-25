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Üçüncü Kez Nikah Masasına Oturmaya Hazırlanan Rafet El Roman'ın Nişanlısı Ortaya Çıktı: Aralarında 26 Yaş Var!

Üçüncü Kez Nikah Masasına Oturmaya Hazırlanan Rafet El Roman'ın Nişanlısı Ortaya Çıktı: Aralarında 26 Yaş Var!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
25.10.2026 - 16:17
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Aşk şarkılarıyla yıllardır kalbimize dokunan Rafet El Roman'ın kendi aşk hayatı da en az şarkıları kadar hareketli! Geçmişte iki kez nikah masasına oturan ve üç çocuk babası olan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda yeniden evlilik hazırlığında olduğunu açıklayarak hepimizi şaşırtmıştı. Parmağındaki yüzüğü gösterip nişanlandığını duyuran El Roman, gönlünü kaptırdığı kişinin kimliğini ise sır gibi saklamıştı. 

Derken Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre, 58 yaşındaki şarkıcının hayatını birleştirmeye hazırlandığı isim sonunda ortaya çıktı! Üstelik müstakbel eşinin hem mesleği hem de aralarındaki yaş farkı dikkat çekti.

Kaynak: Habertürk / Çetin Kan

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Türk pop müziğinin romantik isimlerinden Rafet El Roman'ı yıllardır dillere pelesenk olan aşk şarkılarıyla tanıyoruz.

Türk pop müziğinin romantik isimlerinden Rafet El Roman'ı yıllardır dillere pelesenk olan aşk şarkılarıyla tanıyoruz.

'Seni Seviyorum', 'Bana Sen Lazımsın', 'Kalbine Sürgün' derken kaçımızın aşk acısına ortak olmadı ki? Tabii şarkılarında aşkı böylesine güzel anlatan El Roman'ın kendi özel hayatı da yıllar boyunca bir hayli hareketli geçti. 

Kimi zaman ilişkileriyle, kimi zaman evlilikleriyle, kimi zaman da eski eşleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı, aşk hayatıyla magazin manşetlerinden pek eksik olmadı. 

Şimdilerde ise kendisini yeniden nikah masasına oturtacak bir aşkın heyecanını yaşıyor!

Rafet El Roman'ın geçmiş aşk defterlerini şöyle bir karıştırdığımızda karşımıza ilk olarak 1996 yılında evlendiği Tuğba Altıntop çıkıyor.

Rafet El Roman'ın geçmiş aşk defterlerini şöyle bir karıştırdığımızda karşımıza ilk olarak 1996 yılında evlendiği Tuğba Altıntop çıkıyor.

Su ve Şevval adında iki kızları olan çift, 2003 yılında yollarını ayırmıştı. El Roman, 2014 yılında ise kendisinden yaşça küçük Ceren Kaplakarslan ile ikinci kez dünyaevine girmiş, fakat bu evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamış ve çift 2016 yılında boşanmıştı. 

Ünlü şarkıcının bir de Yeşim Eryıldırım ile ilişkisinden dünyaya gelen Edvan adında oğlu bulunuyor. Yani anlayacağınız, iki evlilik ve üç çocukla epey kalabalık bir aşk geçmişinden söz ediyoruz! 

Gelelim asıl meseleye... Geçtiğimiz mart ayında Nişantaşı'nda şarkıcı Aleyna İlhan ile görüntülenen El Roman, gazetecilerin ikiliyi sevgili sanması üzerine parmağındaki yüzüğü gösterip 'Ben başkasına aitim' diyerek herkesi ters köşeye yatırmıştı. Üç ay önce nişanlandığını açıklayan şarkıcı, hayatındaki kişinin Azerbaycanlı olduğunu söylemiş ancak kimliğini açıklamamıştı. 

Haliyle üçüncü evlilik haberi kadar gizemli nişanlısı da merak konusu olmuştu.

Ve sonunda o merak edilen isim ortaya çıktı!

Ve sonunda o merak edilen isim ortaya çıktı!

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre, 58 yaşındaki Rafet El Roman'ın üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlandığı kişi, 32 yaşındaki Azerbaycanlı Rahime Haciyeva! 

Üstelik ünlü şarkıcının gönlünü kaptırdığı Haciyeva'nın mesleği de hemşirelik. İkilinin tanışıklığı ise sandığımızdan çok daha eskiye, 2020 yılındaki pandemi dönemine dayanıyor. Aralarında tam 26 yaş fark bulunan çiftin birlikte çekilmiş fotoğrafının da ortaya çıkmasıyla El Roman'ın aylardır kimliğini açıklamadığı nişanlısını sonunda görmüş olduk. 

Daha önce evliliğe karşı olmadığını söyleyen ve üçüncü kez 'evet' demeye hazırlanan şarkıcının düğün tarihi ise henüz belli değil. Bakalım Rafet El Roman bu kez aradığı mutluluğu bulabilecek mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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