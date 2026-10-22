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Safa Sarı Gala Gerginliklerini Es Geçmedi: Çok Güzel Hareketler 2 Ekibinden Güldüren Gönderme!

Safa Sarı Gala Gerginliklerini Es Geçmedi: Çok Güzel Hareketler 2 Ekibinden Güldüren Gönderme!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 19:51
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Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, dokuzuncu sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanırken yeni bölümler öncesinde bir araya geldi. Televizyondan YouTube'a taşınan programın oyuncuları, ilk bölümü hep birlikte izlemek için düzenlenen gecede keyifli anlar yaşadı. 

Ancak belli ki son dönemde magazin gündemini meşgul eden gala gerginlikleri onların da gözünden kaçmamış! Özellikle Safa Sarı, mikrofonlar karşısına geçince fırsatı kaçırmayıp gündemin bu meşhur tartışmalarını mizah malzemesine çevirdi. Ünlü oyuncunun yaptığı gönderme, gecenin en eğlenceli anlarından birine dönüştü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yılmaz Erdoğan'ın öncülüğünde hayatımıza giren Çok Güzel Hareketler 2, yıllardır birbirinden eğlenceli skeçleri ve yetenekli oyuncularıyla izleyicileri güldürmeye devam ediyor.

Yılmaz Erdoğan'ın öncülüğünde hayatımıza giren Çok Güzel Hareketler 2, yıllardır birbirinden eğlenceli skeçleri ve yetenekli oyuncularıyla izleyicileri güldürmeye devam ediyor.

Şimdilerde ise ekipte dokuzuncu sezon heyecanı yaşanıyor! 2019 yılında yayın hayatına başlayan Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın yeni kuşak oyuncularını izleyiciyle buluşturarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Gündelik hayatın içinden çıkan komik durumları, ilişkileri, aile meselelerini ve sosyal medyada konuşulan olayları sahneye taşıyan ekip, yıllar içinde kendine has bir mizah dili oluşturmayı başardı.

Programın sevilen isimlerinden Safa Sarı da taklitleri, mimikleri ve canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle izleyicilerin yakından tanıdığı oyunculardan biri haline geldi. Artık YouTube üzerinden yayınlanan program, dokuzuncu sezonuyla yoluna devam etmeye hazırlanıyor.

Yeni sezonun ilk bölümünü hep birlikte izlemek için bir araya gelen ekip, gösterim öncesinde gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Ancak söz konusu Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları olunca, mikrofon karşısındaki sohbetin bile küçük bir komedi gösterisine dönüşmesi pek şaşırtıcı olmadı!

Son dönemde film galalarında yaşanan tartışmalar magazin gündeminden düşmezken Safa Sarı da bu konuyu es geçmedi!

Ünlü oyuncu, yeni sezon heyecanının yaşandığı gecede gala gerginliklerine yaptığı esprili göndermeyle dikkat çekti. Hatırlarsanız son zamanlarda galalarda yaşanan anlaşmazlıklar, oyuncular arasındaki tartışmalar ve kameraların önüne taşınan gergin anlar sık sık konuşuluyor.

Hatta bazı galalarda filmlerden çok yaşanan olaylar gündeme geliyor desek pek de yanlış olmaz! İşte bu durum, Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin de mizah malzemesi oldu. Yeni sezonun ilk bölümünü izlemek üzere bir araya gelen oyuncular, gazetecilerin sorularını yanıtlarken Safa Sarı'nın yaptığı gala gerginliği esprisiyle eğlenceli anlar yaşadı.

Elbette gecede gerçek bir tartışma yaşanmadı. Safa Sarı, son dönemde sıkça karşımıza çıkan bu olaylara gönderme yaparak ortamı neşelendirdi. Skeçlerde gündelik hayatın en beklenmedik ayrıntılarından komedi çıkarmaya alışık olduğumuz Sarı'nın magazin gündemini de yakından takip ettiği anlaşılıyor!

Bakalım yeni sezonda gala gerginliklerini konu alan bir skeç de görecek miyiz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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