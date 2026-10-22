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Manifest Üyesi Esin Bahat'ın 9 Yıl Önce Çalıştığı Yer Şaşırttı: Eski Fotoğrafı Gündem Oldu!

Manifest Üyesi Esin Bahat'ın 9 Yıl Önce Çalıştığı Yer Şaşırttı: Eski Fotoğrafı Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 16:33
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Son dönemin en çok konuşulan kız gruplarından Manifest, şarkıları ve sahne performanslarıyla gündemden düşmüyor. Grubun sevilen üyelerinden Esin Bahat da hem dansları hem de kendine has tarzıyla dikkat çeken isimler arasında. Ancak bu kez Esin'in sahnedeki görüntüleri değil, tam dokuz yıl öncesine ait bir fotoğrafı konuşuluyor! 

Şimdilerde binlerce kişinin karşısında performans sergileyen genç şarkıcının yıllar önce çalıştığı yerin ortaya çıkması, sevenlerini şaşırttı. Üstelik fotoğraftaki neşeli pozu ve üzerine yazdığı not da dikkatlerden kaçmadı. 

Gelin, Esin'in yıllar öncesine uzanan bu karesine birlikte bakalım!

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Türkiye'nin son dönemde en çok konuşulan kız gruplarından Manifest, kısa sürede yakaladığı çıkışla müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

Türkiye'nin son dönemde en çok konuşulan kız gruplarından Manifest, kısa sürede yakaladığı çıkışla müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

Grubun üyeleri de artık yalnızca sahnedeki performanslarıyla değil, geçmişleri ve özel hayatlarıyla da merak ediliyor! Big5 Türkiye yarışmasının ardından bir araya gelen Manifest, yayınladığı şarkılar, dikkat çeken koreografileri ve sahne şovlarıyla özellikle genç dinleyicilerin favorileri arasına girmeyi başardı.

Mina Solak, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Sueda Uluca, Zeynep Sude Oktay ve Esin Bahat'tan oluşan altı kişilik grup, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Grubun üyelerinden Esin Bahat da enerjisi, dans performansı ve sahnedeki tavrıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Manifest'in popülerliği arttıkça Esin'in müzik dünyasına adım atmadan önceki hayatına dair ayrıntılar da merak edilmeye başladı.

Bu kez ortaya çıkan bir fotoğraf ise genç şarkıcının hayatından pek bilinmeyen bir dönemi gözler önüne serdi!

Meğer Manifest'in Esin'i, dokuz yıl önce bir çiğ köftecide çalışıyormuş!

Meğer Manifest'in Esin'i, dokuz yıl önce bir çiğ köftecide çalışıyormuş!

Esin Bahat'ın dokuz yıl öncesine ait olduğu belirtilen fotoğrafında, bir çiğ köfte dükkanının önünde poz verdiği görülüyor. Üzerinde siyah kıyafetleri ve deri ceketi bulunan Esin, iki kolunu havaya kaldırıp gülümserken fotoğrafın üzerine de 'Çalışıyoruz' notunu düşmüş.

Şimdilerde Manifest'le sahnelerde izlediğimiz Esin'in yıllar önce çiğ köftecide çalıştığının ortaya çıkması, genç şarkıcının bugüne uzanan yolculuğunu da yeniden gündeme getirdi. Bir zamanlar çiğ köfte dükkanının önünde 'Çalışıyoruz' diye poz veren Esin, bugün aynı enerjiyi binlerce kişinin karşısında sergiliyor!

Eski fotoğrafı görünce insanın aklına ister istemez aynı şey geliyor: Dokuz yıl önce bu kareyi çektirirken bir gün Türkiye'nin en popüler kız gruplarından birinin üyesi olacağını tahmin ediyor muydu acaba?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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