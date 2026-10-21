Ona Hep Böyle Takılırmış: Ekin Türkmen'den Yılmaz Erdoğan Hakkında İlginç "Seksapel" İtirafı!
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Türk sinema ve televizyon dünyasının en kendine has isimlerinden Yılmaz Erdoğan, yazdığı senaryolar, şiirleri ve unutulmaz karakterleriyle yıllardır hayatımızda. Bir yandan edebiyatıyla gönülleri fethederken diğer yandan özel hayatıyla magazin gündeminde kendisine yer bulmayı da ihmal etmeyen ünlü isim, bu kez oyuncu Ekin Türkmen'in anlattıklarıyla konuşulmaya başladı.
En son Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde izlediğimiz Türkmen, Yılmaz Erdoğan'ın kendisine yaptığı bir şakadan söz etti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yılmaz Erdoğan denince aklımıza önce kaleminden dökülen şiirler, sonra yıllarca güldüğümüz filmler ve tabii ki o meşhur BKM kadrosu geliyor.
Bir dönem Küçük Kadınlar, Menekşe ile Halil ve Acı Hayat gibi sevilen dizilerde rol alan Ekin Türkmen, Yılmaz Erdoğan'ın kendisine nasıl takıldığını anlattı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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