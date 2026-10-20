Gülşen Bubikoğlu'nun Ailesinden Bir Efsane Daha Çıktı: Meğer Ünlü Şarkıcının Yeğeniymiş!

Yeşilçam denince aklımıza gelen ilk güzellerden biri hiç kuşkusuz Gülşen Bubikoğlu! Yıllara meydan okuyan güzelliği, unutulmaz filmleri ve kendine has tavırlarıyla bir döneme damgasını vuran usta oyuncunun ailesine dair ilginç bir ayrıntı yeniden gündeme geldi. Meğer Bubikoğlu'nun ailesinde kendisi kadar tanınan, hatta şarkılarını hepimizin ezbere bildiği bir başka sanatçı daha varmış!

Üstelik söz konusu isim, yalnızca müzik dünyasında değil Yeşilçam'da da iz bırakmış. Gülşen Bubikoğlu'nun dayısının kim olduğunu öğrenince bu ailede sanatın hiç eksik olmadığını düşüneceksiniz!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.