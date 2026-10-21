Merve Boluğur'dan Hakkında Çıkan Hamilelik Haberlerine İlk Açıklama Geldi!
Bir dönemin en sevilen oyuncularından Merve Boluğur, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Acemi Cadı'dan Muhteşem Yüzyıl'a kadar pek çok unutulmaz yapımda karşımıza çıkan ünlü oyuncu, bu kez hakkında ortaya atılan hamilelik iddialarıyla konuşulmaya başladı.
Sosyal medyada dolaşıma giren bir fotoğrafının ardından Boluğur'un bebek bekliyor olabileceği öne sürülürken, konu kısa sürede magazin haberlerine de taşındı. Sabah saatlerinden itibaren 'Merve Boluğur hamile mi?' sorusu gündemdeki yerini korurken, ünlü oyuncudan beklenen açıklama da sonunda geldi.
Hakkında yapılan haberi bizzat Instagram hesabından paylaşan Boluğur, iddialara verdiği yanıtla dikkat çekti. Buyurun, neler yaşandığına birlikte bakalım!
Acemi Cadı'nın ve Küçük Sırlar'ın Ayşegül'ü, Muhteşem Yüzyıl'ın Nurbanu Sultan'ı... Merve Boluğur, uzun zamandır yeni bir dizi projesiyle karşımıza çıkmasa da bir dönemin en popüler oyuncularından biri olarak hafızalarımızdaki yerini koruyor.
Merve Boluğur'un adı sabah saatlerinden itibaren hamilelik iddialarıyla anılmaya başladı. Sosyal medyada dolaşıma giren bir fotoğrafının ardından bazı kullanıcılar ünlü oyuncunun bebek bekliyor olabileceğini öne sürdü.
Merve Boluğur, hakkında çıkan hamilelik haberlerine sonunda sessiz kalmadı! Ünlü oyuncu, Posta'nın "Paylaştığı fotoğraf soru işareti yarattı! Merve Boluğur hamile mi?" ifadeleriyle hazırladığı videoyu Instagram hikayesinde paylaşarak iddialara cevap verdi.
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