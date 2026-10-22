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Zendaya'nın Tom Holland'la Geleceğine Dair Ortaya Atılan İddia Ağızları Açık Bıraktı!

Zendaya'nın Tom Holland'la Geleceğine Dair Ortaya Atılan İddia Ağızları Açık Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 20:29
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Hollywood'un en gözde çiftlerinden Zendaya ve Tom Holland, yıllardır gözlerden uzak yaşamaya çalıştıkları ilişkileriyle merak uyandırmaya devam ediyor. Birlikte kamera karşısına geçtikleri Spider-Man serisinden gerçek hayata taşınan aşklarıyla gönülleri fetheden ikili, bu kez gelecek planlarıyla ilgili ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi. Üstelik söz konusu iddianın merkezinde Zendaya'nın kariyerine verdiği önem ve çiftin birlikte almış olabileceği oldukça önemli bir karar var! 

Sosyal medyada oyuncuya ait olduğu öne sürülen sözler, özellikle Tom Holland'la ilişkisine dair yepyeni bir tartışmanın kapısını araladı. Ancak işin aslına bakıldığında, ortada gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir ayrıntı bulunuyor. 

Buyurun, herkesi şaşırtan o iddiaya ve perde arkasına birlikte bakalım.

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Hollywood'un birbirine en çok yakıştırılan çiftlerinden Zendaya ve Tom Holland, yıllardır hem aşkları hem de özel hayatlarıyla yakın takipte.

Hollywood'un birbirine en çok yakıştırılan çiftlerinden Zendaya ve Tom Holland, yıllardır hem aşkları hem de özel hayatlarıyla yakın takipte.

İlişkilerini mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin geleceğe dair planları da haliyle merak konusu! Spider-Man serisinde Peter Parker ve MJ karakterlerine hayat veren Tom Holland ve Zendaya'nın set arkadaşlığı zamanla aşka dönüşmüş, ikili 2021 yılında ilişkilerini kamuoyunun gözleri önünde yaşamaya başlamıştı. O günden bu yana Hollywood'un en sevilen çiftlerinden biri haline gelen ikili, özel hayatlarını paylaşma konusunda oldukça temkinli davranıyor.

Özellikle Zendaya'nın son yıllarda kariyerinde yakaladığı başarı da düşünüldüğünde, ünlü oyuncunun iş hayatıyla özel hayatı arasında nasıl bir denge kurduğu sık sık merak ediliyor. Euphoria, Dune ve Challengers gibi yapımlarla kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Zendaya, özel hayatına ilişkin sorulara ise genellikle mesafeli yaklaşmayı tercih ediyor.

Ancak çiftin geleceğine dair merak edilen konuların başında elbette aile kurma ve çocuk sahibi olma meselesi geliyor. Son olarak sosyal medyada dolaşıma giren bir paylaşım da tam olarak bu konuyla ilgiliydi.

Üstelik paylaşımda Zendaya'nın Tom Holland'la birlikte aldığı öne sürülen kararın, oyuncunun kariyeriyle doğrudan bağlantılı olduğu iddia ediliyordu.

Peki Zendaya ve Tom Holland hakkında ortaya atılan iddia ne?

Peki Zendaya ve Tom Holland hakkında ortaya atılan iddia ne?

Sosyal medyada yayılan paylaşımda Zendaya'nın, Tom Holland'la çocuk sahibi olmama konusunda anlaştıklarını söylediği iddia edildi. Hatta oyuncunun, kariyerini her şeyin önünde tuttuğunu ve gelecekte bir çocuğun iş hayatını etkilemesini istemediğini dile getirdiği ileri sürüldü.

İddiaya göre Tom Holland bu karara ilk başta üzülmüş ancak sonrasında Zendaya'nın düşüncelerini anlayarak kabul etmişti. İlk bakışta oldukça çarpıcı görünen bu sözler, kısa sürede çiftin gelecek planlarına dair tartışmaları beraberinde getirdi. Ancak burada önemli bir sorun var: Zendaya'nın böyle bir açıklama yaptığına ilişkin doğrulanmış bir röportaj bulunmuyor.

Ağustos 2026'da yayımlanan bir doğrulama haberinde de sosyal medyada dolaşan röportaj metninin uydurma olduğu, oyuncunun söz konusu ifadeleri kullandığını gösteren güvenilir bir kayıt bulunmadığı belirtildi. Üstelik Zendaya'nın daha önce çocuk sahibi olmak hakkında yaptığı gerçek açıklamalar da bu iddiayla örtüşmüyor.

Ünlü oyuncu, 2024 yılında British Vogue dergisine verdiği röportajda gelecekte bir aile kurmak istediğini ancak bunun için acele etmediğini anlatmıştı. Zendaya'nın asıl endişesi, çocuk sahibi olmanın kariyerini engellemesi değil, gelecekteki çocuklarının da kendisi gibi şöhretin getirdiği baskılarla büyümesi ihtimaliydi. Kendisine ve ailesine ait daha sakin, korunaklı bir hayat istediğini dile getiren oyuncu, özel yaşamını mümkün olduğunca gözlerden uzak tutma arzusundan da söz etmişti.

Yani bilgi kirliliği olmasın! Zendaya'nın Tom Holland'la çocuk sahibi olmamak üzere anlaştığına dair ortada doğrulanmış bir açıklama yok. Sosyal medyada dolaşan iddialı sözler ise oyuncunun gerçek röportajlarında anlattıklarından oldukça farklı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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