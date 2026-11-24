Günün Fırsatı: Son 365 Günün En Düşük Fiyatına Gerileyen Apple AirPods 5 Kablosuz Kulaklık İndirimde!
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Günlük hayatta müzik dinlerken, telefon görüşmesi yaparken veya çalışırken kristal netliğinde ses kalitesi ve kesintisiz konfor arayanlar için günün fırsatı kaçırılmayacak bir indirimle geldi! Amazon Gülümseten Kasım fırsatları kapsamında son 365 günün en düşük fiyatına gerileyen Apple AirPods 5, indirimle 8.403,99 TL etiket fiyatıyla satışta. Gelin detaylarına birlikte bakalım.
Bu içerik 24.11.2026 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Yenilenen akustik mimarisiyle her notada zengin, dengeli ve kristal netliğinde ses deneyimi sunuyor.
Kulağa doğal biçimde oturan ergonomik formu sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile rahatsızlık hissi yaratmıyor.
Gürültülü ortamlarda bile sesinizi karşı tarafa net bir şekilde ileten gelişmiş mikrofon teknolojisine sahip.
Kompakt şarj kutusu ve uzun pil ömrüyle gün boyu kesintisiz dinleme ve hızlı şarj imkanı tanıyor.
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