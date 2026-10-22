Özge Ulusoy'un Yüzünün Son Hali Gündem Oldu: Değişimi Eski Halini Hatırlattı!
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Bir dönemin en gözde modellerinden Özge Ulusoy, geçirdiği estetik işlemlerle değişen görünümü sayesinde yeniden gündemde! Yıllardır güzelliği ve kendine özgü yüz hatlarıyla tanıdığımız ünlü modelin son zamanlardaki değişimi zaten dikkat çekiyordu.
Ancak bu kez katıldığı davetten paylaşılan görüntüleri, estetik konusunda ipin ucunun biraz kaçtığını düşünenleri de harekete geçirdi. Yüzündeki değişimin iyice belirginleştiği konuşulan Ulusoy'un son hali, sosyal medyada eleştirel bir paylaşıma konu oldu. Bir zamanlar alıştığımız görünümünden oldukça farklı bulunan ünlü modelin son görüntüsüne gelin birlikte bakalım!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türkiye'nin en tanınan modellerinden Özge Ulusoy'u yıllardır podyumlardan, televizyon ekranlarından ve birbirinden iddialı davetlerden tanıyoruz. Ancak son yıllarda ünlü modelin adını en az kariyeri kadar estetikleriyle de duyuyoruz!
Özge Ulusoy, bir markanın davetinde kameraların karşısına geçti. Ancak bu kez şıklığından çok yüzündeki değişim konuşuldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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