23–29 Kasım haftası kariyerde yükseliş, ailede önemli kararlar, aşkta yüzleşmeler! Hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor!

23–29 Kasım 2026 | Balık ve yükselen Balıklar dikkat!

Hayallerinizi gerçeğe dönüştürme zamanı! Artık her şeye aynı anda yetişmeye çalışmayacaksınız!

Sevgili Balık ve yükselen Balıklar,

23–29 Kasım haftası, hayatınızın yönünü yeniden belirlemek isteyeceğiniz, kariyerinizde daha büyük hedeflere odaklanacağınız ve özel hayatınızda önemli farkındalıklar yaşayabileceğiniz bir dönemi simgeliyor.

Uzun zamandır sabırla beklediğiniz, emek verdiğiniz ancak istediğiniz sonuçları henüz alamadığınız konular yeniden gündeminize gelebilir.

Bir yandan geleceğinizi güvence altına almak isterken diğer yandan ailenizin, sevdiklerinizin ve özel hayatınızın sorumluluklarını taşımaya çalışıyor olabilirsiniz.

Ancak artık hayatınızda gerçekten neyin önemli olduğuna karar vermeniz gerekiyor.

Çünkü bu hafta size yalnızca hayal kurmayı değil, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeyi de hatırlatıyor!

23–24 Kasım: Kariyerde görünür olma zamanı!

Güneş'in Yay burcundaki ilerleyişiyle birlikte kariyer, toplumsal statü, mesleki başarılar, yöneticilerle ilişkiler ve geleceğe yönelik hedefleriniz ön plana çıkıyor.

Özellikle yükselen Balıklar için onuncu ev konularının hareketlenmesi, iş hayatınızda daha görünür olma isteğinizi artırabilir.

Üstlendiğiniz sorumlulukların artması, yeni bir görev teklifi, yöneticilerinizle önemli görüşmeler veya mesleki geleceğinizi ilgilendiren kararlar gündeminize gelebilir.

Uzun zamandır hak ettiğinizi düşündüğünüz takdiri görmek, yeteneklerinizi daha geniş kitlelere ulaştırmak veya bulunduğunuz konumdan daha ileriye gitmek isteyebilirsiniz.

Ancak bu süreçte kendinize önemli bir soru sormalısınız:

Gerçekten istediğiniz hayatı mı inşa ediyorsunuz, yoksa başkalarının sizden beklediği hayatı mı yaşıyorsunuz?

Çünkü başarı yalnızca unvan, para veya toplum önündeki saygınlıkla ölçülmez.

Yaptığınız işin sizi mutlu etmesi, yeteneklerinizi geliştirmesi ve hayatınıza anlam katması da önemlidir!

24–25 Kasım: Ev ve ailede önemli kararlar!

Eviniz, aileniz, yaşam düzeniniz ve geçmişten gelen meseleler daha fazla dikkatinizi çekebilir.

Aile içinde uzun zamandır konuşulmayan bir konu yeniden gündeme gelebilir.

Evinizle ilgili değişiklikler yapmak, taşınmak, tadilat planlamak veya gayrimenkul konusunda bir karar vermek isteyebilirsiniz.

Bazı Balıklar için aile büyükleriyle ilgili sorumluluklar artarken bazıları için aile içindeki ilişkileri yeniden düzenleme ihtiyacı ortaya çıkabilir.

Ancak dikkat!

Duyduğunuz her bilgiye hemen inanmayın.

Eksik anlatılan olaylar, yanlış anlaşılmalar veya aile üyelerinin birbirinden farklı beklentileri gereksiz gerginliklere neden olabilir.

Önemli bir ev veya aile kararı almadan önce bütün ayrıntıları öğrenmeye çalışın.

Herkesin fikrini dinleyin ama kendi huzurunuzdan vazgeçmeyin!

25–26 Kasım: Ev yalnızca yaşadığınız yer değildir!

Ev, kendinizi güvende hissettiğiniz, yorulduğunuzda dinlenebildiğiniz ve hiçbir rol üstlenmek zorunda kalmadan kendiniz olabildiğiniz yerdir.

Özel hayatınızda uzun zamandır huzursuzluk yaratan bir mesele varsa artık bunu görmezden gelmek istemeyebilirsiniz.

Aile ilişkilerinde sınırlarınızı belirlemek, yaşam alanınızı yeniden düzenlemek ve kendi ihtiyaçlarınıza daha fazla önem vermek isteyebilirsiniz.

Çünkü huzurlu bir yaşam, kendi ihtiyaçlarınızı da görebilmekle başlar!

26–27 Kasım: Aşkta yüzleşmeler!

Aşk hayatınız ve ikili ilişkileriniz önem kazanıyor.

Özellikle evlilik, uzun süreli birliktelikler, ortaklıklar ve iş ilişkilerinde karşılıklı beklentilerin daha açık konuşulması gerekebilir.

Hayatınızda biri varsa ilişkinizdeki sorumluluk dağılımını yeniden değerlendirebilirsiniz.

Sürekli anlayış gösteren, fedakârlık yapan veya sorunları çözmeye çalışan taraf olduğunuzu düşünüyorsanız artık daha fazla karşılıklılık arayabilirsiniz.

