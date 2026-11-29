Metal Dedektörüyle 27 Kiloluk Altın Buldu: Hayatının Keşfini Yaptı
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Avustralya'da bir adamın metal dedektörüyle bulduğu 27,2 kilogramlık altın parçası, bugün hâlâ bu yöntemle bulunmuş en büyük altın olarak biliniyor. 'Hand of Faith' (İnancın Eli) adı verilen parça, 1980'de toprağın yalnızca 30 santimetre altından çıkarıldı.
İşte detaylar...
Altın, Victoria eyaletindeki Kingower kasabasının hemen yakınında bulundu.
Hand of Faith bugün Las Vegas'taki bir kumarhanede sergileniyor.
Tarihin en büyük altın parçası unvanı ise başka bir buluntuya ait.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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