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Bir Yıl Arayla Eşini ve Kızını Kaybeden Eski Türkiye Güzeli Fatoş Seğmen Kızının Son Günlerini Anlattı!

Bir Yıl Arayla Eşini ve Kızını Kaybeden Eski Türkiye Güzeli Fatoş Seğmen Kızının Son Günlerini Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 22:54
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2004 Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen Fatoş Seğmen, son bir yılda yaşadığı iki büyük kayıpla hayatının en zor günlerinden geçiyor. Geçtiğimiz yıl eşi Bülent Erdoğan'ı kaybeden eski Türkiye güzeli, bu kez henüz 4,5 yaşındaki kızı Alya'nın acısıyla sarsıldı. Önce hayat arkadaşına, ardından küçük kızına veda etmek zorunda kalan Seğmen, yaşadıklarını gazeteci Birsen Altuntaş'a verdiği özel röportajda anlattı. 

Alya'nın henüz bebekken başlayan sağlık mücadelesinden son günlerine kadar pek çok ayrıntıyı paylaşan Seğmen, eşinin beklenmedik ölümüne de değindi. Kızını kurtarabilmek için neler hissettiğini anlatırken kurduğu cümleler yürek burktu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Bir dönem güzelliğiyle ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Fatoş Seğmen, son bir yılda yaşadığı iki büyük kayıpla sevenlerini derinden üzdü. Önce eşini, ardından henüz 4,5 yaşındaki kızını kaybeden eski Türkiye güzeli, yaşadığı acıyı ilk kez ayrıntılarıyla anlattı.

Bir dönem güzelliğiyle ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Fatoş Seğmen, son bir yılda yaşadığı iki büyük kayıpla sevenlerini derinden üzdü. Önce eşini, ardından henüz 4,5 yaşındaki kızını kaybeden eski Türkiye güzeli, yaşadığı acıyı ilk kez ayrıntılarıyla anlattı.

2004 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilerek adını duyuran Fatoş Seğmen'i mutlaka hatırlarsınız. Güzellik yarışmasının ardından modellik, sunuculuk ve oyunculuk yapan Seğmen, 'Yalancı Romantik' ve 'Ah Polis Olsam' gibi yapımlarda da karşımıza çıkmıştı. Bir süredir ekranlardan uzak, ailesiyle daha sakin bir hayat sürdüren Seğmen, iş insanı Bülent Erdoğan ile evliydi. Çiftin Alya adında bir kızları vardı.

Ancak Seğmen'in hayatı, 31 Ağustos 2025'te eşi Bülent Erdoğan'ın vefatıyla değişti. Henüz 52 yaşında hayatını kaybeden Erdoğan'ın ardından Seğmen, küçük kızı Alya'yla yaşamına devam etmeye çalışıyordu. Ne yazık ki geçtiğimiz günlerde bir kez daha acı haber geldi.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 4,5 yaşındaki Alya Erdoğan hayatını kaybetti. Eşinin kaybının üzerinden yaklaşık 14 ay geçmişken bu kez evladına veda etmek zorunda kalan Seğmen'in yaşadıkları, sevenlerini de derinden sarstı. Kızını İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlayan Seğmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da Alya'ya veda etmişti.

Bir yıl arayla önce hayat arkadaşını, ardından küçük kızını kaybeden Fatoş Seğmen'in hikayesinin ardında ise kamuoyunun bilmediği oldukça zorlu bir süreç varmış.

Kızının vefatının ardından gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Fatoş Seğmen, Alya'nın henüz sekiz aylıkken başlayan sağlık mücadelesini ve son günlerinde yaşananları anlattı.

Kızının vefatının ardından gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Fatoş Seğmen, Alya'nın henüz sekiz aylıkken başlayan sağlık mücadelesini ve son günlerinde yaşananları anlattı.

Birsen Altuntaş'a verdiği özel röportajda kızının hastalık sürecini anlatan Seğmen, Alya'nın henüz sekiz aylıkken kronik sağlık sorunları yaşamaya başladığını açıkladı. Küçük Alya'nın en ufak enfeksiyonlardan bile ciddi şekilde etkilenebildiğini söyleyen Seğmen, kızının yıllar boyunca oldukça ağır tedavilerden geçtiğini anlattı.

