Rihanna'dan Yok Artık Dedirten İlişki Açıklaması: Eşinin Görüşeceği Kadınları Kendi Seçiyormuş!

Rihanna ve A$AP Rocky, yıllardır magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alıyor. Üç çocuklarıyla kurdukları aile hayatı ve birbirlerine duydukları sevgiyi anlattıkları açıklamalarla sık sık gündeme gelen ikili, bu kez bambaşka bir konuyla konuşuluyor!

Rihanna'ya atfedilen ve henüz doğrulanmayan bazı sözler, çiftin ilişkisinde pek çok kişinin kabul etmekte zorlanacağı türden bir anlaşma olduğu düşüncesini ortaya çıkardı. Üstelik anlatılanlara bakılırsa ünlü şarkıcının bu konudaki yaklaşımı, tahmin edebileceğinizden çok daha şaşırtıcı!

İlişkilerde sadakat ve sınırlar üzerine tartışma yaratabilecek bu sözlerin detaylarına gelin birlikte bakalım.