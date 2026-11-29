Banyoya Çöp Kovası Koymalı mı? Bir Tweet Sosyal Medyayı İkiye Böldü
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Bir X kullanıcısının paylaştığı 'Banyoya çöp kovası koymayanların mantığını anlayamıyorum ya' tweeti sosyal medyada gündem oldu. Tartışmayı asıl alevlendiren ise bu paylaşıma gelen bir yanıt oldu. Banyosunda çöp kovası olmadığını, ped atacak yer soran misafirine de tepki gösterdiğini anlatan kullanıcının paylaşımı büyük tepki çekti.
İşte gelen yorumlar...
Her şey bu paylaşımla başladı.
Tartışmayı alevlendiren yanıt ise bu oldu.
Pedi çantaya koyup misafirlikten çıkınca mı atacağız?
Bazıları ne kadar yaygın olduğundan korktu.
Üstelik pis olan misafir oluyor.
Önce ragebait sanıldı, yorumlar şaşırttı.
Poşete koymak da çözüm sayılmadı.
İlk tweetin altında da aynı soru soruldu.
Karşı taraf nemli banyoda atık biriktirmek istemiyor.
Kısa ve net bir cevap.
Kovada biriktirmek bazılarına daha korkunç geliyor.
İğrenenlere temizlik hatırlatması geldi.
Peçeteyi damlata damlata taşımak da ayrı bir dert.
Mesele kanalizasyona kadar uzandı.
Tıkanan giderlerin sırrı çözüldü mü?
Bazıları için kovasız banyo korku sebebi.
Bir de işin poşet boyutu var.
Sensörlü çöp kovası ise bambaşka bir seviye.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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