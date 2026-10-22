Akasya Durağı'nın Fato Aney'inin Son Hali Şaşırttı: Bambaşka Biri Olmuş!
Bir dönemin televizyon ekranlarına damga vuran dizilerinden Akasya Durağı'nı unutmak ne mümkün! Nuri Baba'sından Osman Ağa'sına, Sinan'ından Safiye'sine kadar birbirinden renkli karakterleriyle hafızalarımıza kazınan dizinin oyuncuları, aradan geçen yıllara rağmen merak edilmeye devam ediyor.
Özellikle kendine has tavırları ve Karadeniz şivesiyle tanıdığımız Fato Aney, dizinin unutulmaz isimlerinden biriydi. Ancak karaktere hayat veren Sema Aras'ın yıllar sonraki görüntüleri, alıştığımız Fato Aney'den oldukça farklı birini karşımıza çıkardı!
Ünlü oyuncunun tercih ettiği yeni tarz, eski görüntüleriyle arasındaki farkı iyice belirgin hale getirmiş. Buyurun, Sema Aras'ın dikkat çeken değişimine birlikte bakalım.
Bir dönemin televizyon ekranlarına damga vuran, tekrarlarını bile defalarca izlediğimiz Akasya Durağı'nı hatırlamayanımız yoktur herhalde!
Akasya Durağı'nın unutulmaz karakterleri arasında elbette Fato Aney'in de ayrı bir yeri vardı!
Peki, Akasya Durağı'nın Fato Aney'i Sema Aras şimdi nasıl görünüyor? Oyuncunun yıllar sonraki fotoğrafları, dizide alıştığımız görüntüsünden oldukça farklı bir tarzı ortaya koyuyor!
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