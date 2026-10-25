Üçüncü Kez Nikah Masasına Oturmaya Hazırlanan Rafet El Roman'ın Nişanlısı Ortaya Çıktı: Aralarında 26 Yaş Var!

Aşk şarkılarıyla yıllardır kalbimize dokunan Rafet El Roman'ın kendi aşk hayatı da en az şarkıları kadar hareketli! Geçmişte iki kez nikah masasına oturan ve üç çocuk babası olan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda yeniden evlilik hazırlığında olduğunu açıklayarak hepimizi şaşırtmıştı. Parmağındaki yüzüğü gösterip nişanlandığını duyuran El Roman, gönlünü kaptırdığı kişinin kimliğini ise sır gibi saklamıştı.

Derken Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre, 58 yaşındaki şarkıcının hayatını birleştirmeye hazırlandığı isim sonunda ortaya çıktı! Üstelik müstakbel eşinin hem mesleği hem de aralarındaki yaş farkı dikkat çekti.

Kaynak: Habertürk / Çetin Kan