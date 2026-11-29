40.599 TL Bütçeyle Hangi Casper Nirvana S100 Sürümünü Almalısın?

Casper Nirvana S100 fiyatları 40.599 TL'den başlıyor ve seçtiğin donanıma göre 90.967 TL'ye kadar çıkıyor. Çalışmak ve dizi film izlemek için en üst sürüme gerek yok; asıl farkı işletim sistemi, SSD ve RAM tercihi yaratıyor.

40.599 TL: En düşük bütçe

Giriş sürümü i5-13420H, 12 GB DDR5, 250 GB PCIe 3.0 SSD ve FreeDOS ile geliyor (liste fiyatı 42.290 TL, %4 indirimle). Fiyatı düşük tutuyor ama Windows yüklü değil; işletim sistemini kendin kurman gerekiyor. Casper'ın özelleştirme ekranında Windows 11 Home eklemek 3.829 TL fark çıkarıyor. 250 GB depolama da film arşivi ya da büyük iş dosyaları için dar kalabilir.

45.748 TL: Kutudan çıktığı gibi kullanmak isteyenlere

Aynı i5-13420H işlemci ve 12 GB RAM, ama 500 GB PCIe 4.0 SSD ve Windows 11 Home ile geliyor. Giriş sürümünden 5.149 TL (yaklaşık %12,7) daha pahalı; karşılığında depolama iki katına çıkıyor, SSD okuma hızı 3.200 MB/s'den 5.000 MB/s'ye yükseliyor ve Windows hazır geliyor.

49.313 TL: Çok sekmeyle çalışanlar için 16 GB RAM

i5-13420H, 16 GB RAM, 500 GB SSD ve Windows 11 Home. 45.748 TL'lik sürümden 3.565 TL (yaklaşık %7,8) fazla; aynı anda toplantı, tarayıcı ve ofis programı açık tutuyorsan bu fark işine yarar.

49.999 TL: Daha yeni nesil işlemci isteyenlere

Series 2 Intel Core 7 240H, 16 GB RAM, 500 GB SSD ve Windows 11 Home. 49.313 TL'lik i5 sürümünden yalnızca 686 TL (yaklaşık %1,4) daha pahalı.

55.999 TL: 1 TB depolama ve AI destekli işlemci

Series 2 Intel Core Ultra 7 255H Ai işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB SSD. Büyük dosya ve medya arşivi tutanlar için mantıklı bir basamak.

Aşağıdaki tablo bu bütçe basamaklarını yan yana gösteriyor.