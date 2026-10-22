Manifest Üyesi Esin Bahat'ın 9 Yıl Önce Çalıştığı Yer Şaşırttı: Eski Fotoğrafı Gündem Oldu!
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Son dönemin en çok konuşulan kız gruplarından Manifest, şarkıları ve sahne performanslarıyla gündemden düşmüyor. Grubun sevilen üyelerinden Esin Bahat da hem dansları hem de kendine has tarzıyla dikkat çeken isimler arasında. Ancak bu kez Esin'in sahnedeki görüntüleri değil, tam dokuz yıl öncesine ait bir fotoğrafı konuşuluyor!
Şimdilerde binlerce kişinin karşısında performans sergileyen genç şarkıcının yıllar önce çalıştığı yerin ortaya çıkması, sevenlerini şaşırttı. Üstelik fotoğraftaki neşeli pozu ve üzerine yazdığı not da dikkatlerden kaçmadı.
Gelin, Esin'in yıllar öncesine uzanan bu karesine birlikte bakalım!
Türkiye'nin son dönemde en çok konuşulan kız gruplarından Manifest, kısa sürede yakaladığı çıkışla müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.
Meğer Manifest'in Esin'i, dokuz yıl önce bir çiğ köftecide çalışıyormuş!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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