Bazı ilişkilerde tutku ve yakınlaşma isteği artarken bazı ilişkilerde bastırılmış kırgınlıklar ortaya çıkabilir.

Ancak burada önemli olan geçmişte yaşananları sürekli gündeme getirmek değil, sorunların gerçek nedenlerini anlamaktır.

Aşkta sözlerden çok davranışların önem kazandığı bir döneme giriyorsunuz!

Bir insanın sizi sevdiğini söylemesi kadar, bunu davranışlarıyla göstermesi de önemlidir.

Bekâr Balıklar için yeni tanışmalar, güçlü çekimler ve heyecan verici iletişimler gündeme gelebilir.

Ancak yeni bir ilişkiye başlarken yalnızca duygularınızla değil, karşınızdaki kişinin tutarlılığına ve hayatınıza kattıklarına bakarak ilerleyin.

İş ortaklıklarında ise görev dağılımı, maddi sorumluluklar ve karşılıklı beklentiler konusunda daha net anlaşmalar yapmak isteyebilirsiniz.

27–28 Kasım: Para konularında daha planlı hareket etme zamanı!

Maddi konularda daha planlı hareket etme ihtiyacınız artabilir.

Gelirlerinizi düzenlemek, harcamalarınızı kontrol altına almak ve geleceğinize yönelik daha sağlam bir ekonomik yapı oluşturmak isteyebilirsiniz.

Özellikle kariyerinizle bağlantılı yeni fırsatları değerlendirirken yalnızca kısa vadeli kazançlara değil, uzun vadeli güvenceye de önem verin.

Kalıcı başarı, yalnızca fırsatları görmekle değil, o fırsatları doğru yönetmekle mümkündür!

28–29 Kasım: Geleceğiniz için daha ciddi kararlar!

Haftanın sonuna doğru geleceğinizle ilgili daha ciddi kararlar alma isteğiniz güçlenebilir.

Uzun zamandır ertelediğiniz bir iş başvurusu, mesleki değişim, eğitim planı veya kişisel hedef üzerinde yeniden çalışmaya başlayabilirsiniz.

Hayallerinizi somutlaştırmak için daha disiplinli davranmanız gerektiğini fark edebilirsiniz.

Ancak her şeyin aynı anda sonuçlanmasını beklemeyin.

Bazı konular hızla ilerlerken bazıları sabır, hazırlık ve zaman gerektirebilir.

Önemli olan hangi alanda harekete geçmeniz, hangi konuda beklemeniz gerektiğini doğru değerlendirmektir.

Sezgileriniz size yol gösterebilir ancak kararlarınızı gerçekçi bilgilerle desteklemeyi ihmal etmeyin!

29 Kasım: Geride bıraktıklarınıza değil, önünüzdeki kapılara odaklanın!

Şimdiye kadar istediğiniz her şey gerçekleşmemiş olabilir. Bazı kapılar kapanmış, bazı planlar ertelenmiş ve bazı insanlar hayatınızdan uzaklaşmış olabilir.

Ancak geçmişte yaşadığınız hayal kırıklıkları geleceğinizin de aynı şekilde ilerleyeceği anlamına gelmez.

Önünüzde yeni hedefler belirlemek, ilişkilerinizi güçlendirmek, kariyerinizde ilerlemek ve yaşam düzeninizi yeniden kurmak için değerlendirebileceğiniz fırsatlar bulunabilir.

Balık burçları! Bu haftanın en büyük mesajı şu:

Herkesi mutlu etmeye çalışırken kendi hayallerinizi ertelemeyin.

Ailenizin sorumluluklarını üstlenirken kendi huzurunuzu unutmayın.

Bir ilişkiyi korumaya çalışırken kendinizden vazgeçmeyin.

Kariyerinizde ilerlemek isterken yalnızca başkalarının takdirini kazanmayı hedeflemeyin.

Çünkü hayatınızda gerçek başarı, kendi değerlerinize uygun bir gelecek kurabilmenizdir!

23–29 Kasım haftasının Balıklara mesajı:

Sabrın, emeğin ve doğru zamanda atılan adımların önemini unutmayın.

Hayallerinizi somut adımlarla destekleyin.

Aile ve iş dengesini kurarken kendinize de yer açın.

Aşkta sözlere değil, davranışlara bakın.

Ve unutmayın!

Bazen hayatınızdan çıkan şeyler kayıp değil, yeni başlangıçlar için açılan bir alandır!

Hayallerinizden vazgeçmeyin ama onları gerçekleştirmek için artık somut adımlar atın!

Şimdi Balık burçlarına soruyorum!

23–29 Kasım haftasında sizin hayatınızda en çok hangi konu gündemde?

Kariyerde yeni bir fırsat mı? Ailede önemli bir karar mı? Aşkta bir yüzleşme mi? Yoksa artık somut adımlar atmak istediğiniz bir hayal mi?

Yorumlara yazın! Bakalım Balık burçları bu hafta hangi önemli kararları almaya hazırlanıyor!

Astrodeha | Şenay Devi

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Astrodeha