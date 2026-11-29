Wake Forest Üniversitesi'nde 2012'de yapılan bir çalışmada 10 kadın ve 10 erkeğin yüzü hem sağdan hem soldan fotoğraflanıp bu görüntülerin ayna görüntüleri de hazırlandı. Katılımcılar soldan çekilen fotoğrafları, ayna görüntüsü olsun olmasın, daha hoş buldu. Bu fotoğraflara bakarken göz bebekleri de daha çok büyüdü.

Sonuç hem kadın hem erkek yüzleri için geçerliydi. Göz bebeğinin büyümesi, bilinçsiz bir ilgi göstergesi olarak görülüyor.