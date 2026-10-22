Manifest Üyesi Esin Bahat'ın 9 Yıl Önce Çalıştığı Yer Şaşırttı: Eski Fotoğrafı Gündem Oldu!

Grubun üyeleri de artık yalnızca sahnedeki performanslarıyla değil, geçmişleri ve özel hayatlarıyla da merak ediliyor! Big5 Türkiye yarışmasının ardından bir araya gelen Manifest, yayınladığı şarkılar, dikkat çeken koreografileri ve sahne şovlarıyla özellikle genç dinleyicilerin favorileri arasına girmeyi başardı.

Mina Solak, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Sueda Uluca, Zeynep Sude Oktay ve Esin Bahat'tan oluşan altı kişilik grup, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Grubun üyelerinden Esin Bahat da enerjisi, dans performansı ve sahnedeki tavrıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Manifest'in popülerliği arttıkça Esin'in müzik dünyasına adım atmadan önceki hayatına dair ayrıntılar da merak edilmeye başladı.

Bu kez ortaya çıkan bir fotoğraf ise genç şarkıcının hayatından pek bilinmeyen bir dönemi gözler önüne serdi!