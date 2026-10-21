Ona Hep Böyle Takılırmış: Ekin Türkmen'den Yılmaz Erdoğan Hakkında İlginç "Seksapel" İtirafı!

Bir Demet Tiyatro'dan Vizontele'ye, Organize İşler'den Kelebeğin Rüyası'na kadar birbirinden farklı yapımlarla karşımıza çıkan Yılmaz Erdoğan, hem oyunculuğu hem senaristliği hem de yönetmenliğiyle yıllardır sektörün en tanınan isimlerinden biri. Şiirleriyle romantik tarafını, filmleriyle mizah anlayışını ortaya koyan Erdoğan, özellikle son yıllarda İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Azem karakteriyle yeniden televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimleri arasına girmişti.

Ancak Yılmaz Erdoğan'ın gündeme gelmek için yalnızca yeni bir şiir yazması ya da senaryo kaleme alması gerekmiyor. Hatırlarsanız 2024 yılında model Cansu Taşkın'la yaşadığı ilişki de magazin dünyasında epey konuşulmuştu. Taşkın'ın katıldığı bir programda ilişkilerini doğrulamasının ardından ikilinin birlikte olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, konu günlerce gündemde kalmıştı. Erdoğan ise yaptığı açıklamada ilişkinin önceki yıl yaşandığını ve sona erdiğini söyleyerek konunun kapanmasını istemişti. Hatta görüntüler nedeniyle dava açacağı yönündeki söylentilere de kimseyi dava etmediğini belirterek yanıt vermişti.

Romantik cümleleriyle gönüllere dokunan Yılmaz Erdoğan'ın aşk hayatı da zaman zaman yazdığı senaryoları aratmayacak kadar konuşuldu. Şimdilerde Organize İşler: Karun Hazinesi dizisiyle gündemde olan Yılmaz Erdoğan bu sefer özel hayatıyla değil, meslektaşıyla arasındaki bir şakalaşmadan sebep dikkat çekti.

Yıllardır güzelliği ve oyunculuğuyla tanıdığımız, en son da Organize İşler dizisinde Saruhan'ın sevgilisi olarak izlediğimiz Ekin Türkmen, Yılmaz Erdoğan'ın kendisine yaptığı bir espriyi anlattı.