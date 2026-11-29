"Bana Ne Oldu Ya?" Diye Bakmış: İbrahim Selim'in Gündem Olan Değişim Fotoğrafı 9 Yıllık Çıktı
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Ömür Usta'daki rolü için kilo aldığı konuşulan İbrahim Selim, sosyal medyada 'bir yıllık değişim' notuyla yayılan karşılaştırma fotoğraflarına kendisi yanıt verdi. Demet Evgar'ı konuk aldığı Bu Gece bölümünde konuyu açan Selim, paylaşılan eski fotoğrafının 9 yıl öncesine ait olduğunu söyledi. Oyuncu, o paylaşımlara kendisinin de 'Bana ne oldu ya?' diye baktığını anlattı.
KAYNAK: İbrahim Selim ile Bu Gece
İbrahim Selim'in eski ve yeni halini karşılaştıran paylaşımlar bir haftadır gündemden düşmüyor.
"Benim 9 sene önceki fotoğrafım ve şimdiki fotoğrafım" diyen Selim, paylaşımlara Bu Gece'de yanıt verdi.
Selim'den önce eşi Ayşe Şeyma Selim de fotoğrafın neredeyse 10 yıllık olduğunu söylemişti.
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