Safa Sarı Gala Gerginliklerini Es Geçmedi: Çok Güzel Hareketler 2 Ekibinden Güldüren Gönderme!
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Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, dokuzuncu sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanırken yeni bölümler öncesinde bir araya geldi. Televizyondan YouTube'a taşınan programın oyuncuları, ilk bölümü hep birlikte izlemek için düzenlenen gecede keyifli anlar yaşadı.
Ancak belli ki son dönemde magazin gündemini meşgul eden gala gerginlikleri onların da gözünden kaçmamış! Özellikle Safa Sarı, mikrofonlar karşısına geçince fırsatı kaçırmayıp gündemin bu meşhur tartışmalarını mizah malzemesine çevirdi. Ünlü oyuncunun yaptığı gönderme, gecenin en eğlenceli anlarından birine dönüştü!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yılmaz Erdoğan'ın öncülüğünde hayatımıza giren Çok Güzel Hareketler 2, yıllardır birbirinden eğlenceli skeçleri ve yetenekli oyuncularıyla izleyicileri güldürmeye devam ediyor.
Son dönemde film galalarında yaşanan tartışmalar magazin gündeminden düşmezken Safa Sarı da bu konuyu es geçmedi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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