Üçüncü Kez Nikah Masasına Oturmaya Hazırlanan Rafet El Roman'ın Nişanlısı Ortaya Çıktı: Aralarında 26 Yaş Var!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Aşk şarkılarıyla yıllardır kalbimize dokunan Rafet El Roman'ın kendi aşk hayatı da en az şarkıları kadar hareketli! Geçmişte iki kez nikah masasına oturan ve üç çocuk babası olan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda yeniden evlilik hazırlığında olduğunu açıklayarak hepimizi şaşırtmıştı. Parmağındaki yüzüğü gösterip nişanlandığını duyuran El Roman, gönlünü kaptırdığı kişinin kimliğini ise sır gibi saklamıştı.
Derken Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre, 58 yaşındaki şarkıcının hayatını birleştirmeye hazırlandığı isim sonunda ortaya çıktı! Üstelik müstakbel eşinin hem mesleği hem de aralarındaki yaş farkı dikkat çekti.
Kaynak: Habertürk / Çetin Kan
Türk pop müziğinin romantik isimlerinden Rafet El Roman'ı yıllardır dillere pelesenk olan aşk şarkılarıyla tanıyoruz.
Rafet El Roman'ın geçmiş aşk defterlerini şöyle bir karıştırdığımızda karşımıza ilk olarak 1996 yılında evlendiği Tuğba Altıntop çıkıyor.
Ve sonunda o merak edilen isim ortaya çıktı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın