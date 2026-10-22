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Özge Ulusoy'un Yüzünün Son Hali Gündem Oldu: Değişimi Eski Halini Hatırlattı!

Özge Ulusoy'un Yüzünün Son Hali Gündem Oldu: Değişimi Eski Halini Hatırlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 16:53
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Bir dönemin en gözde modellerinden Özge Ulusoy, geçirdiği estetik işlemlerle değişen görünümü sayesinde yeniden gündemde! Yıllardır güzelliği ve kendine özgü yüz hatlarıyla tanıdığımız ünlü modelin son zamanlardaki değişimi zaten dikkat çekiyordu. 

Ancak bu kez katıldığı davetten paylaşılan görüntüleri, estetik konusunda ipin ucunun biraz kaçtığını düşünenleri de harekete geçirdi. Yüzündeki değişimin iyice belirginleştiği konuşulan Ulusoy'un son hali, sosyal medyada eleştirel bir paylaşıma konu oldu. Bir zamanlar alıştığımız görünümünden oldukça farklı bulunan ünlü modelin son görüntüsüne gelin birlikte bakalım!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'nin en tanınan modellerinden Özge Ulusoy'u yıllardır podyumlardan, televizyon ekranlarından ve birbirinden iddialı davetlerden tanıyoruz. Ancak son yıllarda ünlü modelin adını en az kariyeri kadar estetikleriyle de duyuyoruz!

Türkiye'nin en tanınan modellerinden Özge Ulusoy'u yıllardır podyumlardan, televizyon ekranlarından ve birbirinden iddialı davetlerden tanıyoruz. Ancak son yıllarda ünlü modelin adını en az kariyeri kadar estetikleriyle de duyuyoruz!

2003 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci olan Özge Ulusoy, ardından modellik kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştı. Uzun yıllar podyumların aranan yüzlerinden biri olan Ulusoy, televizyon projeleri ve sunuculuk deneyimleriyle de geniş kitlelere ulaştı.

Özellikle kariyerinin ilk dönemlerindeki keskin yüz hatları, belirgin elmacık kemikleri ve kendine has güzelliğiyle hafızalara kazınan ünlü model, yıllar içinde görünümünde de değişikliklere gitti. Estetik işlemleriyle de adından söz ettiren Ulusoy'un eski ve yeni fotoğrafları arasındaki fark, son dönemde daha belirgin hale geldi. Haliyle ünlü modelin değişimi, onu yıllardır takip edenlerin de gözünden kaçmadı.

Son katıldığı davetteki görüntüsü ise estetiklerinin artık biraz fazla olduğunu düşünenlerin dikkatini çekti.

Özge Ulusoy, bir markanın davetinde kameraların karşısına geçti. Ancak bu kez şıklığından çok yüzündeki değişim konuşuldu.

Ünlü modelin son hali, estetikte dozun kaçtığı yorumlarına konu oldu! Siyah, dantel detaylı kıyafeti ve dümdüz saçlarıyla davete katılan Özge Ulusoy'un görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Özellikle yüzünün orta bölümündeki dolgunluk ve belirginleşen hatları, eski görüntüsüne alışkın olanların dikkatini çekti. Kulis MAG hesabı da Ulusoy'un davette çekilen videosunu paylaşarak ünlü modelin estetik işlemler nedeniyle yüzündeki doğallığı kaybettiği yorumunda bulundu.  Elbette estetik tamamen kişisel bir tercih. Ancak yıllardır güzelliğiyle konuşulan Özge Ulusoy'un son görüntüsü, bu kez yapılan işlemlerin görünümünü ne kadar değiştirdiği üzerinden eleştirildi.

Bir dönem kendine has yüz hatlarıyla hafızalara kazınan ünlü modelin şimdiki görünümü hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Estetikte biraz fazla ileri mi gidilmiş, yoksa Özge Ulusoy'un yeni halini beğendiniz mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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