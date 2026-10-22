Yeşilçam'ın Efsane Güzeli Hale Soygazi Yıllar Sonra Görüntülendi: İşte 76 Yaşındaki Son Hali!

1972 yılında Türkiye Sinema Güzeli seçilen, ardından Avrupa Sinema Güzeli unvanını da kazanan Hale Soygazi, aynı yıl Cüneyt Arkın'la kamera karşısına geçtiği Kara Murat: Fatih'in Fedaisi filmiyle sinemaya adım attı. Süt Kardeşler, Vurun Kahpeye, Maden ve Bir Yudum Sevgi gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Soygazi, kariyeri boyunca oyunculuğunun hakkını fazlasıyla verdi.

Öyle ki Maden ve Bir Yudum Sevgi filmlerindeki performanslarıyla iki kez Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Yıllar içinde Kuzey Güney ve Kaderimin Yazıldığı Gün gibi televizyon dizilerinde de karşımıza çıkan Soygazi, farklı kuşakların tanıdığı isimlerden biri olmayı başardı.