Ekip, kırışıkların parmak ve ayak uçlarındaki suyu akıtıp daha iyi tutuş sağlayan kanallar, yani yağmur izleri olabileceği fikrinden yola çıktı. Lastik dişleri yolda su olsa bile arabanın tutunmasını sağlıyorsa, bu kanallar da suyu uzaklaştırıyor olabilirdi. Changizi en uygun kırışıklık biçimini kuramsal olarak bulmak için bir yıl uğraştı ve çözümü dağların topografyasında buldu. Nehirler zirvelerde birikip aşağı akıyor, aradaki su ayrım hatları akış kanalı oluyor. Buruşuk parmaklarda da aynı görüntü var. Kanallaşma daldırmadan en az beş dakika sonra başlıyor, yani gerçekten ıslak olunca işe yarayacak kadar hızlı ama suyla kısa temasta devreye girmeyecek kadar yavaş.

Changizi ve ekibi bulgularını 2011'de yayımladı ama tutuş kuramını doğrulamak için daha fazla araştırma gerektiğini söyledi. Yaklaşık bir yıl sonra Newcastle Üniversitesi'nden Kyriacos Kareklas ve ekibi, buruşuk ve düz parmaklı kişilerin ıslak misketleri bir kutudan ötekine taşımasını test etti. Buruşuk parmaklar daha verimliydi. 2014 başında Berlin'deki Max Delbrück Moleküler Tıp Merkezi'nden bilim insanları deneyi tekrarladı ve buruşuk parmakların ıslak ya da kuru bir nesneyi tutmayı değiştirmediğini buldu.

Changizi iki çalışmanın da iyi olmadığını düşünüyor ve kuramını kanıtlamak için daha iyi bir çalışma yapılabileceğini söylüyor. Önemli bir engel, insanlar ve makaklar dışında hangi hayvanın parmaklarının buruştuğunun bilinmemesi. Changizi, ideal denek grubu olarak parkur sporcularını görüyor. Kimine buruşuk, kimine kuru parmaklar verilirse kuru elli ve ayaklı olanların kayıp düşeceğini tahmin ediyor.