Bilinen en büyük alüvyon altın parçası, 1869'da yine Victoria'da, Moliagul'da bulunan 72 kilogramlık Welcome Stranger. John Deason ve Richard Oates'un bulduğu bu dev parça için Avustralya'daki bir banka o dönem 9 bin 381 sterlin ödemişti.

Victoria, dünyanın en büyük altın parçalarının çıktığı bölgelerden biri. 1910'a kadar bölgede her biri 620 gramdan ağır yaklaşık 1200 altın parçası bulundu.