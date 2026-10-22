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Akasya Durağı'nın Fato Aney'inin Son Hali Şaşırttı: Bambaşka Biri Olmuş!

Akasya Durağı'nın Fato Aney'inin Son Hali Şaşırttı: Bambaşka Biri Olmuş!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 21:42
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Bir dönemin televizyon ekranlarına damga vuran dizilerinden Akasya Durağı'nı unutmak ne mümkün! Nuri Baba'sından Osman Ağa'sına, Sinan'ından Safiye'sine kadar birbirinden renkli karakterleriyle hafızalarımıza kazınan dizinin oyuncuları, aradan geçen yıllara rağmen merak edilmeye devam ediyor.

Özellikle kendine has tavırları ve Karadeniz şivesiyle tanıdığımız Fato Aney, dizinin unutulmaz isimlerinden biriydi. Ancak karaktere hayat veren Sema Aras'ın yıllar sonraki görüntüleri, alıştığımız Fato Aney'den oldukça farklı birini karşımıza çıkardı! 

Ünlü oyuncunun tercih ettiği yeni tarz, eski görüntüleriyle arasındaki farkı iyice belirgin hale getirmiş. Buyurun, Sema Aras'ın dikkat çeken değişimine birlikte bakalım.

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Bir dönemin televizyon ekranlarına damga vuran, tekrarlarını bile defalarca izlediğimiz Akasya Durağı'nı hatırlamayanımız yoktur herhalde!

Bir dönemin televizyon ekranlarına damga vuran, tekrarlarını bile defalarca izlediğimiz Akasya Durağı'nı hatırlamayanımız yoktur herhalde!

2008 yılında hayatımıza giren dizi, birbirinden renkli karakterleriyle kısa sürede hepimizin favorilerinden biri haline gelmişti. 

Zeki Alasya'nın canlandırdığı Nuri Baba'nın başında olduğu taksi durağında yaşanan birbirinden komik olayları konu alan Akasya Durağı, yıllar boyunca izleyiciyi ekran başına toplamayı başardı. Sinan'ın bitmek bilmeyen sakarlıkları, Osman Ağa'nın kendine has çıkışları, Safiye'nin meşhur replikleri derken dizinin neredeyse her karakteri ayrı bir fenomen haline gelmişti.

Üstelik Akasya Durağı, yalnızca yayınlandığı dönemde değil, yıllar sonra da tekrar bölümleriyle izlenmeye devam eden yapımlardan biri oldu. Dizinin oyuncuları da aradan geçen onca yıla rağmen merak ediliyor. Kimi oyunculuğa devam ederken kimi ekranlardan uzaklaşmayı tercih etti.

Biz de zaman zaman eski oyuncuların yıllar sonraki görüntüleriyle karşılaşıp hafif bir nostalji yaşamıyor değiliz! İşte bu kez de gözümüz, dizinin en kendine has karakterlerinden birine takıldı.

Akasya Durağı'nın unutulmaz karakterleri arasında elbette Fato Aney'in de ayrı bir yeri vardı!

Akasya Durağı'nın unutulmaz karakterleri arasında elbette Fato Aney'in de ayrı bir yeri vardı!

Dizinin birbirinden komik karakterleri arasında Fato Aney'i özel kılan şey, hiç şüphesiz kendine has tavırlarıydı. Karadenizli anne karakterini canlandıran Sema Aras, özellikle konuşma biçimi ve mimikleriyle hafızalarımıza kazınmıştı. Fato Aney'in sahneleri, dizinin komedi dozunu artıran anlar arasında yer alıyordu. Karaktere hayat veren Sema Aras ise aslında televizyon izleyicisinin pek çok farklı yapımdan tanıdığı bir isim.

1963 yılında Kütahya'da dünyaya gelen oyuncu, kariyeri boyunca Kurtlar Vadisi, Doktorlar, Belalı Baldız ve Pis Yedili gibi dizilerde de rol aldı. Ancak yıllar içerisinde canlandırdığı farklı karakterlere rağmen pek çok izleyicinin hafızasında hala Fato Aney olarak yer ediyor.

Tabii biz oyuncuyu yıllarca dizideki haliyle görmeye alışınca gerçek hayattaki tarzının da benzer olduğunu düşünmeden edemiyoruz. Fakat Sema Aras'ın yıllar sonraki görüntüleri, bu konuda oldukça yanıldığımızı gösteriyor!

Peki, Akasya Durağı'nın Fato Aney'i Sema Aras şimdi nasıl görünüyor? Oyuncunun yıllar sonraki fotoğrafları, dizide alıştığımız görüntüsünden oldukça farklı bir tarzı ortaya koyuyor!

Peki, Akasya Durağı'nın Fato Aney'i Sema Aras şimdi nasıl görünüyor? Oyuncunun yıllar sonraki fotoğrafları, dizide alıştığımız görüntüsünden oldukça farklı bir tarzı ortaya koyuyor!

Akasya Durağı dizisinde daha geleneksel bir görünümle izlediğimiz Sema Aras, gerçek hayatında çok daha renkli bir tarz benimsemiş. Özellikle saçları, bu değişimin en dikkat çekici kısmı! Saçlarını kısacık kestirip pembeye boyatan oyuncunun görüntüleri, Aralık 2025'te de magazin haberlerine konu olmuştu.

Dizideki Fato Aney'i düşündüğümüzde, pembe saçlı Sema Aras'ı ilk bakışta tanımak gerçekten pek kolay değil! Üstelik değişim yalnızca saç renginden ibaret de değil. Oyuncunun genel tarzı ve görünümü, yıllar önce ekranda canlandırdığı karakterden oldukça farklı.

Tabii burada Fato Aney'in bir dizi karakteri olduğunu da unutmamak gerek. Sema Aras'ın gerçek hayattaki tarzının canlandırdığı karakterden bu kadar farklı olması, işin en eğlenceli tarafı! Bizim hafızamızdaki Fato Aney hala aynı yerde duruyor ama belli ki Sema Aras, gerçek hayatında çok daha cesur ve renkli tercihler yapmayı seviyor.

Ne diyelim, Fato Aney'i pembe saçlarla göreceğimiz hiç aklımıza gelmezdi!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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