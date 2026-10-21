article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Serdar Ortaç'tan Itır Esen'in Düğününde Aslıhan Malbora'ya Yüz Kızartan Çağatay Ulusoy Sorusu!

Serdar Ortaç'tan Itır Esen'in Düğününde Aslıhan Malbora'ya Yüz Kızartan Çağatay Ulusoy Sorusu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 19:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ünlü oyuncu Itır Esen ile menajer Engin Aykanat'ın İstanbul'da düzenlediği düğün, magazin dünyasının sevilen isimlerini bir araya getirdi. Paris'te nikah masasına oturan çiftin mutluluğuna Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora ve Devrim Özkan gibi pek çok ünlü isim ortak oldu. 

Gecenin eğlencesini ise sahneye çıkan Serdar Ortaç üstlendi. Sevilen şarkılarını seslendirmekle kalmayıp davetlilerle de bol bol şakalaşan Ortaç, bir ara Aslıhan Malbora'yı sahneye davet etti. Genç oyuncunun güzelliğine övgüler yağdıran şarkıcı, hemen arkasında duran Çağatay Ulusoy'u göstererek öyle bir soru sordu ki Malbora ne yapacağını şaşırdı! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazin dünyasının yıldızlarını aynı düğünde buluşturan Itır Esen ve Engin Aykanat, geçtiğimiz pazar akşamı oldukça renkli bir kutlamaya imza attı. Paris'te evlenen çift, bu kez İstanbul'da dostlarıyla bir araya gelerek mutluluklarını doyasıya kutladı.

Magazin dünyasının yıldızlarını aynı düğünde buluşturan Itır Esen ve Engin Aykanat, geçtiğimiz pazar akşamı oldukça renkli bir kutlamaya imza attı. Paris'te evlenen çift, bu kez İstanbul'da dostlarıyla bir araya gelerek mutluluklarını doyasıya kutladı.

2017 Miss Turkey yarışmasıyla tanıdığımız, ardından oyunculuk kariyerine adım atan Itır Esen, uzun süredir birlikte olduğu ünlü menajer Engin Aykanat'la geçtiğimiz eylül ayında Paris'te nikah masasına oturmuştu. 

Eylül ayının başında aile arasında nişanlanan çiftin yüzüklerini de yakın dostları Çağatay Ulusoy takmıştı. Evliliklerini İstanbul'da düzenledikleri görkemli bir düğünle kutlayan Esen ve Aykanat'ı sanat dünyasından pek çok isim yalnız bırakmadı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Aslıhan Malbora, Devrim Özkan, Bensu Soral ve Mustafa Mert Koç gecenin davetlileri arasındaydı.

Çiftin İstanbul'daki temsili nikahında şahitlik görevini de üstlenen Çağatay Ulusoy, gecenin ilerleyen saatlerinde Mustafa Mert Koç'la birlikte sahneye çıkıp gitar çalarak şarkı söyledi. Davetlilerin bol bol eğlendiği düğünde gelin ve damat da konuklarıyla birlikte halay çekti. Ancak gece boyunca yaşanan eğlenceli anların arasından biri vardı ki başrolünde Serdar Ortaç, Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy bulunuyordu!

Düğünde sahne alan Serdar Ortaç, şarkıları kadar davetlilerle kurduğu eğlenceli diyaloglarla da geceye renk kattı. Ünlü şarkıcının Aslıhan Malbora'yı sahneye çağırıp Çağatay Ulusoy hakkında sorduğu soru ise hem genç oyuncuyu utandırdı hem de ortaya gülümseten görüntüler çıkardı.

Düğünde sahne alan Serdar Ortaç, şarkıları kadar davetlilerle kurduğu eğlenceli diyaloglarla da geceye renk kattı. Ünlü şarkıcının Aslıhan Malbora'yı sahneye çağırıp Çağatay Ulusoy hakkında sorduğu soru ise hem genç oyuncuyu utandırdı hem de ortaya gülümseten görüntüler çıkardı.

Sevilen şarkılarını seslendirdiği sırada Aslıhan Malbora'yı yanına davet eden Ortaç, genç oyuncuyu görünce güzelliğine kayıtsız kalamadı. 'Şu güzelliğe bak!' diyerek Malbora'ya iltifat eden şarkıcı, ardından hemen arkasında duran Çağatay Ulusoy'u gösterdi.

Serdar Ortaç, herkesin önünde Malbora'ya dönerek 'Bununla evlenecek misin?' diye sordu! Hiç beklemediği anda sevgilisiyle evlilik sorusunun ortasında kalan Aslıhan Malbora'nın utandığı görülürken, arka tarafta duran Çağatay Ulusoy da olan biteni gülümseyerek izledi.

Ortaç'ın pat diye sorduğu soruya iki oyuncunun da gülümseyerek karşılık vermesi, gecenin en tatlı anlarından birine dönüştü. Düğünde evlilik sorusunun bu kez davetlilere yöneltilmesi de işin eğlenceli tarafı oldu!

Uzun süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'nın evlilik planlarına dair bir açıklaması bulunmazken, Serdar Ortaç'ın beklenmedik çıkışı düğünden geriye kalan en eğlenceli anlardan biri olarak hafızalara kazındı. Yakında bir evlilik bekliyoruz sanki; sinyaller o yöndeydi...

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın