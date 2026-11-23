İstanbul Sarıyer'de Görülen Aslan Gözden Kayboldu: İğne İsabet Etmedi, Aslan Ormana Kaçtı
İstanbul Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan dişi aslanın yeri, termal kameralı ekiplerce ormanlık alanda tespit edildi. İstanbul Valiliği, hayvanın zarar görmeden, sağ olarak yakalanması için çalışmaların Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda sürdüğünü duyurdu. Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ise bölgedeki vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını istedi.
Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre; Yeri tespit edilen aslan uyuşturucu iğneyle uyutulmaya çalışıldı. Ancak iğne aslana isabet etmedi ve aslan gece saatlerinde ormanda gözden kayboldu.
Sarıyer’de aranan aslanla ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 18 saattir arama çalışmaları sürüyor.
Sarıyer'de dün akşam saatlerinde görülen ve yakalama çalışmaları başlatılan aslanın yakalanmasına yönelik çalışmalar gündüz de devam ediyor.
Emrullah Erdinç: "Aslan Gözden Kayboldu"
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