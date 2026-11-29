Doktorların Yaşlı Hastalara "Sen" Diye Hitap Etmesi Sosyal Medyada Konuşuldu
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Metin Solmaz, sosyal medyada 83 yaşındaki annesine doktorların ve sağlıkçıların bir kısmının çocukla konuşur gibi davrandığını yazdı. Kendisine 'siz' diyen sağlık çalışanlarının annesine dönüp 'sen' dediğini anlatan Solmaz, yaşlanan insanın başka biri olmadığını vurguladı. Paylaşıma çok sayıda alıntı geldi. Kullanıcılar kendi deneyimlerini ve farklı bakış açılarını yazdı.
Bahsi geçen paylaşım şu şekildeydi:
Bir kullanıcı Solmaz'a hak verdiğini, ama insanın sevince "sen" dediğini yazdı.
Bir kullanıcı durumu feci bir problem olarak niteleyip kimsenin umursamadığını, özellikle de "sen" deme hakkının sorun olduğunu söyledi.
70 yaşındaki annesine doktorların, hatta kan alan kişilerin bile "sen" dediğinden yakınan bir kullanıcı, paylaşımın tüm doktorlara ulaşmasını istedi.
Bir kullanıcı herkesin asgari saygıyı hak ettiğini belirterek sorunun yalnızca doktorlarda değil, masa arkasındaki herkeste olduğunu söyledi.
Bir kullanıcı doktorun "sen" demesine takılmadığını, aslında girişteki kayıt işlemlerini yapan çalışanların bu hitabını sorun ettiğini yazdı.
Bir kullanıcı "sen mi siz mi" tartışmasını geçtiğini, annesinin Stevens-Johnson sendromu geçirdiğini her doktora kapıdan girer girmez söylediğini yazdı.
Bir kullanıcı ünlü bir özel hastanede hemşirelerin hepsinin böyle hitap ettiğini ve bir gün hemşireye tepki gösterdiğini anlattı.
Bir kullanıcı izin almadan "sen" diye başlayan her doktorun yanından çıkılmasını önerdi.
92 yaşındaki annesinin "teyzecim" ve "annecim" hitabından hoşlandığını söyleyen bir kullanıcı ise iletişim dilinin karşı tarafı gözeterek kurulması gerektiğini savundu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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