Üstelik Alya bu süreçte iki kez entübe edilmişti. Seğmen'in anlattığına göre 21 Şubat'ta başlayan uzun hastane sürecinin ardından 25 Mayıs'ta taburcu olan Alya, yaz aylarını annesiyle birlikte Çeşme'de geçirmişti. Anne kız, zorlu hastane günlerinin ardından birlikte vakit geçirme fırsatı bulmuştu. Ancak bu güzel günler ne yazık ki uzun sürmedi.

Sonraki rutin kontrollerden birinde Alya'nın virüs kaptığı belirlenmişti. Seğmen, kızının sol akciğerinin işlevini kaybettiğini ve yeniden solunum cihazına bağlanmak zorunda kaldığını anlattı. Tedavisi İzmir Şehir Hastanesi'nde devam eden Alya'nın sağlık durumu, yapılan müdahalelere rağmen ağırlaşmıştı. Röportajın en sarsıcı bölümlerinden biri ise Seğmen'in kızını yoğun bakımda son kez gördüğü anları anlattığı kısımdı.

Alya'nın gözlerindeki yorgunluğu fark ettiğini söyleyen Seğmen, odadan ayrılmasının hemen ardından kızının kalbinin durduğu haberini aldığını açıkladı. 'Gözümün içine öyle bir baktı ki, o yorgunluğu gördüm. Yoğun bakım odasından çıktım, bir adım yürüdüm, haberi geldi. Evladımın kalbi durmuş. Buraya kadarmış. Alya yaşamak istemedi. Ondan o bencilliği isteyemezdim. Bazen ne kadar savaşırsan savaş sonucu değiştiremiyorsun…” dedi.

Önce eşini, ardından henüz 4,5 yaşındaki kızını kaybeden Fatoş Seğmen, Birsen Altuntaş'a verdiği röportajda yaşadığı iki büyük acıyı da anlattı. Kızı Alya için söyledikleri ise insanın boğazını düğümledi.

Önce eşini, ardından henüz 4,5 yaşındaki kızını kaybeden Fatoş Seğmen, Birsen Altuntaş'a verdiği röportajda yaşadığı iki büyük acıyı da anlattı. Kızı Alya için söyledikleri ise insanın boğazını düğümledi.

Geçtiğimiz yıl eşi Bülent Erdoğan'ı kaybeden Fatoş Seğmen, henüz bu acıyla yaşamayı öğrenmeye çalışırken bir de küçük kızı Alya'nın kaybıyla sarsıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'a verdiği röportajda eşinin ölümüne de değinen Seğmen, Bülent Erdoğan'ın daha önce ciddi bir sağlık sorunu bulunmadığını, bağırsağında tespit edilen bir polibi aldırmak istediğini anlattı.

Ancak bu süreçte beklenmedik şekilde rahatsızlanan Erdoğan, kısa süre içinde hayatını kaybetmişti. Seğmen, ailesinin geçtiğimiz yaz Bülent Erdoğan'ın anısını yaşatmak için Malatya'da onun adına bir okul yaptırdığını da paylaştı. 

Kızının yokluğuna alışmaya çalıştığını söyleyen Seğmen, acısının henüz çok taze olduğunu ve zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığını anlattı. Ancak tüm bunlara rağmen hayattan kopmamaya kararlı olduğunu da özellikle vurguladı. Çünkü Alya, annesini ağlarken görmeye dayanamaz, gözyaşlarını silmeye çalışırmış. Seğmen de kızının bu halini hatırlayarak ayakta kalmaya çalıştığını söyledi. Kızının kendisine anneliği öğrettiğini belirten Seğmen'in Birsen Altuntaş'a verdiği röportajdaki şu sözleri ise yaşadığı çaresizliği anlatmaya yetti: 'Mümkün olsa ona kalbimi verirdim ama olmadı.'

Bir yıl arayla önce hayat arkadaşını, ardından küçücük kızını kaybeden Fatoş Seğmen'in anlattıkları gerçekten insanın içine oturuyor. Şimdi geriye eşinden ve kızından kalan hatıralarla yaşamaya çalışan bir anne var. Fatoş Seğmen'e güç ve sabır diliyor, Bülent Erdoğan ile küçük Alya'ya bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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