İki Hamile Bir Araya Geldi: Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar Aynı Kutlamada Buluştu!

Magazin dünyasının iki sevilen oyuncusu Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar, şimdilerde ilk kez anne olmaya hazırlanmanın heyecanını yaşıyor. Bir süredir hamileliklerinin son halini pek göremediğimiz iki ünlü ismin büyüyen karınları da haliyle merak ediliyordu.

Biri kız, diğeri erkek bebek bekleyen oyuncuların yolları bu kez bir doğum günü kutlamasında kesişti! Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy için düzenlediği gecikmeli kutlamaya Merve Dizdar da eşi Cihan Ayger'le katıldı. İki anne adayının eşleriyle birlikte verdiği poz, hem tatlı buluşmaları hem de değişen görünümleriyle dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.