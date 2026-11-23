Suda Uzun Kalınca Parmak Uçlarımız Neden Buruşuyor?
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Parmak ve ayak uçlarının suda kalınca buruşması herkesin bildiği bir durum. Nedeni yüzyıllarca yalnızca derinin suyla şişmesine, yani ozmoza bağlandı. Sonraki araştırmalar buruşmanın, deri altındaki kan damarlarının sinir sistemi tarafından daraltılmasıyla oluştuğunu gösterdi. Bilim insanları buruşmanın ıslak zeminde tutuşu artıran bir uyum olup olmadığını hala tartışıyor.
Buruşma, sinir sisteminin kan damarlarını daraltmasıyla oluşuyor
Buruşuk parmakların yağmur izleri gibi çalıştığı düşünülüyor ama tartışma sürüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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