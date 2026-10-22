Rihanna'dan Yok Artık Dedirten İlişki Açıklaması: Eşinin Görüşeceği Kadınları Kendi Seçiyormuş!
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Rihanna ve A$AP Rocky, yıllardır magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alıyor. Üç çocuklarıyla kurdukları aile hayatı ve birbirlerine duydukları sevgiyi anlattıkları açıklamalarla sık sık gündeme gelen ikili, bu kez bambaşka bir konuyla konuşuluyor!
Rihanna'ya atfedilen ve henüz doğrulanmayan bazı sözler, çiftin ilişkisinde pek çok kişinin kabul etmekte zorlanacağı türden bir anlaşma olduğu düşüncesini ortaya çıkardı. Üstelik anlatılanlara bakılırsa ünlü şarkıcının bu konudaki yaklaşımı, tahmin edebileceğinizden çok daha şaşırtıcı!
İlişkilerde sadakat ve sınırlar üzerine tartışma yaratabilecek bu sözlerin detaylarına gelin birlikte bakalım.
Müzik dünyasının en gözde çiftlerinden Rihanna ve A$AP Rocky, yıllara dayanan arkadaşlıklarını aşka dönüştürmeleriyle bir dönem hepimizi imrendirmişti.
Rihanna'ya atfedilen sözlere göre A$AP Rocky, turnelerde başka kadınlarla yakınlaşmak istediğinde önce kendisinden izin alıyormuş.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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