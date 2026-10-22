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Alien'ın Kaptan Dallas'ı Tom Skerritt 93 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Alien'ın Kaptan Dallas'ı Tom Skerritt 93 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 00:01
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Hollywood'dan sinemaseverleri üzen bir haber geldi. Alien filminde canlandırdığı Kaptan Dallas karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tom Skerritt, 93 yaşında hayatını kaybetti. Top Gun başta olmak üzere sinema tarihine damga vuran pek çok yapımda rol alan oyuncunun vefatını ailesi duyurdu. 

Skerritt'in ölüm nedeni de açıklanırken yakınlarının paylaştığı veda mesajı sevenlerini duygulandırdı. Altmış yılı aşan kariyeri boyunca sayısız karaktere hayat veren Emmy ödüllü oyuncunun ardından Hollywood'un unutulmaz isimlerinden biri daha eksilmiş oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hollywood'un en tanıdık yüzlerinden Tom Skerritt, 1960'lı yıllardan bu yana sinema ve televizyon dünyasının önemli isimleri arasında yer alıyordu.

Hollywood'un en tanıdık yüzlerinden Tom Skerritt, 1960'lı yıllardan bu yana sinema ve televizyon dünyasının önemli isimleri arasında yer alıyordu.

Özellikle bilim kurgu ve aksiyon sinemasını sevenlerin hafızasında ise bambaşka bir yeri vardı. 1933 yılında Detroit'te dünyaya gelen Skerritt, oyunculuk kariyerine başlamadan önce ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yaptı. 1962 yapımı War Hunt filmiyle sinemaya adım atan oyuncu, 1970 yılında Robert Altman'ın yönettiği MAS*H ile dikkat çekti.

1979 yapımı Alien filminde Nostromo uzay gemisinin kaptanı Dallas'ı canlandırması, kariyerinin en unutulmaz rollerinden biri oldu. 1986'da Top Gun filminde Tom Cruise'un canlandırdığı Maverick'in eğitmeni Viper olarak izleyici karşısına çıktı.

Steel Magnolias, A River Runs Through It ve Contact gibi filmlerde de rol alan Skerritt, televizyondaki başarısını ise Picket Fences dizisiyle taçlandırdı. Dizideki Şerif Jimmy Brock performansı kendisine 1993 yılında Emmy Ödülü kazandırdı.

Sinema dünyasının emektar isimlerinden Tom Skerritt'in 21 Ekim Çarşamba günü yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sinema dünyasının emektar isimlerinden Tom Skerritt'in 21 Ekim Çarşamba günü yaşamını yitirdiği açıklandı.

Acı haberi 22 Ekim'de duyuran ailesi, oyuncunun doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini doğruladı. Ailenin açıklamasında Skerritt'in mizah anlayışı, bilgeliği, merakı ve cömertliğiyle çevresindeki insanların hayatında önemli bir yer edindiği vurgulandı.

Yakınları, usta oyuncunun yaratıcılığa ve hikaye anlatıcılığına duyduğu tutkuyu da hatırlatarak başkalarının kendi hikayelerini anlatmalarına yardımcı olmayı önemsediğini belirtti.

Ölümüne yol açan özel bir hastalık açıklanmazken cenaze ve anma törenine ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

Tom Skerritt, kamera önündeki başarılarının yanında savaş gazilerine yönelik çalışmalarıyla da tanınıyordu.

Tom Skerritt, kamera önündeki başarılarının yanında savaş gazilerine yönelik çalışmalarıyla da tanınıyordu.

Özellikle hayatının ilerleyen yıllarında oyunculuk deneyimini sosyal sorumluluk projelerine taşımıştı. ABD Hava Kuvvetleri geçmişi bulunan oyuncu, savaş gazilerinin yaşadıklarını yazıya dökmelerine yardımcı olmayı amaçlayan The Red Badge Project girişiminin kurucuları arasında yer aldı.

Sinema ve televizyon dünyasından tamamen uzaklaşmayan Skerritt, ilerleyen yaşına rağmen farklı projelerde rol almaya devam etti. Son dönem yapımları arasında 2025 tarihli Broke filmi de bulunuyordu. 1998 yılında evlendiği eşi Julie Tokashiki ile uzun yıllardır hayatını paylaşan oyuncu, beş çocuğu, beş torunu ve iki torun çocuğunu geride bıraktı.

Kaptan Dallas'tan Viper'a uzanan unutulmaz karakterleriyle sinema tarihindeki yerini alan Tom Skerritt'e veda ederken ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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