Safa Sarı Gala Gerginliklerini Es Geçmedi: Çok Güzel Hareketler 2 Ekibinden Güldüren Gönderme!

Ünlü oyuncu, yeni sezon heyecanının yaşandığı gecede gala gerginliklerine yaptığı esprili göndermeyle dikkat çekti. Hatırlarsanız son zamanlarda galalarda yaşanan anlaşmazlıklar, oyuncular arasındaki tartışmalar ve kameraların önüne taşınan gergin anlar sık sık konuşuluyor.

Hatta bazı galalarda filmlerden çok yaşanan olaylar gündeme geliyor desek pek de yanlış olmaz! İşte bu durum, Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin de mizah malzemesi oldu. Yeni sezonun ilk bölümünü izlemek üzere bir araya gelen oyuncular, gazetecilerin sorularını yanıtlarken Safa Sarı'nın yaptığı gala gerginliği esprisiyle eğlenceli anlar yaşadı.

Elbette gecede gerçek bir tartışma yaşanmadı. Safa Sarı, son dönemde sıkça karşımıza çıkan bu olaylara gönderme yaparak ortamı neşelendirdi. Skeçlerde gündelik hayatın en beklenmedik ayrıntılarından komedi çıkarmaya alışık olduğumuz Sarı'nın magazin gündemini de yakından takip ettiği anlaşılıyor!

Bakalım yeni sezonda gala gerginliklerini konu alan bir skeç de görecek miyiz?