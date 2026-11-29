Fotoğraflarda Yüzümüzün Sol Tarafı Neden Daha İyi Görünüyor?
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Portrelerde yüzün sol tarafı daha sık gösteriliyor.
Bu tercihi ressam değil, poz veren kişi belirliyor.
Duygu göstermek isteyenler sol, gizlemek isteyenler sağ taraflarını öne çıkarma eğiliminde.
Yüzün sol tarafı izleyenlere de daha hoş geliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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