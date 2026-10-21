90'ların Çocuk Yıldızı Küçük İbo'nun Son Hali Gündem Oldu: Eski Halinden Eser Kalmadı!

90'lı yıllarda küçücük yaşına rağmen sesiyle ortalığı kasıp kavuran, İbrahim Tatlıses'e benzerliğiyle milyonların gönlünü kazanan Küçük İbo'yu hatırlamayanımız yoktur. Bir dönemin en sevilen çocuk yıldızlarından biri olan ünlü şarkıcı, yıllar içerisinde ekranlardan uzaklaşsa da hafızalardaki yerini hiç kaybetmedi.

Şimdilerde 42 yaşında olan Küçük İbo, 20 Ekim akşamı düzenlenen Milyonluk Hurdacı filminin galasında boy gösterdi. Filmde konuk oyuncu olarak da yer alan ünlü ismin kırmızı halıdaki görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Daha önce estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Küçük İbo'nun yüz hatlarındaki değişim, son görüntüsüyle birlikte yeniden konuşulmaya başladı. Bir zamanların küçük yıldızının yıllar içerisindeki değişimine gelin birlikte bakalım!