Kediler Neden Oyuncaklarını Su Kabına Bırakıyor?
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Sabah kalktığınızda kedinizin en sevdiği oyuncak su kabının içinde yüzer halde bulunduğunda ne düşünmüştünüz? Davranışı gözlemleyen kedi sahipleri, çoğu zaman nedenini merak ediyor. Uzmanlar tek bir açıklama olmadığını, av içgüdüsünden oyuna kadar birkaç nedenin bir arada geçerli olabileceğini söylüyor. Konunun bilimsel olarak da henüz yeterince araştırılmadığını hatırlatmak gerekiyor.
Kedi oyuncağı av sayabilir ve güvenli bir yere taşıyabilir
Su kabı bazı kediler için eğlenceli bir oyun alanına dönüşebiliyor
Davranış çoğu zaman zararsız ama su içme alışkanlığındaki değişime dikkat etmek gerekiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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