Enis Destan'ın Annesi Gül Destan, Oğlunun Konyaspor'daki Takım Arkadaşlarına Sitem Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TÜMOSAN Konyaspor forveti Enis Destan, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş karşısında attığı golle sezonun ilk golünü kaydetti. Genç futbolcunun golü taraftarlar arasında sevinç yarattı, annesi Gül Destan'ın sosyal medyadan yaptığı yorum ise tartışma başlattı. Gül Destan, takım arkadaşlarının oğlunu yeterince topla buluşturmadığını savundu.
Enis Destan sezonun ilk golünü attı.
Anne Destan pas verilmediğini savundu.
"Hazmedemiyorlar, olay bu."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın