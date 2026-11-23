Bertuğ Yıldırım Sarıyer'de Aranan Aslanın Evinin Çevresinde Görüldüğünü Anlattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde görülen ve ekiplerin yakalamak için çalışma yürüttüğü aslan, bu kez bir futbolcunun gündemine girdi. Başakşehirli Bertuğ Yıldırım, hayvanın kendi evinin çevresinde görüldüğünü anlattı. Çorum FK karşısında hat-trick yaptığı maçın ardından konuşan oyuncu, olayı kamptayken öğrenmişti.
Bertuğ Çorum FK'ya üç gol attı.
Evde çalışan kişi aslanı gördü.
"Dönünce ben de belki ararım aslanı."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın