Amerikan Prizlerine Takılan Fişlerin Uçlarında Neden İki Küçük Delik Var?
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Amerikan prizlerine takılan fişlerin metal uçlarında küçük birer delik bulunur. Delikler baştan beri fişi prizin içinde tutmak için düşünülmüş bir mandal düzeninin parçasıdır. Prizlerin metal kontaklarındaki küçük bir çıkıntı, fiş takılınca bu deliğe oturur ve fişi yerinde tutardı. Bugün ise bu çıkıntıları neredeyse hiçbir üretici yapmıyor, delikler ise fişlerde duruyor.
Fiş uçlarındaki delikler fişi prize tutturan eski bir mandal düzeninin parçasıydı.
Delikler bugün isteğe bağlı ama fişlerde yer almaya devam ediyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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