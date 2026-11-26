Kesik köşeli tasarım tüm dünyada standart. İlk SIM standartları belirlendiğinden beri bütün kartlar benzer bir şekle sahip.

Standart sayesinde SIM kartlar bütün telefon markalarına uyuyor. Üreticiler SIM tepsilerini aynı düzende tasarlayabiliyor, kullanıcılar da kartı deneme yanılmayla takmaya uğraşmıyor.

İlk SIM kartlar bir kredi kartı büyüklüğündeydi ve kesik köşe o zaman da kartın doğru takılmasına yardım ediyordu. Telefonlar küçüldükçe kartlar da önce mini, sonra mikro, en sonunda nano boyuta indi.

Boyutlar değişse de kesik köşe hiç kaybolmadı. Büyük bir SIM kart mikro ya da nano boyuta kesildiğinde bile köşedeki kesik yerinde kalıyor ve aynı işi görmeye devam ediyor.