Bertuğ Yıldırım, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

'Ben dün kamptaydım. Bir telefon aldım. Aslanla ilgili bir şeyler söylediler. İlk başta inanamadım. Sonradan bizim evde çalışan, bizim evde beraber bizim misafirimiz bir hanımefendi beni aradı ve aslanı gördüğünü söyledi. Öyle olunca da ben jandarmalarla konuştum. 'Aslan bizim evin etrafındaymış' dedim. O video da bizim evin kamera kaydı. Kamp akşamı biraz aslanla da uğraştık. Ama inşallah bulunur bakalım. Şimdi benim de evim orada. Dönünce ben de belki ararım aslanı.'

İstanbul Valiliği ise 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını ve yeni görüntülerdeki hayvanın aslan ya da diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığını değerlendirdiğini duyurdu.