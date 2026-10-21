İki Hamile Bir Araya Geldi: Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar Aynı Kutlamada Buluştu!
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Magazin dünyasının iki sevilen oyuncusu Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar, şimdilerde ilk kez anne olmaya hazırlanmanın heyecanını yaşıyor. Bir süredir hamileliklerinin son halini pek göremediğimiz iki ünlü ismin büyüyen karınları da haliyle merak ediliyordu.
Biri kız, diğeri erkek bebek bekleyen oyuncuların yolları bu kez bir doğum günü kutlamasında kesişti! Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy için düzenlediği gecikmeli kutlamaya Merve Dizdar da eşi Cihan Ayger'le katıldı. İki anne adayının eşleriyle birlikte verdiği poz, hem tatlı buluşmaları hem de değişen görünümleriyle dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yaprak Dökümü'nün Leyla'sından Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sına kadar pek çok unutulmaz karakterle karşımıza çıkan Gökçe Bahadır, şimdilerde hayatının bambaşka bir dönemine hazırlanıyor!
Bir diğer anne adayımız ise Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i olarak gönlümüzde ayrı bir yer edinen, Cannes'daki başarısıyla hepimizi gururlandıran Merve Dizdar!
İşte bu iki anne adayının yolları, Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy için düzenlediği doğum günü kutlamasında kesişti! Üstelik ikisini de büyüyen karınlarıyla aynı karede görmek gecenin en dikkat çekici ayrıntılarından biriydi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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