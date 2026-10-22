Zendaya'nın Tom Holland'la Geleceğine Dair Ortaya Atılan İddia Ağızları Açık Bıraktı!

Sosyal medyada yayılan paylaşımda Zendaya'nın, Tom Holland'la çocuk sahibi olmama konusunda anlaştıklarını söylediği iddia edildi. Hatta oyuncunun, kariyerini her şeyin önünde tuttuğunu ve gelecekte bir çocuğun iş hayatını etkilemesini istemediğini dile getirdiği ileri sürüldü.

İddiaya göre Tom Holland bu karara ilk başta üzülmüş ancak sonrasında Zendaya'nın düşüncelerini anlayarak kabul etmişti. İlk bakışta oldukça çarpıcı görünen bu sözler, kısa sürede çiftin gelecek planlarına dair tartışmaları beraberinde getirdi. Ancak burada önemli bir sorun var: Zendaya'nın böyle bir açıklama yaptığına ilişkin doğrulanmış bir röportaj bulunmuyor.

Ağustos 2026'da yayımlanan bir doğrulama haberinde de sosyal medyada dolaşan röportaj metninin uydurma olduğu, oyuncunun söz konusu ifadeleri kullandığını gösteren güvenilir bir kayıt bulunmadığı belirtildi. Üstelik Zendaya'nın daha önce çocuk sahibi olmak hakkında yaptığı gerçek açıklamalar da bu iddiayla örtüşmüyor.

Ünlü oyuncu, 2024 yılında British Vogue dergisine verdiği röportajda gelecekte bir aile kurmak istediğini ancak bunun için acele etmediğini anlatmıştı. Zendaya'nın asıl endişesi, çocuk sahibi olmanın kariyerini engellemesi değil, gelecekteki çocuklarının da kendisi gibi şöhretin getirdiği baskılarla büyümesi ihtimaliydi. Kendisine ve ailesine ait daha sakin, korunaklı bir hayat istediğini dile getiren oyuncu, özel yaşamını mümkün olduğunca gözlerden uzak tutma arzusundan da söz etmişti.

Yani bilgi kirliliği olmasın! Zendaya'nın Tom Holland'la çocuk sahibi olmamak üzere anlaştığına dair ortada doğrulanmış bir açıklama yok. Sosyal medyada dolaşan iddialı sözler ise oyuncunun gerçek röportajlarında anlattıklarından oldukça farklı.