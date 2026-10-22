Alien'ın Kaptan Dallas'ı Tom Skerritt 93 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Özellikle bilim kurgu ve aksiyon sinemasını sevenlerin hafızasında ise bambaşka bir yeri vardı. 1933 yılında Detroit'te dünyaya gelen Skerritt, oyunculuk kariyerine başlamadan önce ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yaptı. 1962 yapımı War Hunt filmiyle sinemaya adım atan oyuncu, 1970 yılında Robert Altman'ın yönettiği MAS*H ile dikkat çekti.

1979 yapımı Alien filminde Nostromo uzay gemisinin kaptanı Dallas'ı canlandırması, kariyerinin en unutulmaz rollerinden biri oldu. 1986'da Top Gun filminde Tom Cruise'un canlandırdığı Maverick'in eğitmeni Viper olarak izleyici karşısına çıktı.

Steel Magnolias, A River Runs Through It ve Contact gibi filmlerde de rol alan Skerritt, televizyondaki başarısını ise Picket Fences dizisiyle taçlandırdı. Dizideki Şerif Jimmy Brock performansı kendisine 1993 yılında Emmy Ödülü kazandırdı.