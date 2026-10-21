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Merve Boluğur'dan Hakkında Çıkan Hamilelik Haberlerine İlk Açıklama Geldi!

Merve Boluğur'dan Hakkında Çıkan Hamilelik Haberlerine İlk Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 17:36
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Bir dönemin en sevilen oyuncularından Merve Boluğur, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Acemi Cadı'dan Muhteşem Yüzyıl'a kadar pek çok unutulmaz yapımda karşımıza çıkan ünlü oyuncu, bu kez hakkında ortaya atılan hamilelik iddialarıyla konuşulmaya başladı. 

Sosyal medyada dolaşıma giren bir fotoğrafının ardından Boluğur'un bebek bekliyor olabileceği öne sürülürken, konu kısa sürede magazin haberlerine de taşındı. Sabah saatlerinden itibaren 'Merve Boluğur hamile mi?' sorusu gündemdeki yerini korurken, ünlü oyuncudan beklenen açıklama da sonunda geldi. 

Hakkında yapılan haberi bizzat Instagram hesabından paylaşan Boluğur, iddialara verdiği yanıtla dikkat çekti. Buyurun, neler yaşandığına birlikte bakalım!

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Acemi Cadı'nın ve Küçük Sırlar'ın Ayşegül'ü, Muhteşem Yüzyıl'ın Nurbanu Sultan'ı... Merve Boluğur, uzun zamandır yeni bir dizi projesiyle karşımıza çıkmasa da bir dönemin en popüler oyuncularından biri olarak hafızalarımızdaki yerini koruyor.

Acemi Cadı'nın ve Küçük Sırlar'ın Ayşegül'ü, Muhteşem Yüzyıl'ın Nurbanu Sultan'ı... Merve Boluğur, uzun zamandır yeni bir dizi projesiyle karşımıza çıkmasa da bir dönemin en popüler oyuncularından biri olarak hafızalarımızdaki yerini koruyor.

Henüz genç yaşlarda başladığı oyunculuk kariyerinde peş peşe başarılı yapımlarda rol alan Boluğur, özellikle Acemi Cadı dizisindeki Ayşegül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştı. Ardından Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi dönemin çok konuşulan dizilerinde boy gösteren oyuncu, hem güzelliği hem de canlandırdığı karakterlerle adından sık sık söz ettirmişti.

Ancak 2017 yılında yayınlanan İçimdeki Fırtına dizisinin ardından oyunculuk kariyerine ara veren Boluğur, yıllar içerisinde bambaşka alanlara yöneldi. Bir dönem kozmetik markasıyla ilgilenen, ardından müzik çalışmalarına da ağırlık veren ünlü isim, son yıllarda daha çok sosyal medya üzerinden yaptığı iş birlikleri ve paylaşımlarıyla karşımıza çıkıyor. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Boluğur, 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç'la nikah masasına oturmuş, çift 2017 yılında yollarını ayırmıştı. 2022 yılında müzisyen Mert Aydın'la ikinci kez evlenen oyuncunun bu evliliği de yalnızca 53 gün sürmüştü.

Aşk hayatına dair açıklamaları, takipçileriyle yaptığı sohbetler ve zaman zaman verdiği beklenmedik yanıtlarla magazin gündeminde kendisine yer bulmaya devam eden Boluğur, bu kez ise bambaşka bir iddiayla gündeme geldi.

Merve Boluğur'un adı sabah saatlerinden itibaren hamilelik iddialarıyla anılmaya başladı. Sosyal medyada dolaşıma giren bir fotoğrafının ardından bazı kullanıcılar ünlü oyuncunun bebek bekliyor olabileceğini öne sürdü.

Merve Boluğur'un adı sabah saatlerinden itibaren hamilelik iddialarıyla anılmaya başladı. Sosyal medyada dolaşıma giren bir fotoğrafının ardından bazı kullanıcılar ünlü oyuncunun bebek bekliyor olabileceğini öne sürdü.

Boluğur'un bir davette çekildiği belirtilen görüntülerinde karın bölgesinin belirgin göründüğünü iddia eden sosyal medya kullanıcıları, kısa sürede hamilelik yorumları yapmaya başladı. Ancak yalnızca görüntüler üzerinden ortaya atılan bu iddiaları doğrulayan herhangi bir bilgi bulunmuyordu.

Konu kısa sürede magazin sayfalarına da taşındı. Özellikle 'Merve Boluğur hamile mi?' sorusu üzerinden hazırlanan haberlerin ardından ünlü oyuncunun özel hayatı yeniden merak edilmeye başladı. Hatta uzun süredir dizi ve film projelerinde yer almaması da yeniden araştırılan konular arasına girdi.

Aslında Boluğur, daha önce verdiği röportajlarda ekranlardan neden uzaklaştığını da anlatmıştı. 18 yaşından 30 yaşına kadar oldukça yoğun çalıştığını, peş peşe gelen projelerin ardından yorulduğunu ve şöhretin getirdiği yoğunluktan biraz uzaklaşmak istediğini söylemişti. Şimdilerde ise sosyal medya iş birliklerine ağırlık verdiğini ve bu alanda çalışmaktan memnun olduğunu dile getirmişti.

Gelelim günün en çok merak edilen konusuna... Hamilelik söylentileriyle ilgili Boluğur'dan herhangi bir açıklama gelmemişken, ünlü oyuncu hakkında yapılan haberlerden birini gördü. Üstelik konuyu görmezden gelmek yerine kendi Instagram hesabına taşıyarak iddialara yanıt vermeyi tercih etti.

Merve Boluğur, hakkında çıkan hamilelik haberlerine sonunda sessiz kalmadı! Ünlü oyuncu, Posta'nın "Paylaştığı fotoğraf soru işareti yarattı! Merve Boluğur hamile mi?" ifadeleriyle hazırladığı videoyu Instagram hikayesinde paylaşarak iddialara cevap verdi.

Merve Boluğur, hakkında çıkan hamilelik haberlerine sonunda sessiz kalmadı! Ünlü oyuncu, Posta'nın "Paylaştığı fotoğraf soru işareti yarattı! Merve Boluğur hamile mi?" ifadeleriyle hazırladığı videoyu Instagram hikayesinde paylaşarak iddialara cevap verdi.

Hakkındaki haberin üzerine 'Hamile miyim? Mucize bebek o zaman :)' notunu düşen Boluğur, hamilelik söylentilerini kendine has bir espriyle karşıladı. Ünlü oyuncunun bu kısa yanıtı, hamilelik iddialarını doğrulamak bir yana, söz konusu söylentilere alaycı bir karşılık verdiği şeklinde yorumlandı. Boluğur, uzun uzun açıklama yapmak yerine yalnızca birkaç kelimeyle hakkındaki haberleri nasıl karşıladığını göstermiş oldu.

Oyuncunun Instagram paylaşımı kısa sürede magazin sayfalarında da yerini aldı. Kısacası Merve Boluğur, sosyal medyada görüntüsü üzerinden ortaya atılan hamilelik iddialarına beklenen yanıtı verdi. Durumu tiye aldı!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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