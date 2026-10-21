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İki Hamile Bir Araya Geldi: Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar Aynı Kutlamada Buluştu!

İki Hamile Bir Araya Geldi: Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar Aynı Kutlamada Buluştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 21:42
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Magazin dünyasının iki sevilen oyuncusu Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar, şimdilerde ilk kez anne olmaya hazırlanmanın heyecanını yaşıyor. Bir süredir hamileliklerinin son halini pek göremediğimiz iki ünlü ismin büyüyen karınları da haliyle merak ediliyordu. 

Biri kız, diğeri erkek bebek bekleyen oyuncuların yolları bu kez bir doğum günü kutlamasında kesişti! Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy için düzenlediği gecikmeli kutlamaya Merve Dizdar da eşi Cihan Ayger'le katıldı. İki anne adayının eşleriyle birlikte verdiği poz, hem tatlı buluşmaları hem de değişen görünümleriyle dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yaprak Dökümü'nün Leyla'sından Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sına kadar pek çok unutulmaz karakterle karşımıza çıkan Gökçe Bahadır, şimdilerde hayatının bambaşka bir dönemine hazırlanıyor!

Yaprak Dökümü'nün Leyla'sından Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sına kadar pek çok unutulmaz karakterle karşımıza çıkan Gökçe Bahadır, şimdilerde hayatının bambaşka bir dönemine hazırlanıyor!

Yıllardır ekranlarda birbirinden farklı rolleriyle izlediğimiz Gökçe Bahadır, 2022 yılında müzisyen Emir Ersoy'la hayatını birleştirmişti. Evliliklerini gözlerden uzak, kendi hallerinde sürdürmeyi tercih eden çift, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini öğrenerek sevenlerini de sevindirmişti.

Bir kız bebek bekleyen Bahadır'ın ocak ayında anne olması bekleniyor. Hamileliğinin ilerleyen dönemlerinde iş temposuna da ara veren oyuncu, zamanını kendisine ve bebeğine ayırmaya başladı.

Son dönemde eskisi kadar sık karşımıza çıkmayan Bahadır'ın büyüyen karnı ve hamileliğinin son hali de merak edilenler arasındaydı.

Bir diğer anne adayımız ise Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i olarak gönlümüzde ayrı bir yer edinen, Cannes'daki başarısıyla hepimizi gururlandıran Merve Dizdar!

Bir diğer anne adayımız ise Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i olarak gönlümüzde ayrı bir yer edinen, Cannes'daki başarısıyla hepimizi gururlandıran Merve Dizdar!

Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Merve Dizdar, 2024 yılında Cihan Ayger'le dünyaevine girmişti.

Geçtiğimiz aylarda hamile olduğu öğrenilen ünlü oyuncunun aralık ayında bir erkek bebek dünyaya getirmesi bekleniyor. Yani Dizdar için de doğuma doğru geri sayım çoktan başlamış durumda!

Bebek haberinin ardından hamilelik süreciyle merak uyandıran oyuncuyu da son zamanlarda eskisi kadar sık görmüyorduk. Özellikle karnının ne kadar büyüdüğünü merak edenler için son görüntüsü tatlı bir sürpriz oldu.

İşte bu iki anne adayının yolları, Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy için düzenlediği doğum günü kutlamasında kesişti! Üstelik ikisini de büyüyen karınlarıyla aynı karede görmek gecenin en dikkat çekici ayrıntılarından biriydi.

İşte bu iki anne adayının yolları, Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy için düzenlediği doğum günü kutlamasında kesişti! Üstelik ikisini de büyüyen karınlarıyla aynı karede görmek gecenin en dikkat çekici ayrıntılarından biriydi.

Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy'un yeni yaşını gecikmeli bir doğum günü partisiyle kutladı. Kutlamanın davetlileri arasında Merve Dizdar ve eşi Cihan Ayger de vardı. Gecede Bahadır ve Ersoy çifti, Dizdar ve Ayger çiftiyle birlikte objektiflere poz verdi. Bir süredir hamileliklerinin son halini merak ettiğimiz iki oyuncuyu yan yana görmek de ortaya oldukça sevimli bir görüntü çıkardı.

Büyüyen karınlarıyla dikkat çeken Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar'ın aynı dönemde annelik heyecanı yaşaması, bu buluşmayı daha da özel kıldı. Biri aralıkta oğlunu, diğeri ocakta kızını kucağına almaya hazırlanırken iki çiftin yüzünden de mutluluk okunuyordu.

Biz de Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar'a sağlıkla bebeklerini kucaklarına alacakları güzel günler diliyoruz!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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