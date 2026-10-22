Akasya Durağı'nın Fato Aney'inin Son Hali Şaşırttı: Bambaşka Biri Olmuş!

2008 yılında hayatımıza giren dizi, birbirinden renkli karakterleriyle kısa sürede hepimizin favorilerinden biri haline gelmişti.

Zeki Alasya'nın canlandırdığı Nuri Baba'nın başında olduğu taksi durağında yaşanan birbirinden komik olayları konu alan Akasya Durağı, yıllar boyunca izleyiciyi ekran başına toplamayı başardı. Sinan'ın bitmek bilmeyen sakarlıkları, Osman Ağa'nın kendine has çıkışları, Safiye'nin meşhur replikleri derken dizinin neredeyse her karakteri ayrı bir fenomen haline gelmişti.

Üstelik Akasya Durağı, yalnızca yayınlandığı dönemde değil, yıllar sonra da tekrar bölümleriyle izlenmeye devam eden yapımlardan biri oldu. Dizinin oyuncuları da aradan geçen onca yıla rağmen merak ediliyor. Kimi oyunculuğa devam ederken kimi ekranlardan uzaklaşmayı tercih etti.

Biz de zaman zaman eski oyuncuların yıllar sonraki görüntüleriyle karşılaşıp hafif bir nostalji yaşamıyor değiliz! İşte bu kez de gözümüz, dizinin en kendine has karakterlerinden birine takıldı.