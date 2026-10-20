Gülşen Bubikoğlu'nun Ailesinden Bir Efsane Daha Çıktı: Meğer Ünlü Şarkıcının Yeğeniymiş!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeşilçam denince aklımıza gelen ilk güzellerden biri hiç kuşkusuz Gülşen Bubikoğlu! Yıllara meydan okuyan güzelliği, unutulmaz filmleri ve kendine has tavırlarıyla bir döneme damgasını vuran usta oyuncunun ailesine dair ilginç bir ayrıntı yeniden gündeme geldi. Meğer Bubikoğlu'nun ailesinde kendisi kadar tanınan, hatta şarkılarını hepimizin ezbere bildiği bir başka sanatçı daha varmış!
Üstelik söz konusu isim, yalnızca müzik dünyasında değil Yeşilçam'da da iz bırakmış. Gülşen Bubikoğlu'nun dayısının kim olduğunu öğrenince bu ailede sanatın hiç eksik olmadığını düşüneceksiniz!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşilçam'ın güzelliğiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da gönüllere taht kuran isimlerinden Gülşen Bubikoğlu'nu tanımayanımız yoktur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gülşen Bubikoğlu'nun ailesine dair pek bilinmeyen bir ayrıntı yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun dayısının, Türk müziğinin unutulmaz seslerinden biri olduğunu biliyor muydunuz?
Gülşen Bubikoğlu'nun dayısı olan Adnan Şenses, yalnızca sesiyle değil oyunculuğuyla da iz bırakmış bir isimdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın