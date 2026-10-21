Serdar Ortaç'tan Itır Esen'in Düğününde Aslıhan Malbora'ya Yüz Kızartan Çağatay Ulusoy Sorusu!

Ünlü oyuncu Itır Esen ile menajer Engin Aykanat'ın İstanbul'da düzenlediği düğün, magazin dünyasının sevilen isimlerini bir araya getirdi. Paris'te nikah masasına oturan çiftin mutluluğuna Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora ve Devrim Özkan gibi pek çok ünlü isim ortak oldu.

Gecenin eğlencesini ise sahneye çıkan Serdar Ortaç üstlendi. Sevilen şarkılarını seslendirmekle kalmayıp davetlilerle de bol bol şakalaşan Ortaç, bir ara Aslıhan Malbora'yı sahneye davet etti. Genç oyuncunun güzelliğine övgüler yağdıran şarkıcı, hemen arkasında duran Çağatay Ulusoy'u göstererek öyle bir soru sordu ki Malbora ne yapacağını şaşırdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.