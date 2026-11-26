Erkek Arılar Çiftleştikten Sonra Neden Ölüyor?
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Bal arısı kolonilerinde erkek arıların hayatı kısa ve zorlu geçiyor. Kraliçeyle çiftleşmeyi başaran erkek arı birkaç dakika içinde ölüyor. Çiftleşme fırsatı bulamayanları ise sonbaharda bambaşka bir son bekliyor. Bir erkek bal arısının ortalama ömrü yalnızca 55 gün kadar.
Çiftleşen erkek arının vücudunun bir parçası kraliçede kalıyor
Çiftleşemeyen erkek arıları sonbaharda kovandan atılmak bekliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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