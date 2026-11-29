İbrahim Selim ile Bu Gece'nin Demet Evgar'lı bölümünde söz bir noktada görünüşe geldi. Selim, son bir haftadır yaşananları esprili bir dille anlattı:

'Son bir haftadır bu görünme ile ilgili bir şey oluyor. Magazin sayfalarında şey çıkıyor: Benim 9 sene önceki fotoğrafım ve şimdiki fotoğrafım. Altına şey yazıyorlar: 'Bir sene içindeki değişim.' Ben o hale gelmişim.'

Oyuncu, paylaşımlardaki halinin gerçeği yansıtmadığını da ekledi:

'Ben ama normalde o kadar kötü görünmüyorum. O postlarda gerçekten 'Bana ne oldu ya?' falan diye bakıyorum.'