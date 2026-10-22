Özge Ulusoy'un Yüzünün Son Hali Gündem Oldu: Değişimi Eski Halini Hatırlattı!

2003 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci olan Özge Ulusoy, ardından modellik kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştı. Uzun yıllar podyumların aranan yüzlerinden biri olan Ulusoy, televizyon projeleri ve sunuculuk deneyimleriyle de geniş kitlelere ulaştı.

Özellikle kariyerinin ilk dönemlerindeki keskin yüz hatları, belirgin elmacık kemikleri ve kendine has güzelliğiyle hafızalara kazınan ünlü model, yıllar içinde görünümünde de değişikliklere gitti. Estetik işlemleriyle de adından söz ettiren Ulusoy'un eski ve yeni fotoğrafları arasındaki fark, son dönemde daha belirgin hale geldi. Haliyle ünlü modelin değişimi, onu yıllardır takip edenlerin de gözünden kaçmadı.

Son katıldığı davetteki görüntüsü ise estetiklerinin artık biraz fazla olduğunu düşünenlerin dikkatini çekti.