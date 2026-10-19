Bir Yıl Arayla Eşini ve Kızını Kaybeden Eski Türkiye Güzeli Fatoş Seğmen Kızının Son Günlerini Anlattı!

2004 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilerek adını duyuran Fatoş Seğmen'i mutlaka hatırlarsınız. Güzellik yarışmasının ardından modellik, sunuculuk ve oyunculuk yapan Seğmen, 'Yalancı Romantik' ve 'Ah Polis Olsam' gibi yapımlarda da karşımıza çıkmıştı. Bir süredir ekranlardan uzak, ailesiyle daha sakin bir hayat sürdüren Seğmen, iş insanı Bülent Erdoğan ile evliydi. Çiftin Alya adında bir kızları vardı.

Ancak Seğmen'in hayatı, 31 Ağustos 2025'te eşi Bülent Erdoğan'ın vefatıyla değişti. Henüz 52 yaşında hayatını kaybeden Erdoğan'ın ardından Seğmen, küçük kızı Alya'yla yaşamına devam etmeye çalışıyordu. Ne yazık ki geçtiğimiz günlerde bir kez daha acı haber geldi.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 4,5 yaşındaki Alya Erdoğan hayatını kaybetti. Eşinin kaybının üzerinden yaklaşık 14 ay geçmişken bu kez evladına veda etmek zorunda kalan Seğmen'in yaşadıkları, sevenlerini de derinden sarstı. Kızını İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlayan Seğmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da Alya'ya veda etmişti.

Bir yıl arayla önce hayat arkadaşını, ardından küçük kızını kaybeden Fatoş Seğmen'in hikayesinin ardında ise kamuoyunun bilmediği oldukça zorlu bir süreç varmış.