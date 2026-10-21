Merve Boluğur'dan Hakkında Çıkan Hamilelik Haberlerine İlk Açıklama Geldi!

Henüz genç yaşlarda başladığı oyunculuk kariyerinde peş peşe başarılı yapımlarda rol alan Boluğur, özellikle Acemi Cadı dizisindeki Ayşegül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştı. Ardından Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi dönemin çok konuşulan dizilerinde boy gösteren oyuncu, hem güzelliği hem de canlandırdığı karakterlerle adından sık sık söz ettirmişti.

Ancak 2017 yılında yayınlanan İçimdeki Fırtına dizisinin ardından oyunculuk kariyerine ara veren Boluğur, yıllar içerisinde bambaşka alanlara yöneldi. Bir dönem kozmetik markasıyla ilgilenen, ardından müzik çalışmalarına da ağırlık veren ünlü isim, son yıllarda daha çok sosyal medya üzerinden yaptığı iş birlikleri ve paylaşımlarıyla karşımıza çıkıyor. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Boluğur, 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç'la nikah masasına oturmuş, çift 2017 yılında yollarını ayırmıştı. 2022 yılında müzisyen Mert Aydın'la ikinci kez evlenen oyuncunun bu evliliği de yalnızca 53 gün sürmüştü.

Aşk hayatına dair açıklamaları, takipçileriyle yaptığı sohbetler ve zaman zaman verdiği beklenmedik yanıtlarla magazin gündeminde kendisine yer bulmaya devam eden Boluğur, bu kez ise bambaşka bir iddiayla gündeme geldi.