SIM Kartların Bir Köşesi Neden Hep Kesik? Sebebi Telefonun İçinde Saklı
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Telefonumuzu çalıştıran SIM kartı neredeyse her gün kullanıyoruz ama bir köşesinin kesik olduğunu fark eden pek az. Kesik köşe ne rastgele ne de bir üretim hatası. Küçücük ayrıntının arkasında pratik bir tasarım fikri yatıyor. Kartlar yıllar içinde küçüldükçe kesik köşe de hep yerinde kaldı.
Kesik köşe, kartın yalnızca doğru yönde takılmasını sağlıyor
Kartlar küçüldükçe kesik köşe hep yerinde kaldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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