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Ona Hep Böyle Takılırmış: Ekin Türkmen'den Yılmaz Erdoğan Hakkında İlginç "Seksapel" İtirafı!

Ona Hep Böyle Takılırmış: Ekin Türkmen'den Yılmaz Erdoğan Hakkında İlginç "Seksapel" İtirafı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 20:18
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Türk sinema ve televizyon dünyasının en kendine has isimlerinden Yılmaz Erdoğan, yazdığı senaryolar, şiirleri ve unutulmaz karakterleriyle yıllardır hayatımızda. Bir yandan edebiyatıyla gönülleri fethederken diğer yandan özel hayatıyla magazin gündeminde kendisine yer bulmayı da ihmal etmeyen ünlü isim, bu kez oyuncu Ekin Türkmen'in anlattıklarıyla konuşulmaya başladı.

En son Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde izlediğimiz Türkmen, Yılmaz Erdoğan'ın kendisine yaptığı bir şakadan söz etti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yılmaz Erdoğan denince aklımıza önce kaleminden dökülen şiirler, sonra yıllarca güldüğümüz filmler ve tabii ki o meşhur BKM kadrosu geliyor.

Yılmaz Erdoğan denince aklımıza önce kaleminden dökülen şiirler, sonra yıllarca güldüğümüz filmler ve tabii ki o meşhur BKM kadrosu geliyor.

Bir Demet Tiyatro'dan Vizontele'ye, Organize İşler'den Kelebeğin Rüyası'na kadar birbirinden farklı yapımlarla karşımıza çıkan Yılmaz Erdoğan, hem oyunculuğu hem senaristliği hem de yönetmenliğiyle yıllardır sektörün en tanınan isimlerinden biri. Şiirleriyle romantik tarafını, filmleriyle mizah anlayışını ortaya koyan Erdoğan, özellikle son yıllarda İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Azem karakteriyle yeniden televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimleri arasına girmişti.

Ancak Yılmaz Erdoğan'ın gündeme gelmek için yalnızca yeni bir şiir yazması ya da senaryo kaleme alması gerekmiyor. Hatırlarsanız 2024 yılında model Cansu Taşkın'la yaşadığı ilişki de magazin dünyasında epey konuşulmuştu. Taşkın'ın katıldığı bir programda ilişkilerini doğrulamasının ardından ikilinin birlikte olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, konu günlerce gündemde kalmıştı. Erdoğan ise yaptığı açıklamada ilişkinin önceki yıl yaşandığını ve sona erdiğini söyleyerek konunun kapanmasını istemişti. Hatta görüntüler nedeniyle dava açacağı yönündeki söylentilere de kimseyi dava etmediğini belirterek yanıt vermişti.

Romantik cümleleriyle gönüllere dokunan Yılmaz Erdoğan'ın aşk hayatı da zaman zaman yazdığı senaryoları aratmayacak kadar konuşuldu. Şimdilerde Organize İşler: Karun Hazinesi dizisiyle gündemde olan Yılmaz Erdoğan bu sefer özel hayatıyla değil, meslektaşıyla arasındaki bir şakalaşmadan sebep dikkat çekti. 

Yıllardır güzelliği ve oyunculuğuyla tanıdığımız, en son da Organize İşler dizisinde Saruhan'ın sevgilisi olarak izlediğimiz Ekin Türkmen, Yılmaz Erdoğan'ın kendisine yaptığı bir espriyi anlattı.

Bir dönem Küçük Kadınlar, Menekşe ile Halil ve Acı Hayat gibi sevilen dizilerde rol alan Ekin Türkmen, Yılmaz Erdoğan'ın kendisine nasıl takıldığını anlattı.

Bir dönem Küçük Kadınlar, Menekşe ile Halil ve Acı Hayat gibi sevilen dizilerde rol alan Ekin Türkmen, Yılmaz Erdoğan'ın kendisine nasıl takıldığını anlattı.

Uzun yıllardır televizyon dünyasının tanıdık yüzlerinden biri olan Ekin Türkmen, yalnızca oyunculuğuyla değil, doğal güzelliği ve kendine özgü tarzıyla da dikkat çeken isimlerden. Türkmen'in Yılmaz Erdoğan'la ilgili anlattığı bir anı ise ünlü sanatçının oyuncuya zaman zaman nasıl takıldığını ortaya koydu.

Erdoğan'ın kendisine seksapelini yeterince kullanmadığı yönünde şakalar yaptığını söyleyen Türkmen, şu ifadeleri kullandı: 'Yılmaz Hoca bana, 'Seksapelini bu kadar çarçur eden bir oyuncu görmedim, hiç kullanmıyorsun' diye şaka yapar.'

Yılmaz Erdoğan'ın oyuncunun güzelliğini ve çekiciliğini daha fazla ön plana çıkarmamasına yönelik bu esprisi, Türkmen'in anlattığı haliyle ikili arasındaki samimi şakalaşmalardan biri. Ekin Türkmen'in açıklamasıyla birlikte Yılmaz Erdoğan'ın yalnızca kalemiyle değil, yakın çevresine yaptığı beklenmedik esprilerle de dikkat çekebildiğini bir kez daha görmüş olduk.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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