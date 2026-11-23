Gül Destan, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Canım oğlum seni daha fazla topla buluşturup besleseler çok daha güzel goller atacağından eminim. Lakin gol atacağını bildikleri için topla buluşturup beslemiyorlar. Orta yapmıyorlar, pas atmıyorlar. Özellikle ilk yarıda kafayla gol atacağını bildikleri için topu yerden atıyorlar. Hazmedemiyorlar, olay bu.'

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve Konyasporlu futbolcuların Enis Destan'a sahada yeterince destek vermediği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.