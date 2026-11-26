Erkek arıların çoğu hiç çiftleşemiyor. Koloni onlara yaz boyunca katlanıyor ama kaynaklar azaldıkça erkekler yük haline geliyor.

Sonbaharda havalar soğuyup yavru alanı küçülünce işçi arılar erkekleri beslemeyi bırakıyor. Açlıktan güçsüz düşen erkek arılar, işçiler tarafından kovan girişine sürüklenip dışarı itiliyor. Kendilerini besleyemeyen ve kovana geri dönemeyen erkekler birkaç saat ya da birkaç gün içinde soğuktan veya açlıktan ölüyor.

Erkek arılar soğuğa karşı dişilerden çok daha dayanıksız. Deneylerde 4 derecede iki saat kalan erkek arıların yüzde 76'sı ölürken aynı koşullardaki işçi arıların hiçbiri ölmedi. Kovandan atılan bir erkeğin soğuk bir sonbahar gecesini atlatma şansı neredeyse yok.

Erkeklerin iğnesi de yok, çünkü iğne yumurta bırakma organının değişmiş bir hali ve yalnızca dişilerde bulunuyor. Kovan dışında kuşlara ve yusufçuklara karşı tamamen savunmasızlar. Erkek arıların tek görevi genlerini aktarmak. Çiftleşme mevsimi bitince koloni kışı atlatmak için kaynaklarını korumak zorunda ve erkekler bu hesabın dışında kalıyor.