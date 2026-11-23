Yeni başlangıçlar, liderlik, kariyer ve cesaret haftası!

Sevgili 1'ler,

23–29 Kasım haftasında kendi hayatınızın kontrolünü yeniden elinize almak isteyebilirsiniz.

Uzun zamandır ertelediğiniz bir karar, iş hayatınızda değerlendirmek istediğiniz bir fırsat veya geleceğinize yönelik önemli bir hedef yeniden gündeminize gelebilir.

Artık başkalarının onayını beklemek istemeyebilirsiniz!

Aşk: İlişkilerinizde bağımsızlık ihtiyacınız artabilir. Partnerinizin sizi anlamadığını düşündüğünüz konuları konuşmak isteyebilirsiniz. Bekâr olanlar için yeni bir tanışmaya açık olmak heyecan verici olabilir. Ancak yalnızca ilgi görmek için beklentilerinizi değiştirmeyin.

Para: Yeni kazanç fikirleri geliştirebilir, ek gelir sağlayabilecek becerilerinizi değerlendirebilirsiniz. Büyük harcamalarda acele etmeyin.

Kariyer: Yeni bir proje başlatmak, sorumluluk almak veya fikirlerinizi görünür kılmak için plan yapabilirsiniz. Ancak her şeyi tek başınıza yapmaya çalışmayın.

Dikkat: Sabırsızlık ve kontrol etme isteği ilişkilerinizi zorlayabilir.

Haftanın mesajı: Kendinize güvenin ama her şeyi kontrol etmeye çalışmayın!

Haftanın niyeti: “Kendi gücüme güveniyor, cesaretle ve bilinçli kararlarla ilerliyorum.”