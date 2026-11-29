Casper Nirvana S100 Çalışmak ve Dizi Film İzlemek İçin Yeterli mi?
40.599 TL'den başlayan Casper Nirvana S100, gündüz iş bilgisayarı, akşam küçük bir ev sineması olabilir mi? Ekranından hoparlörüne, pilinden bütçene uygun sürümüne kadar tek tek anlattık.
Son Güncelleme: 26 Kasım 2026
Casper Nirvana S100, çalışmak ve dizi film izlemek için yeterli bir laptop: Intel H serisi işlemcisi, DDR5 belleği, 16 inç 16:10 FHD IPS ekranı, Dolby Audio destekli 2x2W stereo hoparlörü ve Casper'ın belirttiği 8+ saatlik pil ömrüyle ofis işlerini, online toplantıları ve akşam dizi maratonunu aynı cihazda topluyor. Alüminyum alaşım gövdesi 18,3 mm kalınlıkta ve 1,8 kg ağırlıkta. Fiyatlar 40.599 TL'den başlıyor; bu giriş sürümü i5-13420H, 12 GB RAM, 250 GB SSD ve FreeDOS ile geliyor. Windows'u hazır ve daha geniş depolamalı bir cihaz istiyorsan 45.748 TL'lik 500 GB SSD'li Windows 11 Home sürümü, çok sekmeyle ve toplantıyla yoğun çalışıyorsan 49.313 TL'lik 16 GB RAM'li sürüm daha dengeli bir tercih. Harici ekran kartı olmadığı için ağır oyunlar ve yoğun 3D işler için doğru adres değil.
Casper Nirvana S100, H serisi Intel işlemcisi, aydınlatmalı klavyesi ve parmak izi okuyucusuyla günlük iş yükünü taşıyor
Casper Nirvana S100'ün 16 inç IPS ekranı ve Dolby Audio hoparlörleri dizi film keyfini laptopa taşıyor
Casper Nirvana S100'ün HDMI ve Type-C portları, laptopu televizyona ya da ikinci monitöre bağlamanı kolaylaştırıyor
40.599 TL'den başlayan Casper Nirvana S100'de bütçene göre doğru sürümü seçmek, hem çalışma hem izleme deneyimini belirliyor
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Casper Nirvana S100 öğrenciler için uygun mu?
Cevap: Ödev, ders notu, online ders ve akşam dizi izlemek için uygun bir seçenek. 18,3 mm kalınlığı ve 1,8 kg ağırlığıyla Casper Nirvana S100 çantada taşınabiliyor. Bütçe sıkışıksa 40.599 TL'lik giriş sürümü var, ama FreeDOS geldiği için Windows'u ayrıca kurman gerekir; Windows hazır gelsin istersen 45.748 TL'lik sürüme bakmalısın.
Soru: Casper Nirvana S100 ile oyun oynanır mı?
Cevap: Casper Nirvana S100'de harici ekran kartı yok, tüm sürümler dahili ekran kartı kullanıyor ve Casper'ın sayfasında oyun performansına dair bir veri paylaşılmıyor. Oyun önceliğinse harici ekran kartlı bir laptopa bakmak daha doğru olur.
Soru: Casper Nirvana S100'ün garantisi kaç yıl?
Cevap: Casper Nirvana S100'ün garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıl.
Soru: Casper Nirvana S100'ün RAM'i sonradan artırılabilir mi?
Cevap: Teknik özelliklere göre Casper Nirvana S100'de 2 adet SODIMM bellek yuvası var ve en fazla 64 GB DDR5 bellek destekleniyor. Yani 12 ya da 16 GB'lı sürümle başlayıp ihtiyacın büyüdüğünde yükseltme yolu açık; işlemden önce garanti koşullarını Casper'a sorman iyi olur.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Nirvana S100 ofis ve eğlence dengesini iyi kuruyor, ama herkese göre değil:
- Güncel ağır oyunları oynamak isteyenler: Harici ekran kartı yok, tüm sürümler dahili grafikle geliyor.
- Yoğun 3D modelleme ve ağır video kurgusu yapanlar: Grafik birimine yüklenen işler için ekran kartlı bir model daha doğru olur.
- Çok küçük ve çok hafif bir laptop arayanlar: 16 inç ekran ve 1,8 kg ağırlık, 13-14 inçlik ultra taşınabilir cihazlar kadar kompakt değil.
- Profesyonel renk işi yapanlar: Casper ekran özelliklerinde renk gamı bilgisi paylaşmıyor; renk doğruluğu kritikse bu bilgiyi netleştirmeden karar verme.
- Kurulumla uğraşmak istemeyen ama en ucuz sürümü düşünenler: 40.599 TL'lik sürüm FreeDOS ve 250 GB SSD ile geliyor; Windows ve depolama için ek bütçe ayırman gerekebilir.
- Yüksek çözünürlüklü kamera isteyen içerik üreticileri: Dahili kamera 1 MP HD 720p; toplantı için yeterli, video çekimi için harici kamera düşünmelisin.
Sonuç: Casper Nirvana S100 Çalışmak ve Dizi Film İçin Hangi Bütçeyle Kime Göre?
Casper Nirvana S100, 16 inç IPS ekranı, Dolby Audio sesi, H serisi Intel işlemcisi, alüminyum alaşım gövdesi ve 8+ saatlik pil ömrü beyanıyla iş ve eğlenceyi tek cihazda toplamak isteyenler için dengeli bir laptop. Bütçene göre özet:
- 40.599 TL: En düşük bütçe; Windows kurmayı ve 250 GB depolamayı dert etmiyorsan.
- 45.748 TL: Windows 11 Home ve 500 GB SSD ile kutudan çıktığı gibi ofis + dizi kullanımı.
- 49.313 TL: 16 GB RAM ile çok sekmeli, toplantılı yoğun iş günleri.
- 49.999 TL: 686 TL farkla Series 2 Intel Core 7 240H işlemciye geçmek isteyenler.
- 55.999 TL: 1 TB SSD ve Core Ultra 7 255H Ai işlemciyle geniş arşiv ve AI destekli işlemci isteyenler.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 26 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Casper Nirvana S100 ürün sayfalarından derlenmiştir.
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