Metin Solmaz, sosyal medyada 83 yaşındaki annesine doktorların ve sağlıkçıların bir kısmının çocukla konuşur gibi davrandığını yazdı. Kendisine 'siz' diyen sağlık çalışanlarının annesine dönüp 'sen' dediğini anlatan Solmaz, yaşlanan insanın başka biri olmadığını vurguladı. Paylaşıma çok sayıda alıntı geldi. Kullanıcılar kendi deneyimlerini ve farklı bakış açılarını yazdı.