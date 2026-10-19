Bir Yıl Arayla Eşini ve Kızını Kaybeden Eski Türkiye Güzeli Fatoş Seğmen Kızının Son Günlerini Anlattı!
2004 Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen Fatoş Seğmen, son bir yılda yaşadığı iki büyük kayıpla hayatının en zor günlerinden geçiyor. Geçtiğimiz yıl eşi Bülent Erdoğan'ı kaybeden eski Türkiye güzeli, bu kez henüz 4,5 yaşındaki kızı Alya'nın acısıyla sarsıldı. Önce hayat arkadaşına, ardından küçük kızına veda etmek zorunda kalan Seğmen, yaşadıklarını gazeteci Birsen Altuntaş'a verdiği özel röportajda anlattı.
Alya'nın henüz bebekken başlayan sağlık mücadelesinden son günlerine kadar pek çok ayrıntıyı paylaşan Seğmen, eşinin beklenmedik ölümüne de değindi. Kızını kurtarabilmek için neler hissettiğini anlatırken kurduğu cümleler yürek burktu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir dönem güzelliğiyle ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Fatoş Seğmen, son bir yılda yaşadığı iki büyük kayıpla sevenlerini derinden üzdü. Önce eşini, ardından henüz 4,5 yaşındaki kızını kaybeden eski Türkiye güzeli, yaşadığı acıyı ilk kez ayrıntılarıyla anlattı.
Kızının vefatının ardından gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Fatoş Seğmen, Alya'nın henüz sekiz aylıkken başlayan sağlık mücadelesini ve son günlerinde yaşananları anlattı.
Önce eşini, ardından henüz 4,5 yaşındaki kızını kaybeden Fatoş Seğmen, Birsen Altuntaş'a verdiği röportajda yaşadığı iki büyük acıyı da anlattı. Kızı Alya için söyledikleri ise insanın boğazını düğümledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın