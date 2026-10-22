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Rihanna'dan Yok Artık Dedirten İlişki Açıklaması: Eşinin Görüşeceği Kadınları Kendi Seçiyormuş!

Rihanna'dan Yok Artık Dedirten İlişki Açıklaması: Eşinin Görüşeceği Kadınları Kendi Seçiyormuş!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 17:41
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Rihanna ve A$AP Rocky, yıllardır magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alıyor. Üç çocuklarıyla kurdukları aile hayatı ve birbirlerine duydukları sevgiyi anlattıkları açıklamalarla sık sık gündeme gelen ikili, bu kez bambaşka bir konuyla konuşuluyor! 

Rihanna'ya atfedilen ve henüz doğrulanmayan bazı sözler, çiftin ilişkisinde pek çok kişinin kabul etmekte zorlanacağı türden bir anlaşma olduğu düşüncesini ortaya çıkardı. Üstelik anlatılanlara bakılırsa ünlü şarkıcının bu konudaki yaklaşımı, tahmin edebileceğinizden çok daha şaşırtıcı! 

İlişkilerde sadakat ve sınırlar üzerine tartışma yaratabilecek bu sözlerin detaylarına gelin birlikte bakalım.

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Müzik dünyasının en gözde çiftlerinden Rihanna ve A$AP Rocky, yıllara dayanan arkadaşlıklarını aşka dönüştürmeleriyle bir dönem hepimizi imrendirmişti.

Müzik dünyasının en gözde çiftlerinden Rihanna ve A$AP Rocky, yıllara dayanan arkadaşlıklarını aşka dönüştürmeleriyle bir dönem hepimizi imrendirmişti.

Şimdilerde üç çocuklarıyla aile hayatına devam eden ikili, ilişkileri hakkında yapılan açıklamalarla da sık sık konuşuluyor. 2020 yılında aşk yaşamaya başlayan Rihanna ve A$AP Rocky, birlikte katıldıkları davetlerden birbirlerine verdikleri desteğe kadar pek çok detayla magazin dünyasının en çok takip edilen çiftlerinden biri haline geldi.

RZA, Riot ve Rocki adını verdikleri üç çocuklarıyla ailelerini büyüten ikili, özellikle ebeveynlik deneyimleri ve birbirlerine duydukları sevgiyi anlattıkları röportajlarla dikkat çekiyor. Hatta Rocky, geçmişte verdiği bir röportajda Rihanna'yı hayatının aşkı olarak tanımlamış, tek eşli bir ilişkiyi benimsediğini de açıkça dile getirmişti.

Fakat bu kez sosyal medyada dolaşıma giren sözler, çiftin ilişkisine dair alıştığımız açıklamalardan epey farklı bir tablo çiziyor. Öyle ki anlatılanlar, çoğu kişinin kendi ilişkisinde kabul etmeyeceği türden!

Rihanna'ya atfedilen sözlere göre A$AP Rocky, turnelerde başka kadınlarla yakınlaşmak istediğinde önce kendisinden izin alıyormuş.

Rihanna'ya atfedilen sözlere göre A$AP Rocky, turnelerde başka kadınlarla yakınlaşmak istediğinde önce kendisinden izin alıyormuş.

Ancak ünlü şarkıcının tek şartı izin vermek değilmiş; kadınları bizzat kendisi de değerlendiriyormuş! 

Sosyal medyada paylaşılan ifadelerde Rihanna'nın, Rocky turne için ülke dışına çıktığında başka bir kadınla yakınlaşmak isterse kendisini arayıp izin istediğini anlattığı öne sürülüyor. Asıl şaşırtıcı kısım ise bundan sonra geliyor. İddiaya göre Rihanna, söz konusu kadının fotoğrafını önceden görmek istiyor. Böylece kadının Rocky için yeterince iyi olup olmadığına kendisi karar veriyor. Ünlü şarkıcıya atfedilen sözlerin devamında ise bu sıra dışı yaklaşımın gerekçesi olarak 'Çünkü erkeğim için her zaman en iyisini isterim' ifadesi yer alıyor.

Kıskançlık, sadakat ve ilişkilerde sınırlar üzerine yapılan tartışmaları düşününce, bu açıklamanın neden bu kadar şaşırtıcı bulunduğunu anlamak zor değil. Yalnız önemli bir ayrıntıyı da ekleyelim: Rihanna'nın bu sözleri söylediğini gösteren doğrulanmış bir röportaj veya video kaydı bulunmuyor. Dolayısıyla sosyal medyada dolaşan bu ifadelerin gerçekten ünlü şarkıcıya ait olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Yine de bunun dedikodusunun yapılması bile başlı başına tuhaf!

Peki siz böyle bir ilişki düzenini kabul eder miydiniz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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