Çoğu üretici prizlerdeki çıkıntıları yapmayı bıraktı. Çıkıntılar, fişi çekmek için gereken en yüksek kuvvet sınırını tutturmayı çok zorlaştırıyordu ve fişi tutma konusunda gereken asgari değere de katkı sağlamıyordu.

Fiş standardında delikler hala yer alıyor ama artık zorunlu değil. Kullanılacaklarsa belirlenen boyutta ve konumda olmaları, girişlerinin de pahlı yapılması gerekiyor. Böylece fişler eski prizlerle ve bağlantılarla da uyumlu çalışıyor.

Mandal fikri tamamen ortadan kalkmış değil. Kilitlemeli ürünlerde fişi döndürülmüş, kilitli konumunda tutmak için aynı düzenek kullanılıyor.