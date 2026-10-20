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Gülşen Bubikoğlu'nun Ailesinden Bir Efsane Daha Çıktı: Meğer Ünlü Şarkıcının Yeğeniymiş!

Gülşen Bubikoğlu'nun Ailesinden Bir Efsane Daha Çıktı: Meğer Ünlü Şarkıcının Yeğeniymiş!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 23:45
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Yeşilçam denince aklımıza gelen ilk güzellerden biri hiç kuşkusuz Gülşen Bubikoğlu! Yıllara meydan okuyan güzelliği, unutulmaz filmleri ve kendine has tavırlarıyla bir döneme damgasını vuran usta oyuncunun ailesine dair ilginç bir ayrıntı yeniden gündeme geldi. Meğer Bubikoğlu'nun ailesinde kendisi kadar tanınan, hatta şarkılarını hepimizin ezbere bildiği bir başka sanatçı daha varmış! 

Üstelik söz konusu isim, yalnızca müzik dünyasında değil Yeşilçam'da da iz bırakmış. Gülşen Bubikoğlu'nun dayısının kim olduğunu öğrenince bu ailede sanatın hiç eksik olmadığını düşüneceksiniz!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yeşilçam'ın güzelliğiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da gönüllere taht kuran isimlerinden Gülşen Bubikoğlu'nu tanımayanımız yoktur.

Yeşilçam'ın güzelliğiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da gönüllere taht kuran isimlerinden Gülşen Bubikoğlu'nu tanımayanımız yoktur.

Bir dönemin en güzel kadınları listesi yapılsa, Gülşen Bubikoğlu'nun adını ilk sıralara yazmayan pek çıkmaz herhalde! 1973 yılında Ses dergisinin düzenlediği artist yarışmasıyla sinema dünyasının kapılarını aralayan Bubikoğlu, kısa sürede Yeşilçam'ın en sevilen yüzlerinden birine dönüşmüştü.

'Ah Nerede', 'Yaban', 'Gırgıriye' ve daha nice filmde izlediğimiz usta oyuncu, kimi zaman mahallenin afacan güzeli, kimi zaman da güzelliğiyle herkesi peşinden koşturan genç kadın olarak karşımıza çıkmıştı. Hele Tarık Akan'la birlikte rol aldığı filmler yok mu? Aradan yıllar geçse de dönüp dönüp izlemekten sıkılmadığımız Yeşilçam klasiklerinin başında geliyorlar.

Uzun yıllardır kameralardan uzak bir yaşam süren Bubikoğlu, bugün bile eski fotoğraflarıyla gündeme gelmeyi başarıyor. Fakat bu kez konumuz ne güzelliği ne de unutulmaz filmleri.

Meğer Yeşilçam'ın efsane güzelinin ailesinde, hepimizin sesini çok iyi bildiği başka bir sanatçı daha varmış!

Gülşen Bubikoğlu'nun ailesine dair pek bilinmeyen bir ayrıntı yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun dayısının, Türk müziğinin unutulmaz seslerinden biri olduğunu biliyor muydunuz?

Gülşen Bubikoğlu'nun ailesine dair pek bilinmeyen bir ayrıntı yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun dayısının, Türk müziğinin unutulmaz seslerinden biri olduğunu biliyor muydunuz?

Magazin dünyasında akraba çıkan ünlülere artık alıştık desek de bazı isimleri yan yana düşünmek insanın aklına pek gelmiyor. Gülşen Bubikoğlu'nun ailesindeki sürpriz de tam olarak böyle! Ünlü oyuncunun dayısı, Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Adnan Şenses!

Evet, yanlış okumadınız. Bir tarafta Yeşilçam'ın unutulmaz güzellerinden Gülşen Bubikoğlu, diğer tarafta şarkılarıyla yıllarca sahneleri dolduran Adnan Şenses... Meğer iki efsane aynı ailenin üyeleriymiş!

Üstelik Şenses'in sanatla ilişkisi yalnızca müzikle sınırlı değildi. Yıllar boyunca sahnelerde sevenleriyle buluşan usta sanatçı, pek çok Yeşilçam filminde de kamera karşısına geçmişti. Yani bu ailede hem sinema hem de müzik tarafı oldukça güçlüymüş desek yeridir.

Gülşen Bubikoğlu'nun dayısı olan Adnan Şenses, yalnızca sesiyle değil oyunculuğuyla da iz bırakmış bir isimdi.

Gülşen Bubikoğlu'nun dayısı olan Adnan Şenses, yalnızca sesiyle değil oyunculuğuyla da iz bırakmış bir isimdi.

İkilinin akrabalığını öğrenince insanın aklına ister istemez aynı soru geliyor: Bu ailede sanatçı olmayan var mı? 1935 yılında dünyaya gelen Adnan Şenses, genç yaşta başladığı müzik kariyerinde kendine öyle sağlam bir yer edinmişti ki yıllarca sahnelerin aranan isimlerinden biri oldu. Güçlü sesi, kendine has yorumu ve sahnedeki tavırlarıyla hafızalara kazınan sanatçı, sinema dünyasına da yabancı değildi.

Çok sayıda filmde rol alan Şenses, hem beyazperdede hem de müzik dünyasında tanınan ender isimlerden biriydi. 25 Aralık 2013'te hayatını kaybeden usta sanatçının şarkıları ise bugün hala dinlenmeye devam ediyor.

Gülşen Bubikoğlu'nun da Yeşilçam'da bıraktığı iz düşünülünce, aynı aileden çıkan bu iki ismin yıllarca farklı alanlarda milyonlarca insanın hayatına dokunmuş olması oldukça hoş bir ayrıntı. Bizim aklımıza ikisini yan yana koymak hiç gelmezdi doğrusu!

Peki siz Gülşen Bubikoğlu'nun Adnan Şenses'in yeğeni olduğunu biliyor muydunuz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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