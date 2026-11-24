Kedi davranış danışmanı Marci Koski, kedilerin oyuncaklarını av olarak görebildiğini söylüyor. Bazı büyük kedi türlerinin, örneğin kaplanların avlarını suda boğduğunu ekliyor. Ancak evcil kedilerin çoğu su avcısı değil, dolayısıyla bu açıklama tüm kediler için geçerli sayılmıyor.

Davranış uzmanı Beth McGonigal ise kedilerin oyuncaklarını sık vakit geçirdikleri ya da kendilerini güvende hissettikleri yerlere taşıdığını anlatıyor. Kediler av oyuncaklarını çoğu zaman yiyecek ve su kaplarının yakınında topluyor. Vahşi kedilerin avlarını yuvalarına götürmesi de buna benzetiliyor.

Bir başka olasılık, avlarını saklama içgüdüsü. Av artıklarını saklıyor olmaları küçük yabani kedilerde de belgelenmiş bir davranış. Evcil kedilerde ise oyuncak ve su kabı bu saklama alanının yerini tutuyor olabilir.